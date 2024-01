Josh Cavallo: Einziger offen schwuler Spitzenfußballer sagt, dass er sich durch das Verbot der FIFA-"OneLove"-Armbinde "ausgeschlossen" fühlt

Die Kapitäne mehrerer europäischer Mannschaften haben beschlossen, bei der Fußballweltmeisterschaft keine "OneLove"-Armbinden zu tragen, da die Gefahr besteht, gelbe Karten zu erhalten.

England, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Deutschland, die Schweiz und Wales sollten an der "OneLove"-Kampagne teilnehmen, die sich für Inklusion und gegen Diskriminierung einsetzt.

Die Verbände dieser Länder erklärten jedoch am Montag in einer Erklärung, dass die Armbinde - die ein gestreiftes Herz in verschiedenen Farben zeigt, um alle Herkünfte, Hintergründe, Geschlechter und sexuellen Identitäten zu repräsentieren - in Katar nicht getragen werden würde.

"Ich bin von der FIFA enttäuscht. Sie haben mir das Gefühl gegeben, ausgeschlossen zu sein", sagte Cavallo am Dienstag der CNN-Chefanchorerin Christiane Amanpour.

"Wissen Sie, Repräsentation ist so wichtig und es gibt so viele Menschen, die sich diese Spiele ansehen. Das zeigt, dass die FIFA nicht die Absicht hat, den Fußball zu einem Ort für alle zu machen.

"Wir haben Familien, die zuschauen, wir haben die nächste Generation, die zuschaut. Die FIFA muss es besser machen. Es ist das Weltspiel."

In einem früheren Social-Media-Post vom Dienstag bezeichnete Cavallo die Maßnahme als "drakonisch".

Der Mittelfeldspieler von Adelaide United und ehemalige australische Jugendnationalspieler machte im vergangenen Jahr Schlagzeilen, als er sich als schwul outete.

Seitdem ist Cavallo zu einem der bekanntesten Gesichter des Sports geworden und wurde kürzlich bei einer Preisverleihung des Attitude Magazine, Europas größter LGBTQ-Zeitschrift, zum "Mann des Jahres" ernannt.

Cavallo sprach mit Amanpour vor der 1:4-Niederlage Australiens in der Gruppe D gegen Frankreich im ersten Spiel der Weltmeisterschaft. Anfang des Jahres sprach Cavallo über seine Hoffnungen , für Australien bei der Weltmeisterschaft zu spielen, aber er schaffte es nicht in den endgültigen Kader der Socceroos für Katar 2022.

Der 23-Jährige sagte jedoch, er habe erwartet, dass der australische Kapitän die "OneLove"-Binde aus Solidarität mit der LGBTQ-Gemeinschaft tragen würde, obwohl jedem Spieler, der die Binde trägt, Sanktionen drohen.

"Wenn ich dort gewesen wäre und die Kapitänsbinde getragen hätte, ja, ich hätte die Binde getragen. Ich schäme mich nicht, so zu sein, wie ich bin", sagte Cavallo gegenüber CNN.

"Und das ist genau der Grund, warum ich mich geoutet habe und die Person bin, die ich heute bin", fügte Cavallo hinzu. "Ich erwarte von meinem Kapitän, dass er es trägt."

Die australische Mannschaft, darunter auch Kapitän Matthew Ryan, der vor dem Turnier in einem Video mit seinen Socceroo-Kollegen auf Menschenrechtsfragen wie die Behandlung von LGBTQ+-Personen in Katar hinwies, trug im Spiel gegen Frankreich keine Regenbogenbinde.

Cavallo sagte, er habe zwar erwartet, dass die Nationalmannschaft die Armbinde tragen würde, aber er verstehe die ungünstige Entscheidung, die sie getroffen habe.

"Es ist auf jeden Fall besorgniserregend, weil die FIFA sie in eine Situation bringt, in der sie eine Weltmeisterschaft riskieren, für die wir als Profisportler trainiert haben und von der wir geträumt haben, um unser Land auf der Weltbühne zu vertreten", sagte Cavallo.

"Ich lobe die sieben Nationen [die ursprünglich vorhatten, die Armbinde beim Turnier zu tragen] dafür, dass sie sich in der WM-Kampagne für die Inklusion einsetzen wollen.

In Bezug auf die Auswirkungen, denen er seit seinem Coming-out im Oktober 2021 im Fußball ausgesetzt war, sagte Cavallo, dass er zwar mit einem "Backlash" konfrontiert war, aber dass die positiven Auswirkungen, die er als LGBTQ-Botschafter im Fußball hatte, sich gelohnt haben.

"Was mir geholfen hat, sind die Nachrichten, die ich jeden Tag erhalte, sei es von Müttern, Kindern oder Großeltern, und zu sehen, dass meine Geschichte dazu beigetragen hat, sie zu beeinflussen und ihr Leben zum Besseren zu verändern, und geholfen hat, ihr Leben zu retten.

"Ihr könnt mir so viel Hass entgegenbringen, wie ihr wollt, solange ich Leben rette, werde ich das, was ich tue, auch weiterhin tun", fügte er hinzu.

Die deutsche Nationalmannschaft hielt sich während des Fotos vor dem WM-Spiel gegen Japan am Mittwoch die Hände vor den Mund, was wie ein Protest gegen die Redefreiheit im Khalifa International Stadium in Doha aussah.

CNN wandte sich an die FIFA und bot der Organisation ein Recht auf Stellungnahme zu Cavallos Äußerungen an.

Die FIFA teilte mit, dass der Weltfußballverband vor der Ankündigung der Länder, dass ihre Kapitäne in Katar keine Armbinde tragen würden, seine eigene "No Discrimination"-Kampagne vorgestellt habe und dass alle 32 Kapitäne die Möglichkeit haben würden, eine mit der Kampagne verbundene Armbinde zu tragen.

