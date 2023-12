Highlights der Geschichte

Jose Maria Lopez: Formel E "ein Schritt nach vorne", sagt der dreifache WTCC-Champion

Lopez ist amtierender WTCC-Champion

Wechsel zur Formel E bietet neue Herausforderung

"Ich habe nie geglaubt, dass ich begabt bin", sagt Lopez

Nachdem er im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge die Tourenwagen-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, verspürte der Argentinier den Drang, die Rennstrecke zu wechseln - in die Formel E.

Jose Maria Lopez:WTCC-Rekord2013-201671 Starts 20 Poles48 Podestplätze29 Siege3 Meisterschaften

"Ich hätte in der WTCC bleiben können, um noch mehr Siege und Meisterschaften zu gewinnen, aber das ist nicht das, was ich im Motorsport suche", sagte Lopez in der CNN-Sendung Supercharged.

"Ich möchte mich weiterentwickeln und mit besseren Fahrern in verschiedenen Kategorien kämpfen, und ich denke, die Formel E bietet all diese Möglichkeiten.

"Sie wächst so schnell und es gibt fantastische Fahrer und Teams. Für mich war es ein Schritt nach vorne, deshalb bin ich wirklich glücklich, diese Herausforderung zu haben."

Lernkurve

Wie viele Fahrer in der Elektroauto-Serie begann er mit großen Hoffnungen auf eine Karriere in der Formel 1.

Nach einem Jahr als Testfahrer für Renault wurde er 2010 beim unglücklichen USF1-Team unter Vertrag genommen, das es jedoch nie in die Startaufstellung schaffte.

Lopez erholte sich von dieser Enttäuschung und dominierte in vier Jahren in der WTC mit 29 Siegen und 48 Podiumsplätzen bei 71 Rennstarts. In zwei dieser Jahre stellte er seinen hochkarätigen Citroen-Teamkollegen Sebastien Loeb in den Schatten, der neunmaliger Rekordweltmeister in der Rallye-Serie ist.

In der Formel E muss er sich erst noch durchsetzen, aber die Lernkurve ist steil - zeitlich begrenzte Straßenkurse bedeuten begrenzte Möglichkeiten für Testfahrten, und die Anpassung an elektrische Antriebe braucht Zeit.

"Der Grip, die Reifen, das Chassis, das Gewicht, alles zusammen macht das Auto sehr nervös und schwer zu verstehen", sagte Lopez gegenüber Autosport vor dem ersten ePrix der Saison in Hongkong im vergangenen Oktober.

Es folgte ein Ausfall im Rennen, aber seitdem gab es stetige Fortschritte - ein 10. Platz beim Marrakech ePrix in Marokko im November wurde bei seinem Heimrennen in Buenos Aires letzten Monat wiederholt.

Leidenschaft und Tatendrang

Im April wird er sich in Mexiko auf vertrauterem Terrain bewegen - der vierte ePrix der Saison 2016/17 wird auf einer traditionellen Rennstrecke ausgetragen, dem Autódromo Hermanos Rodríguez.

Auch Lopez hat dem Benzinantrieb nicht ganz den Rücken gekehrt - der 33-Jährige wird 2017 für das Toyota Gazoo Racing Team in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antreten.

"Ich habe so viel Leidenschaft für das, was ich tue - ich liebe den Rennsport. Wenn ich ins Auto steige, fühle ich mich anders", sagt er.

"Ich sage immer, dass dies mein Platz in der Welt ist, wenn ich meinen Helm aufsetze. Ich kann mich von allem abkapseln und mich einfach auf das konzentrieren, was ich gerne tue, und ich habe das Glück, es auch beruflich zu tun."

Trotz seines Erfolges ist es "Pechito", wie er von Familie, Freunden und Kollegen genannt wird, gelungen, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.

Was ist also sein Geheimnis?

"Ich bin leidenschaftlich, aber die Jahre, die Erfahrung, haben mich ein wenig ruhiger werden lassen", sagt er.

"Ich habe nie geglaubt, dass ich ein begabter Mensch bin. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zu arbeiten, sich zu engagieren und niemals aufzugeben - das ist es, was ich in meiner bisherigen Karriere getan habe."

