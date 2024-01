Jude Bellingham bezweifelt, dass sich die Behörden um rassistische Beschimpfungen gegen schwarze Fußballer "kümmern

"Nach den meisten Spielen erhalte ich eine rassistische Nachricht in meinem Instagram-Posteingang", sagt der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund und englische Nationalspieler gegenüber Darren Lewis von CNN.

"Ich erinnere mich daran, dass ich die ersten paar Male meine Story gepostet habe und ich eine ziemlich gute Reaktion in Form von Leuten erhalten habe, die gesagt haben, dass sie auf meiner Seite sind."

"Es gibt keinen einzigen Job auf der Welt, bei dem man es verdient, mit Rassismus kritisiert zu werden", fügt Bellingham hinzu. "Ich werde nie vergessen, dass ich zum ersten Mal einen richtigen Stapel von Nachrichten bekommen habe."

Bellingham ist der Meinung, dass der Umgang der Fußballverbände mit Rassismus im Vergleich zu anderen Vorfällen von Fehlverhalten uneinheitlich ist, da die FIFA offizielle Regeln hat, die Vereine für rassistische Handlungen ihrer Fans zur Verantwortung ziehen.

Im Dezember verhängte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Geldstrafe in Höhe von 45.000 Dollar (40.000 Euro), weil er sich nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen Bayern München über den Schiedsrichter Felix Zwayer geäußert hatte.

Der DFB bezeichnete Bellinghams Äußerungen als "unsportliches Verhalten", da seine Kommentare "die Unparteilichkeit des Schiedsrichters in Frage gestellt" hätten.

"Der Verein hat mir schnell eine Nachricht geschickt, um sicherzugehen, dass es mir gut geht, und ich weiß das sehr zu schätzen. Ich hatte Mannschaftskameraden, die mir eine Nachricht geschickt haben, und natürlich auch Familienmitglieder", sagt Bellingham über die Zeit, als er rassistisch beschimpft wurde.

"Ich habe nicht wirklich etwas vom DFB oder der FA oder so etwas erhalten. Und ich vergleiche das immer mit der Sache, die ich im Dezember über den Schiedsrichter gesagt habe.

"Sie waren sehr schnell zur Stelle, um mir meine Geldstrafe zu geben, mir meine Strafe zu geben und ein großes Drama in den Medien daraus zu machen.

"Daraus habe ich gelernt. Ich weiß, was ich sagen kann und was nicht. Ich weiß, dass ich meine Gefühle manchmal besser kontrollieren muss", sagt er.

"Aber wenn man dem mehr Energie gibt als der Situation, in der ich mich befand, hatte ich das Gefühl, dass ich ... vielleicht sind wir allein und vielleicht sind sie nicht interessiert, vielleicht ist es ihnen egal. Und vielleicht liegt es an mir und an uns, unabhängig voneinander daran zu arbeiten, unsere Botschaft zu verbreiten."

Spieler oder Offizielle, die sich rassistisch äußern oder verhalten, können mit einer Sperre von mindestens zehn Spielen oder "einer anderen angemessenen Disziplinarmaßnahme" bestraft werden, heißt es in der neuesten Ausgabe des FIFA-Disziplinarreglements.

Vereine können mit einer Geldstrafe von mindestens 20.000 CHF (20.076 $) belegt werden, wenn ihre Fans diskriminierendes Verhalten an den Tag legen, so der Kodex weiter. Weitere Sanktionen sind Punktabzug, ein Spiel ohne Zuschauer, Spielverzicht, Ausschluss von einem Turnier oder Abstieg in eine niedrigere Liga.

Im September 2021 bestrafte die FIFA den ungarischen Fußballverband (MLSZ) wegen des rassistischen Verhaltens zahlreicher Fans während eines WM-Qualifikationsspiels gegen England.

Der MLSZ wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 216 000 US-Dollar belegt und angewiesen, das nächste von der FIFA genehmigte Heimspiel ohne Fans auszutragen, nachdem ITV-Reporter Gabriel Clarke, der in der Puskas-Arena in Budapest war, während des 4:0-Siegs der Engländer im September Affengesänge gegen Raheem Sterling und gegen Bellingham gehört hatte, als dieser sich auf seine Einwechslung vorbereitete.

