Jordan Spieth hat die Denkweise der US-Collegespieler "verändert

Laut Golf Channel-Kommentator Charlie Rymer ist das US-College-Golf im Moment "on fire", und das hat viel mit Spieth zu tun.

Spieth befand sich mitten in seinem zweiten Jahr an der University of Texas, als er sich im Dezember 2012 im Alter von 19 Jahren entschloss, Profi zu werden.

Als zweifacher US-Junior-Amateur-Champion und damalige Nummer 1 der Amateur-Weltrangliste hat Spieth nie zurückgeblickt.

Im Jahr 2017 hat Spieth bereits 11 PGA-Siege auf dem Konto, hat drei der vier Majors gewonnen - etwas, das nur er und Jack Nicklaus vor ihrem 24. Geburtstag geschafft haben - und hat mehr als 35 Millionen Dollar an Preisgeldern angehäuft, ganz zu schweigen von Werbeverträgen.

Spieths Möchtegerns

Bei dem dreitägigen Turnier in Atlanta treten in dieser Woche 40 Golfer - einige der besten jungen Männer und Frauen des College-Sports - im prestigeträchtigen East Lake Golf Club gegeneinander an, in dem auch die PGA TOUR Championship zum Saisonende stattfindet.

Alle drei Tage werden live auf dem Golf Channel übertragen, und Kommentator Rymer glaubt, dass es dank Spieth "sehr, sehr wahrscheinlich" ist, dass einige dieser Möchtegern-Spieths eher früher als später auf höchstem Niveau spielen und gewinnen werden.

"Es hat wirklich einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise gegeben, wie junge Profis, die aus dem College kommen, das Spiel betrachten", sagte Rymer, der selbst auf der PGA Tour spielte und während seiner College-Zeit regelmäßig Georgia Tech in East Lake vertrat, gegenüber CNN Sport vor dem East Lake Cup in Atlanta.

"Jordan Spieth hat das alles verändert. Er kam direkt von der University of Texas und fing sofort an zu gewinnen, und jetzt sagen alle Kids, die nach ihm kommen: 'Ich kann das auch: 'Das kann ich auch.'"

Es gibt keinen Mangel an jungen Spielern, die Spieth nacheifern wollen, und die Welt des College-Golfs ist so umkämpft wie nie zuvor.

Stipendien eröffnen nicht nur die Möglichkeit, es als Profigolfer zu schaffen, sondern ermöglichen auch die Finanzierung teurer Bachelor-Abschlüsse und Karrieren in allen Lebensbereichen.

Allerdings ist es leichter gesagt als getan, ein Stipendium zu gewinnen.

Kinder, die sich ein Stipendium an einer amerikanischen Universität sichern wollen, müssen konstant niedrige Ergebnisse erzielen, den Ball über 250 Yards weit schlagen, ihre Putting-Statistiken verbessern und an den richtigen Turnieren teilnehmen, um überhaupt wahrgenommen zu werden.

Und als ob das noch nicht genug wäre, müssen sie auch noch gute akademische Noten vorweisen.

Errungenschaften

Nicht nur die College-Golfer haben sich von Spieth inspirieren lassen. Selbst sein neunjähriger Freund Justin Thomas, der ein Jahr später Profi wurde, schrieb ihm zu, dass er ihm die Tür geöffnet und ihn angespornt hat, das zu erreichen, was er in einer unglaublichen Saison 2017 erreicht hat.

"Ich habe ihn und seine bisherigen Leistungen oft verfolgt", sagte Thomas kurz vor der TOUR Championship im vergangenen Monat gegenüber CNN.

"Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn in einem Turnier schlage, dann habe ich eine gute Chance zu gewinnen. Das hält mich bei der Arbeit und treibt mich an, ihn zu schlagen."

Nur wenige Tage nach diesem Interview kassierte Thomas den 10-Millionen-Dollar-Bonus des FedEx-Cups am Ende einer Saison, die ihm fünf Siege einbrachte, darunter seinen ersten Major-Titel bei der US PGA Championship.

Kaum vier Jahre, nachdem er Alabama State verlassen hatte, wurde er zum PGA Tour Player of the Year ernannt, und Rymer erzählte Don Riddell von CNN, dass diese Art von Erfolg für College-Golfer enorm motivierend ist.

"Sie haben Thomas einen Scheck über 10 Millionen Dollar gegeben, die Kinder haben sich das angesehen, da bin ich mir sicher", sagte der 49-jährige Rymer, der 1985 die US Junior Amateur Championship gewann.

"Es ist sicherlich etwas, das einen Einfluss darauf hat, Kinder zum Spiel zu bringen und sie auch darauf vorzubereiten, rauszugehen und professionell Golf zu spielen.

Es ist eine Produktionslinie, die gute Aussichten für den US-Golfsport bietet, der sich bereits in einer sehr guten Verfassung befindet. Dustin Johnson ist die Nummer 1 der Welt, dicht gefolgt von Spieth und Thomas auf den Plätzen zwei und drei.

Brooks Koepka, der US-Open-Champion, und Rickie Fowler befinden sich ebenfalls in den Top 10, und diese Stärke zeigt sich auch in den internationalen Teamwettbewerben.

Die USA gewannen 2016 in Hazeltine ihren ersten Ryder Cup seit sechs Jahren und Steve Strickers Presidents-Cup-Team schlug die internationalen Teams im Liberty National in New Jersey mit 19 zu 11 Punkten.

Glaube

Laut Rymer zeichnet sich Spieth vor allem durch seine mentale Stärke aus.

