Jon Rahm behält die Nerven und gewinnt die "stressigen" Mexico Open nach einem spannenden Finish

Der Spanier, der seit den U.S. Open im vergangenen Sommer kein PGA-Tour-Event mehr gewonnen hatte, musste bis zum Schluss kämpfen, um seine Durststrecke zu beenden. Er überlebte eine späte Aufholjagd der beiden Amerikaner Brandon Wu und Tony Finau und siegte mit einem Schlag Vorsprung.

Der Weltranglistenzweite kam als Favorit nach Vidanta Vallarta und wurde seiner Favoritenrolle gerecht, indem er die ersten drei Runden souverän absolvierte und mit sieben unter 64 Schlägen in den Finaltag ging, den er mit einem Vorsprung von zwei Schlägen begann.

"Am Donnerstag und Freitag habe ich unglaublich gut gespielt und hatte mein Spiel unter Kontrolle. Es schien, als könne nichts schief gehen", sagte Rahm auf der Pressekonferenz nach dem Turnier.

Doch die glänzenden Leistungen von Wu und Finau am Sonntag - die mit sieben Schlägen Rückstand auf Rahm in die Finalrunde gestartet waren - sorgten dafür, dass Rahm auf den Back Nine nervös wurde.

Nach einem Bogey auf der 10, drei Pars auf beiden Seiten und einem Birdie auf der 14 brauchte Rahm am letzten Par-5-Loch ein Par. Obwohl er seinen Abschlag ins Rough schlug, schaffte Rahm das Par, beendete das Turnier mit zwei unter 69 Schlägen und sicherte sich seinen siebten PGA-Tour-Titel.

"Es war ein ziemlich stressiges Wochenende, bis zum Schluss", sagte Rahm gegenüber CBS.

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei einem Par-5, bei dem ein Fade vom Abschlag erforderlich war, so viel Stress haben würde, aber ich habe es am Ende geschafft."

Rückkehr zur Nr. 1?

Der Sieg in Mexiko bedeutet, dass Rahm nun in jeder seiner letzten sechs Profisaisonen mindestens einen Sieg errungen hat, während der 27-Jährige versucht, Scottie Scheffler an der Spitze der Weltrangliste zu überholen.

Der Amerikaner hat Rahm von der Spitze verdrängt und einen unglaublichen Start in das Jahr 2022 hingelegt, als er im vergangenen Monat beim Masters seinen ersten Major-Sieg seiner Karriere feierte, nachdem er in fünf Turnieren drei Mal gewonnen hatte.

"Es fühlt sich gut an, diesen ersten Sieg zu erringen", sagte Rahm. "Zu Beginn der Saison hatte ich ein paar Chancen und konnte sie nicht nutzen. Heute war es ein Kampf, aber ich habe es geschafft.

"Mein erster Sieg über die gesamte Distanz. Auch wenn es am Ende hart war, nehme ich ihn gerne", fügte er hinzu.

Er wird die Chance haben, bei der PGA Championship in Southern Hills am 19. Mai Boden auf Scheffler gutzumachen, aber Rahm strebt auch eine Wirkung über die Titel hinaus an.

Mit Blick auf das Vermächtnis seines Helden und Landsmanns Seve Ballesteros glaubt Rahm, dass er dazu beitragen kann, den Golfsport in Mexiko weiter zu fördern.

"Ich spiele wegen ihm [Seve] und heutzutage haben wir eine viel größere Reichweite, die PGA Tour wird zu einer größeren Tour und mit den sozialen Medien sind wir weltweite Stars - größer als sie es in der Vergangenheit waren - und ich habe das Gefühl, dass ich auch in Mexiko etwas bewirken kann", sagte Rahm.

"Man kann sogar sehen, wie der Golfsport in Mexiko wächst. Es ist eine große Ehre, bei dieser ersten Auflage des Events hierher zu kommen und der Champion zu sein."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com