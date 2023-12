Jose Mourinho wird neuer Trainer der AS Roma

Der 58-jährige Portugiese, der in seiner Karriere als Trainer 25 Trophäen gewonnen hat, wurde im April nach 17 Monaten beim Premier-League-Verein Tottenham Hotspur entlassen.

Mourinho wird die italienische Mannschaft ab der Saison 2021/22 übernehmen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

"Die unglaubliche Leidenschaft der Roma-Fans hat mich überzeugt, den Job anzunehmen, und ich kann es kaum erwarten, die nächste Saison zu beginnen", sagte Mourinho in einer Erklärung.

Die Roma hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass der derzeitige Trainer Paulo Fonseca sein Amt zum Ende der laufenden Saison niederlegen wird.

Der Verein erlitt in der vergangenen Woche im Halbfinal-Hinspiel der Europa League eine schwere 2:6-Niederlage gegen Manchester United und liegt derzeit auf dem siebten Tabellenplatz.

"Wir sind begeistert und freuen uns, José Mourinho in der AS Roma-Familie willkommen zu heißen", so Roma-Präsident Dan Friedkin und Vizepräsident Ryan Friedkin in einer Erklärung.

"Als großer Champion, der auf allen Ebenen Trophäen gewonnen hat, wird José unserem ehrgeizigen Projekt enorme Führungsqualitäten und Erfahrung verleihen.

"Die Ernennung von José ist ein großer Schritt beim Aufbau einer langfristigen und beständigen Siegerkultur im gesamten Verein."

Mourinho gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Managern des Fußballs und war zuvor Trainer bei Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand und Chelsea.

"Ich glaube, die Leute haben den Eindruck, dass ich nicht der bescheidenste Typ bin", sagte er kürzlich in einem Interview mit der Times. "Ich glaube, die Leute irren sich!

"Ich glaube, ich bin von Natur aus sehr bescheiden. Aber weil ich manchmal Dinge sage, die so direkt sind, wird der Eindruck erweckt, ich sei kein bescheidener Typ. Ich glaube, ich verkaufe eine Menge.

READ: Inter gewinnt den ersten Scudetto seit 2010 und durchbricht damit die Vorherrschaft von Juve

Es ist das zweite Mal, dass Mourinho in der Serie A arbeitet. Von 2008 bis 2010 war er Trainer von Inter Mailand und führte die Mannschaft in seiner letzten Saison zu einem bemerkenswerten Triple - dem Titel in der Serie A, der Coppa Italia und der Champions League.

Nach seinem Abschied von Tottenham und angesichts seiner sportlichen Erfolge fragten sich viele, wie es mit Mourinho weitergehen würde.

Der Zeitung The Times sagte er am Samstag, dass er nur einen Job in einer Liga annehmen würde, die er für wettbewerbsfähig hält.

"In Deutschland und Frankreich weiß man, ob man zum Klub A oder zum Klub B geht, man weiß, dass sein Schicksal sofort feststeht", sagte er.

"Es geht nur um den Druck. Ich will ihn. Ich würde mich immer für Druck entscheiden. Manchmal wird dieser Druck unausgewogen oder unverhältnismäßig, aber ich lehne das Gegenteil ab! Ich weigere mich, in ein Land zu gehen, in dem es diesen Druck nicht gibt. Ich weigere mich!"

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com