CNN hat den DFB um eine Stellungnahme gebeten.

Bellingham wurde 2003 geboren und wuchs in Stourbridge, England, auf. Laut der Website des Vereins trat er im Alter von sieben Jahren in die Akademie des Birmingham City FC ein.

Seine Eltern, Denise Bellingham und Mark Bellingham, fuhren ihn etwa fünfmal pro Woche zum Training, aber erst als er für die englische U-15-Nationalmannschaft gescoutet wurde, erkannten sie, wie viel Potenzial in ihm steckte, heißt es auf der Website des Vereins.

Mark hat eine steile Karriere im Nicht-Liga-Fußball hingelegt - in 22 Jahren schoss er über 700 Tore - während er gleichzeitig als Wachtmeister bei der Polizei der West Midlands diente, heißt es auf der Website weiter.

Während seines kometenhaften Aufstiegs auf der Weltbühne ist Bellingham selbstbewusst und souverän geblieben, was seiner Meinung nach ohne die Unterstützung seiner Familie - insbesondere seiner Mutter - nicht möglich gewesen wäre.

"Ich spreche viel über meine Eltern und die Menschen, die mich im Fußball und nicht nur im Fußball, sondern auch im Leben großgezogen haben", sagt er.

"Meine Mutter und mein Vater sind zwei große Vorbilder für mich, weil sie sich offensichtlich selbst getragen haben und die Dinge, mit denen sie auf ihrem eigenen Weg konfrontiert waren."

"Sie hat mir immer viel darüber beigebracht, wie ich von anderen Menschen wahrgenommen werde, manchmal wegen meiner Hautfarbe, manchmal wegen der Art und Weise, wie wir stereotypisiert werden."

"Ich glaube, dass sie vieles getan hat, nur um sicherzustellen, dass es mir und meinem Bruder an nichts fehlt", sagt er. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet.

"Ich habe eine schwarze Frau, mit der ich jeden Tag zusammenlebe, und ich sehe, wie sie sich gibt", fügt er hinzu. "Meine Mutter ist sicherlich einer meiner Helden abseits des Platzes, wenn nicht sogar der größte.

Es scheint, dass Bellingham sein großes Talent mit seinem jüngeren Bruder, dem 16-jährigen Jobe, einem aufstrebenden Profifußballer, der ebenfalls beim Birmingham City FC unter Vertrag steht, teilt.

Als Jobe im Januar sein Debüt für den Verein gab, zollte Bellingham ihm in den sozialen Medien mit der Bildunterschrift "So f***ing proud" Tribut.

Bellingham feiert den Erfolg seines Bruders, setzt sich aber auch dafür ein, ihn auf die Hindernisse aufmerksam zu machen, mit denen schwarze Spieler im Fußball konfrontiert sind.

"Es ist wichtig, dass ich ihn auf die Herausforderungen aufmerksam mache, mit denen er aus fußballerischer und rassistischer Sicht konfrontiert wird.

"Ich kann andere Kinder, die zu mir aufschauen, nicht im Stich lassen", sagt er. "Ich glaube, das macht mir auch große Freude. Und wie gesagt, es ist eine Verantwortung, die ich bereit bin zu tragen."

Nur fünf von 91 Managern und Cheftrainern in den vier höchsten englischen Spielklassen stammen aus einer schwarzen, asiatischen oder ethnischen Minderheit.

Während der Anteil von Spielern mit schwarzem, asiatischem oder ethnischem Hintergrund im Vereinigten Königreich bei etwa 25 % liegt, haben sich diese Zahlen in den letzten Jahren nicht wiederholt, wenn es um Führungspositionen im Fußball geht, wie CNN zuvor berichtete.

Bellingham sagt, er habe in seiner bisherigen Karriere nur mit einer Handvoll schwarzer Trainer zusammengearbeitet, darunter Chris Powell, Michael Johnson, Deon Burton und Dele Adebola.

"Ich kann keinen der Trainer, die ich hatte, in Verruf bringen, weil sie alle brillant für meine Entwicklung waren", sagt er.

