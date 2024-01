John Daly lebt das Leben bei der PGA Championship in vollen Zügen

Der 56-Jährige war einer der Stars der Eröffnungsrunde der PGA Championship 2022 am Donnerstag, traditionell in seinem grünen Oberteil und einer extravaganten Hose gekleidet.

Daly war in der ersten Gruppe, die in der ersten Runde vom Tee abschlug, und er begann gut, indem er am ersten und fünften Loch ein Birdie spielte und sich damit an die Spitze des Leaderboards setzte.

Daly benutzte einen Cart, um sich auf dem Platz zurechtzufinden, und paffte mehrere Zigaretten, während er sich seinen Weg durch die 18 Löcher bahnte.

Obwohl er auf den letzten neun Löchern in der Gesamtwertung abrutschte - einschließlich vier Bogeys auf den letzten fünf Löchern - genoss der PGA-Championship-Sieger von 1991 einen erfolgreichen Tag unter der Sonne Oklahomas im Southern Hills Country Club.

Und für eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Golfsports feierte Daly nach seiner ersten Runde auf die typischste "John Daly"-Art.

Während seine anderen Konkurrenten sich ausruhten oder auf dem Übungsplatz kleine Verbesserungen vornahmen, gönnte sich Daly eine wohlverdiente Pause und aß etwas.

Auf Instagram postete er ein Bild von sich vor einer Tulsa Hooters-Kette, auf dem er sagt: "Ich freue mich, meine Tulsa Hooters-Familie zu sehen und mir ein paar Wings zu holen!"

Der zweifache Major-Sieger wurde später am Abend sogar in einem Casino gesichtet, wo er sich an den Spielautomaten vergnügte.

Daly begann die zweite Runde am Freitag mit zwei über Par, sieben Schläge hinter dem Führenden Rory McIlroy, aber der 56-Jährige verpasste mit einer 76er Runde den Cut von vier über.

Quelle: edition.cnn.com