John Surtees: Motorsport trauert um Rennsportlegende

Höhepunkte der Geschichte

Surtees stirbt nach Krankheit im Krankenhaus

Wurde als einer der größten Fahrer gefeiert

Gewann F1- und Motorrad-Weltmeistertitel

Die Motorsportwelt hat einem ihrer größten Allround-Rennfahrer, John Surtees, der am Freitag im Alter von 83 Jahren verstorben ist, die letzte Ehre erwiesen.

Der Brite ist der einzige Mann, der sowohl auf vier Rädern als auch auf zwei Rädern einen Weltmeistertitel gewonnen hat.

"Ferrari hat einen seiner größten Fahrer verloren", erklärte das italienische Team, mit dem Surtees 1964 die Formel-1-Meisterschaft gewann.

Der Engländer war 1960 in die Formel 1 gewechselt, nachdem er eine glänzende Motorradkarriere hingelegt hatte, in der er mit einem anderen italienischen Team, MV Agusta, vier Weltmeisterschaften in der 500ccm-Klasse und drei in der 350ccm-Klasse gewann.

Vier seiner sechs Siege in der Formel 1 errang er während seiner dreijährigen Tätigkeit bei Ferrari, wo er auch zu den Titeln in der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1963 und 65 beitrug.

Wie die offizielle Website der Formel 1 berichtet, wurde Surtees letzten Monat mit einer Atemwegserkrankung ins Krankenhaus eingeliefert und starb im Kreise seiner Familie.

"Wir trauern zutiefst um einen so unglaublichen, freundlichen und liebevollen Mann und feiern gleichzeitig sein erstaunliches Leben", sagte seine Familie in einer Erklärung.

"Er war ein echtes Beispiel für jemanden, der sich selbst immer wieder zu Höchstleistungen anspornte und der bis zum Schluss kämpfte."

Surtees' Sohn Henry starb 2009 bei einem Formel-2-Rennen, und sein Vater gründete ihm zu Ehren eine Wohltätigkeitsorganisation.

Er hinterlässt seine Frau Jane und die Töchter Leonora und Edwina, so die F1-Website.

Der ehemalige Weltmeister Damon Hill bezeichnete Surtees, der insgesamt 111 Formel-1-Rennen bestritt, als eine "wahre Motorsportlegende".

Nachdem er Ferrari verlassen hatte, schloss sich Surtees dem aufstrebenden Honda-Team an, wo er einen bemerkenswerten Sieg beim Großen Preis von Italien errang und in der Saison 1967 den vierten Gesamtrang belegte.

Der ehemalige Formel-1-Pilot und heutige Fernsehkommentator Martin Brundle bedauerte, dass Surtees, der 2016 mit dem CBE ausgezeichnet wurde, nicht lange genug lebte, um zum Ritter geschlagen zu werden.

Selbst im hohen Alter war Surtees ein regelmäßiger Besucher von Formel-1-Rennen und Motorsportveranstaltungen wie dem Goodwood Festival of Speed.

Quelle: edition.cnn.com