"Jordan denkt so gut wie kein anderer Sportler, den ich je in irgendeinem Sport gesehen habe. Wir haben gesehen, wie er Major-Meisterschaften gewonnen hat, als er eindeutig nicht sein A-Spiel hatte", sagt Rymer und verweist auf die Open 2017, wo Spieth, nachdem er über Nacht einen Vorsprung von drei Schlägen verspielt hatte, der einzige Spieler in der Geschichte wurde, der die letzten fünf Löcher eines Majors mit fünf unter Par spielte und sich den Claret Jug sicherte.

"Er glaubt einfach so sehr an sich selbst, wie ich es noch nie erlebt habe, dass jemand an sich selbst glaubt, und wenn eine Herausforderung kommt, macht ihm das nichts aus. Er sieht eine Herausforderung als 'Lass mich dir zeigen, wie gut ich bin', und er geht raus und schafft es.

Wer wird also der nächste College-Golfer sein, der Spieth und Thomas nacheifert und auf der Seniorenebene große Titel gewinnt?

Wenn man nach dem ersten Tag des East Lake Cups geht, sollte man ein Auge auf Will Gordon von der Vanderbilt University und Robynn Ree von der University of Southern California werfen, die sich vor den Matchplay-Turnieren der Mannschaften den Titel im Einzel-Strokeplay der Herren bzw. der Damen sicherten.

Der 18-jährige Norman Xiong aus Oregon wird ebenfalls als zukünftiger Star des Golfsports gehandelt, nachdem er im August den Titel des Western Amateurs gewonnen hat. Dies ist die drittälteste Amateurmeisterschaft im Golfsport, bei der bereits Tiger Woods, Jack Nicklaus und Phil Mickelson gewonnen haben.

Der in Guam geborene und in Südkalifornien aufgewachsene Xiong war der erste Spieler aus Oregon, der die Western seit ihrer Gründung im Jahr 1899 gewann, und gehörte zum siegreichen US Walker Cup-Team 2017. Er ist derzeit der sechstplatzierte Amateur der Welt.

Brad Dalke verpflichtete sich bereits im Alter von 12 Jahren, für Oklahoma zu spielen. Er ist jetzt 20 Jahre alt und vielleicht am bekanntesten dafür, dass er Rory McIlroy in einem Armdrücken besiegt hat, aber sein zweiter Platz bei den US Amateuren brachte ihm einen Platz beim Masters 2017 und bei den US Open ein, obwohl er bei beiden nicht den Cut schaffte.

Der 21-jährige Nick Hardy aus Illinois machte mit einem 52. Platz bei den US Open 2015 auf sich aufmerksam, während sein College-Kollege Dylan Meyer, obwohl er im Mai dieses Jahres mit Colitis ulcerosa ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bei den John Deere Classic unter den Senioren mithalten konnte und den Cut nur um zwei Schläge verpasste.

Bei den Frauen ist das Teilnehmerfeld in Atlanta nicht weniger beeindruckend.

Ree setzte sich mit zwei Schlägen Vorsprung von einem talentierten Feld ab, zu dem mit dem Stanford-Duo Albane Valenzuela (Nr. 3) und Andrea Lee (Nr. 5) sowie der schwedischen Spielerin Linnea Strom (Nr. 9) drei der zehn besten Amateure der Welt gehören.

Dies könnte das letzte Turnier von Ree auf College-Ebene sein. Sie beendete jedes Turnier, an dem sie in diesem Jahr teilgenommen hat, unter den Top 10 und nimmt an der Endrunde der LPGA Q-School teil, wo eine Platzierung unter den Top 20 ihr eine Karte für die nächste Saison als Profi sichern würde.

Die 19-jährige Valenzuela ist bereits die bestplatzierte Golferin der Schweiz - sie vertrat ihr Land bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio und schaffte den Cut bei den US Open im selben Jahr.

Die in Los Angeles geborene Andrea Lee, 18, ist derzeit die bestplatzierte Spielerin unter 20 Jahren in den USA und wurde als erste Stanford-Spielerin zum NCAA Freshman of the Year im Damengolf ernannt.

Zu Tode erschrocken

Der East Lake Cup, der nun schon zum dritten Mal ausgetragen wird, wird an den Tagen zwei und drei als Team-Matchplay ausgetragen.

Die starke Leistung von Vanderbilt im Stroke-Play der Männer hat ihnen den ersten Platz und ein Halbfinale gegen Oregon eingebracht, während Titelverteidiger Oklahoma gegen Illinois antritt. Bei den Frauen heißt es Stanford gegen Arizona und Northwestern gegen Southern California.

Die gesamte Veranstaltung wird live im Fernsehen übertragen, und Kommentator Rymer glaubt, dass dies auch ein Grund dafür ist, dass die Spieler sich von den Kameras nicht einschüchtern lassen, wenn sie es schließlich auf die Senior Tour schaffen.

"Als ich College-Golf spielte, hatten wir nicht die Möglichkeit, im Fernsehen zu spielen", sagte Rymer in einem Interview mit dem Golf Channel.

"Es ist schon unangenehm, wenn man zum ersten Mal bei einem großen Event im Fernsehen spielt. Bei mir waren es die British Open, und ich war zu Tode erschrocken. Beim nächsten Mal war es etwas leichter und beim übernächsten Mal wieder etwas leichter.

"Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Mädchen heute auf der LPGA Tour und die Jungs auf der PGA Tour erstaunliche Leistungen erbringen.

"Sie müssen sich nicht darum sorgen, sich vor den Kameras wohlzufühlen."

