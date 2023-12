John Stones glaubt, dass das Champions-League-Finale für Manchester City erst der Anfang ist

Ihre entspannte Art täuscht über den Druck hinweg, den sie als erstes Team aus der blauen Hälfte Manchesters in einem Champions-League-Finale verspüren müssen.

Als John Stones versucht, mit Darren Lewis von CNN eine Vorschau auf das Spiel gegen Chelsea am Samstag zu geben, wird der City-Verteidiger von seinen Mannschaftskameraden Kevin De Bruyne, Phil Foden und Nathan Ake mit Fotos bedrängt.

"Ich kann hier kein Interview geben, Jungs", lacht er.

Von außen betrachtet mag es so aussehen, als sei dieses Champions-League-Finale der Höhepunkt von fünf Jahren harter Arbeit für Pep Guardiola in Manchester, aber die Spieler sehen das sicher anders.

"Ich würde gerne sagen, dass es der Anfang ist", sagt Stones. "Ich denke, dass es für uns als Verein und für uns als Spieler von großer Bedeutung ist, den nächsten Schritt zu machen und Geschichte zu schreiben, etwas, das es noch nie zuvor gegeben hat, und ich habe es jedes Jahr gesagt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, weiter vorwärts gehen und die richtigen Schritte nach vorne machen, was so wichtig ist.

"Ich denke, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln und dass der Gewinn der Champions League natürlich das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist. Aber ich denke, wir müssen auch auf uns selbst zurückblicken ... und sehen, wie stolz wir sein sollten.

"Das ist etwas, was wir tun müssen und was wir alle anstreben: ein Champions-League-Finale zu erreichen. Seit ich hier bin, haben wir es zweimal ins Viertelfinale geschafft. In der Vereinsgeschichte waren wir zweimal im Halbfinale, jetzt haben wir den nächsten Schritt gemacht, und es wäre ein wahr gewordener Traum, diesen Pokal zu holen und eine so außergewöhnliche Saison unter so vielen Umständen zu beenden."

Ich bin sehr stolz auf mich

Stones hat zusammen mit Ruben Dias, der im Sommer verpflichtet wurde, eine beeindruckende Partnerschaft in der Innenverteidigung gebildet - City beendete seine siegreiche Premier-League-Saison mit der besten Defensivleistung der Liga - und ist nun einer der ersten Namen auf Guardiolas Mannschaftsblatt.

Das war jedoch nicht immer der Fall.

Stones kämpfte in der Saison 2019-20 lange um seine Form und wurde aufgrund seiner schwachen Leistungen sowohl bei City als auch in der englischen Nationalmannschaft aussortiert.

Die Ankunft von Dias im letzten Sommer schien das Ende von Stones' Aufenthalt in Manchester zu bedeuten, denn viele meinten, Guardiola würde lieber Aymeric Laporte neben seinem Neuzugang spielen lassen.

Es zeugt von der mentalen Stärke von Stones, dass er seine Karriere wieder aufleben lassen konnte und sich in dieser Saison zu einer wichtigen Stütze in der City-Abwehr entwickelt hat. Der 26-Jährige wurde sogar in die englische Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele im März berufen, 16 Monate nach seinem letzten Länderspiel.

"Ich denke, ich wollte mir selbst beweisen, dass ich es kann", sagt Stones über die Inspiration hinter seiner verbesserten Form. "Dass ich es verdiene, dort zu sein, wo ich bin.

"Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich weiß, dass ich hier sein kann, und ich möchte meinen Mannschaftskameraden zeigen, was ich für das Team leisten kann. Ich musste mich aus einer Situation befreien, in der ich nicht sein wollte, und in der kein Fußballer sein möchte, der nicht spielt oder keinen Beitrag für das Team oder den Verein leistet.

"Ich bin weggefahren und habe mir alles angesehen und hart dafür gekämpft, wieder in die Mannschaft zu kommen, und das geht nur, wenn sie gut und konstant spielen. Ich denke, ich bin sehr stolz auf mich, aber ich hätte es nicht ohne andere Leute und meine Teamkollegen geschafft, und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir über die Jahre so erfolgreich waren", fügte er hinzu.

"Aber jetzt am Ende der Saison auf zwei gewonnene Trophäen zurückzublicken, ein Halbfinale [FA Cup] und ein weiteres Finale mit der Champions League an diesem Wochenende zu erreichen, ist etwas, worauf ich persönlich sehr stolz bin."

Einer der ganz Großen

Guardiola wurde oft dafür verantwortlich gemacht, dass Stones seine Form wiedergefunden hat, doch der City-Manager hat stets betont, dass dies allein auf den Wunsch seines Spielers zurückzuführen sei, sich zu verbessern.

Der Spanier, der für sein intensives Verhältnis zu den Spielern bekannt ist, gilt weithin als einer der größten Manager aller Zeiten. Der einzige Kritikpunkt, ob nun zu Unrecht oder nicht, ist, dass er seit seinem Abschied vom FC Barcelona im Jahr 2012 die Champions League nicht gewinnen konnte.

Drei Spielzeiten bei Bayern München vergingen - jedes Mal scheiterte Guardiola im Halbfinale - und in den vier vorangegangenen Spielzeiten bei City war er nie über das Viertelfinale hinausgekommen.

Dem 50-Jährigen wird manchmal vorgeworfen, dass er in der Champions League zu viel über seine Taktik nachdenkt, oft zum Nachteil seiner eigenen Mannschaft, aber Stones ist "zu 100 %" davon überzeugt, dass Guardiola einer der größten Trainer des Fußballs ist.

"Ich hatte schon viele großartige Trainer", sagt er. "Einer hat sich leider entschieden, zurückzutreten: Roy Hodgson, Roberto Martinez, ich war auch kurz mit David Moyes bei Everton zusammen, die Liste geht noch weiter, bis hin zu meiner Zeit bei Barnsley.

"Ich glaube, das ist die längste Zeit, die ich mit einem einzelnen Manager verbracht habe, also sehe ich irgendwie, wie engagiert er ist und wie seine Siegermentalität aussieht.

"Ich denke, seine Mentalität ist etwas, das ich nicht beschreiben kann, seine Siegermentalität, sein Wunsch, sich zu verbessern, sein Denkprozess, wie man besser wird oder neue Dinge ausprobiert und sie für uns als Spieler umsetzt", so Stones weiter.

"Ich denke, seine Geschichte spricht für sich selbst, und wenn man für einen Manager arbeitet, der das hat, der schon alles erreicht hat, dann hat man sofort Respekt vor ihm. Man hört ihm genau zu, denn die Erfahrung, die er gemacht hat, kann man nicht kaufen, und wir wollen davon profitieren und auch daraus lernen, vor allem bei großen Ereignissen wie an diesem Wochenende.

