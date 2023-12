Jüdische Organisation fordert lebenslanges Verbot für Fans, die den Nazigruß gezeigt haben

Am Sonntag kündigte Football Australia an, alle verfügbaren Videoaufnahmen und Bilder vom Finale des Australia Cups am Samstagabend in Sydney zu sichten, nachdem weithin berichtet wurde, dass einige Fans den "Hitlergruß" zeigten.

Im Commbank Stadium sahen 16.461 Zuschauer, die fast einen neuen Rekord aufgestellt hatten, wie der Macarthur FC Sydney United 58 mit 2:0 besiegte.

Das Spiel wurde jedoch durch "asoziales Verhalten" beeinträchtigt, und acht Personen wurden während des Endspiels aus dem Stadion verwiesen, wie Football Australia in einer Erklärung mitteilte.

Nach Berichten australischer Medien skandierten und buhten einige Fans während der Welcome To Country-Zeremonie, einer heiligen Tradition der Ureinwohner.

Auf Bildern in den sozialen Medien war auch zu sehen, wie einige Anhänger von Sydney United 58, einem 1958 von kroatischen Einwanderern gegründeten Verein, den Hitlergruß zeigten.

Der australische Fußballverband erklärte, er werde Gespräche mit Sydney United 58 führen und warnte, dass dem Verein und einzelnen Fans Sanktionen drohen könnten.

Sydney United 58 reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

In seiner Erklärung sagte Football Australia, dass es "die Handlungen einer kleinen Minderheit von Individuen scharf verurteilt, die ein Verhalten an den Tag legten, das nicht mit den Werten von Football Australia und den Erwartungen der Gemeinschaft übereinstimmt".

Der Verband fügte hinzu: "Football Australia wertet heute alle verfügbaren Aufnahmen und Bilder bestimmter Personen aus, die für unsere Organisation und die breitere australische Fußballgemeinschaft besorgniserregend sind, einschließlich des Zeigens des "Hitlergrußes"."

Der Dachverband erklärte, er arbeite "eng" mit dem Stadionmanagement und der Polizei von New South Wales zusammen und werde "strenge und schnelle Maßnahmen" ergreifen.

Darren Bark, Vorstandsvorsitzender des NSW Jewish Board of Deputies, sagte in einer Erklärung gegenüber CNN: "Diese abscheulichen Symbole und Grußformeln haben in der modernen australischen Gesellschaft keinen Platz. Sie stellen die ultimative Manifestation des Bösen dar - ein Böses, das während des Zweiten Weltkriegs zur Ermordung von Millionen unschuldiger Zivilisten führte, darunter sechs Millionen Juden und Tausende von australischen Goldgräbern, die im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Nazis ihr Leben verloren."

Er fügte hinzu, dass der Vorstand "den Dachverband auffordert, strenge Maßnahmen gegen jeden Fan zu ergreifen, der sich an diesen Taten beteiligt hat, einschließlich der Verhängung von lebenslangen Besuchsverboten".

"Der australische Fußballverband sollte auch mit Sydney United zusammenarbeiten, um die besorgniserregenden Ansichten, die von einigen seiner Fans vertreten werden, zu thematisieren", fuhr er fort.

Der Lärm der Menge während des "Welcome to Country", das Erin Wilkins vor dem Spiel vortrug, "erreichte ein inakzeptables Niveau", räumte Football Australia ein.

"Wir bedauern, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist, und prüfen derzeit alle verfügbaren Bild- und Tonaufnahmen, um den Vorfall weiter zu analysieren", hieß es in der Erklärung.

"Football Australia stand während und nach dem Spiel in direktem Kontakt mit Erin Wilkins und wird sich weiterhin von ihr und der National Indigenous Advisory Group von Football Australia in dieser Angelegenheit beraten lassen."

Craig Foster, ehemaliger Spieler von Sydney United und Australien, tweetete: "Alle Beteiligten müssen zur Rechenschaft gezogen werden, auch der Verein."

Die Co-CEOs von Football Australia, Beau Busch und Kathryn Gill, erklärten in einer Stellungnahme: "Auf dem Spielfeld spiegelte das Spiel die universellen Werte der Fairness, des Respekts und des Mutes wider, die unseren Sport ausmachen sollten. Leider wurden diese Werte auf der Tribüne zerstört."

In der Erklärung heißt es weiter: "Unser Sport muss jetzt reagieren, und die Spieler sind entschlossen, eine wichtige Rolle zu spielen. Eine wirksame Reaktion kann nicht dadurch entwickelt werden, dass man sich darauf konzentriert, ob diese Handlungen von einer Minderheit begangen wurden oder nicht."

Quelle: edition.cnn.com