"Aber ich betrachte das Ganze aus einer anderen Perspektive, ich denke über Chancen nach und überlege, was wäre, wenn ich kein Fußballer wäre, sondern Trainer werden wollte und dies und jenes machen wollte - würde ich dann die gleichen Chancen bekommen wie einige meiner Freunde, die zum Beispiel weiß sind?

"Rassismus ... Es fühlt sich an wie eines dieser Dinge, die nie verschwinden werden", sagt er. "Ich denke, es gibt Leute an der Macht, die mehr Verantwortung in diesem Kampf übernehmen können. Und ich glaube nicht, dass sie es tun."

Laut der offiziellen UEFA-Website war Bellingham der zweitjüngste Spieler, der an der Euro 2020 teilnahm, als er England im Spiel gegen Kroatien in der Gruppenphase des Turniers vertrat.

Die Mannschaft erreichte triumphierend das Finale des prestigeträchtigen europäischen Turniers, nachdem sie eine Reihe spannender Spiele gegen Favoriten wie Dänemark und Deutschland gewonnen hatte. Es war das erste Mal seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966, dass die Herrenmannschaft die letzte Phase eines großen Wettbewerbs erreicht hat.

Inmitten einer weltweiten Pandemie - als viele englische Fans gerade die erste nationale Abriegelung des Vereinigten Königreichs mit Gefühlen der Trauer und Isolation überstanden hatten - versuchte die Mannschaft, das Land zusammenzuführen.

Doch als England das Finale der Europameisterschaft 2020 im Wembley-Stadion mit 2:3 im Elfmeterschießen gegen Italien verlor, zerbrach der Anschein von Einheit im Land.

Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka wurden von einigen Fans in den sozialen Medien rassistisch beschimpft, nachdem sie im Endspiel einen Elfmeter verschossen hatten. Der Trainer der Mannschaft, Gareth Southgate, bezeichnete die Beschimpfungen als "unverzeihlich" und "nicht das, wofür wir stehen".

Im Rückblick auf das Turnier sagt Bellingham: "Ich glaube, das größte Erlebnis, das ich aus dem Turnier mitnehmen konnte, war der Kontrast."

"Wir haben echten Charakter gezeigt und die Spiele gewonnen, und es fühlte sich an, als wäre das Land geeint", sagt er. "Ich weiß natürlich, dass es sich um ausgewählte Idioten handelt, und dass sich nicht die ganze Nation gegen sie wendet.

"Aber die einzige Unterstützung, die sie brauchen, ist die für den verschossenen Elfmeter, nicht für den Rassismus, den sie danach bekommen haben.

"Ich habe natürlich viel Zeit mit Jadon verbracht, weil er aus Dortmund kommt, mit Bukayo habe ich viel gesprochen und mit Marcus im Camp, und du weißt ja ... Sie sind menschlich", fügt er hinzu.

"Und dann sieht man, wie sie so zu Boden gebracht werden. Es ist ekelhaft, aber es ist schwer zu ertragen, um ehrlich zu sein, als Mannschaftskamerad. Plötzlich ist man sieben Spiele lang Engländer, verpasst einen Elfmeter und ist nichts mehr wert.

Southgates bescheidener und gemäßigter Führungsstil wurde während des gesamten Turniers gelobt.

Im Vorfeld der Euro 2020 schrieb er einen offenen Brief an die Fans mit dem Titel "Dear England", in dem er die Entscheidung seiner Mannschaft verteidigte, vor den Spielen auf die Knie zu gehen, um damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.

"Gareth Southgate war brillant. Ich erinnere mich, dass wir im nächsten Camp nach der Europameisterschaft eine Art Nachbesprechung des Turniers hatten. Und er hat sich viel Zeit genommen, um darüber zu sprechen, was in dieser Situation passiert war", sagt Bellingham. "Er hat es immer wieder als Thema in den Sitzungen angesprochen.

"Als schwarzer Spieler ist man dafür sehr dankbar. Man sollte so etwas nicht noch einmal erleben müssen. Und das werde ich immer wieder betonen. Aber wissen Sie, es ist gut, sich unterstützt zu fühlen.

Quelle: edition.cnn.com