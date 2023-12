Joel Embiid explodiert zu einem 50-Punkte-Blitz in einer NBA-Nacht der individuellen Brillanz

Der Star-Center traf 17 von 23 Würfen aus dem Feld und 15 von 17 von der Freiwurflinie, dazu kamen 12 Rebounds und zwei Assists in einer beeindruckenden Vorstellung vor den heimischen Fans im Wells Fargo Center.

Der vierfache NBA-All-Star Embiid hat in diesem Januar nur ein einziges Mal weniger als 30 Punkte erzielt - mit 25 Zählern beim Sieg der Sixers gegen die Boston Celtics.

Seine 27-minütige Drei-Sekunden-Raserei war laut ESPN Stats and Info die kürzeste Spielzeit in einem Spiel mit 50 Punkten und 10 Rebounds seit 1954-55 - dem Beginn der Shot-Clock-Ära.

Mo Bamba erzielte mit 32 Punkten sein Karrierehoch für die schwächelnden Magic, die mit einer NBA-Saisonbilanz von 8-38 das Schlusslicht der Eastern Conference bilden, konnte aber nicht verhindern, dass Embiid und die Sixers auf 26-18 davonzogen.

"Ich war ein Fan, es war erstaunlich zuzusehen", sagte Teamkollege Tyrese Maxey zu Reportern über Embiids Leistung.

"Zu diesem Zeitpunkt bin ich nicht mehr überrascht. Ich saß auf der Bank neben Charlie [Brown Jr.] und Myles [Powell] und sie sagten: 'Der Mann hat im ersten Viertel 20 Punkte gemacht, vielleicht schafft er auch 50', und ich sagte: 'Ja, das wird er wahrscheinlich'.

"Ich habe den Blick in seinen Augen gesehen - er sah vom ersten Moment an so aus, als wäre er bereit, loszulegen. Er ist nicht umsonst der MVP-Kandidat."

Sixers-Cheftrainer Doc Rivers war ähnlich schmeichelhaft gegenüber seinem "unglaublichen" Star und bezeichnete seine Leistung als "in jeder Hinsicht dominant".

Für den Mann der Stunde war es Teil seines Ziels, der beste Spieler der Welt zu werden.

"Ich versuche, auf dem bestmöglichen Niveau zu spielen, und das ist, der beste Spieler der Welt zu sein", sagte Embiid.

"Wenn wir gewinnen wollen, muss ich jeden Abend dieser Spieler sein."

Jokić und Dončić brechen aus.

Wäre Embiids übermenschliche Leistung nicht gewesen, hätten an einem anderen Abend in der NBA vielleicht Nikola Jokić oder Luka Dončić für Schlagzeilen gesorgt.

Jokić erzielte 49 Punkte - einen weniger als in seiner bisherigen Karriere - sowie 14 Rebounds und 10 Assists und trug so dazu bei, dass die Denver Nuggets (23-20) gegen die Los Angeles Clippers (22-24) einen spannenden 130:128-Sieg nach Verlängerung einfuhren.

Der Serbe assistierte Aaron Gordon beim entscheidenden Dreier 1,9 Sekunden vor Spielende und erzielte damit sein drittes Triple-Double in Folge.

"Manchmal sieht man einen großartigen Spieler, der sein Team zum Sieg führt", sagte Nuggets-Cheftrainer Michael Malone gegenüber Reportern.

"Das ist der Grund, warum Nikola für mich wieder der MVP ist, er gibt alles, und es macht so viel Spaß, ihm zuzusehen.

"Wenn er aufgeregt ist und sich auf die Brust schlägt und schreit - Mann, ich liebe das, ich liebe es, einen engagierten, emotionalen Nikola Jokic zu sehen."

Dončić erzielte derweil mit 41 Punkten eine Saisonbestleistung und führte die Dallas Mavericks (26-19) mit einem 102:98-Sieg gegen die Toronto Raptors (21-21) zum vierten Sieg in Folge.

Der Slowene steuerte 14 Rebounds und sieben Assists bei und sorgte mit einem entscheidenden Dreier in der Schlussphase für den neunten Sieg der Mavericks in den letzten zehn Spielen - die beste Bilanz aller NBA-Teams in diesem Zeitraum.

