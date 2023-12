Joe Flacco verhilft den Cleveland Browns mit einem Sieg, der von der Verletzung von Elijah Moore überschattet wird, zu einem unwahrscheinlichen Playoff-Platz

Die Browns werden nach dem Sieg gegen die Jets am Thursday Night Football zum ersten Mal seit 2020 und zum dritten Mal seit 1999 in die Postseason einziehen.

Der Sieg von Cleveland wurde jedoch überschattet, als Browns Wide Receiver Elijah Moore das Spiel frühzeitig verließ, nachdem er eine beängstigende Kopfverletzung erlitten hatte.

Der Vorfall ereignete sich gegen Ende des zweiten Viertels, als Moore von Jets-Linebacker C.J. Mosely zu Boden gerissen wurde und mit dem Kopf hart auf dem Rasen aufschlug.

Der 23-Jährige lag nach dem Schlag auf dem Feld, sein Kopf und seine Hände schienen unwillkürlich zu zucken. Das medizinische Personal von Cleveland kümmerte sich sofort um Moore, bevor er nach einer kurzen Verzögerung aus eigener Kraft an die Seitenlinie gehen konnte.

Nachdem er im medizinischen Zelt des Teams untersucht worden war, wurde Moore in der Amazon Prime-Übertragung gezeigt, wie er zur Umkleidekabine des Teams ging. Laut Doc Louallen, dem Reporter des Teams, fiel er später mit einer Kopfverletzung aus.

Flaccos Glückssträhne

Wenn das Erreichen der Playoffs für die Browns eine unwahrscheinliche Geschichte ist, dann muss es mit Flacco als Quarterback eine undenkbare Geschichte sein.

Der Veteran begann die Saison auf der Couch, aber da Clevelands Quarterback-Optionen von Verletzungsproblemen geplagt waren, erhielt Flacco die Chance, in die NFL zurückzukehren.

Seit seiner Rückkehr auf das Spielfeld hat kein Quarterback mehr Yards oder Touchdowns geworfen als Flacco, und seine Glückssträhne hielt auch am Donnerstag an.

Der 38-Jährige übertraf zum vierten Mal in Folge die 300-Passing-Yard-Marke und beendete das Spiel mit 309 Passing-Yards und drei Touchdowns.

Im Spiel gegen sein ehemaliges Team lieferte Flacco eine tolle Show ab - er war der erste Quarterback, der in 34 Spielen gegen die Jets mehr als 300 Yards warf.

Die Browns haben nun eine 4-1-Bilanz mit Flacco als Quarterback.

"Ich habe es von Anfang an gesagt. Ich meine, diese Stadt war unglaublich, meine Teamkollegen waren unglaublich, wie sie mich in dieses Football-Team aufgenommen haben. Das macht es umso schöner, hierher zu kommen und guten Football zu spielen", sagte Flacco nach dem Spiel zu Reportern.

Unglaubliche Atmosphäre

Das Spiel selbst war praktisch schon in der Halbzeitpause entschieden. Die Browns gingen mit einem 34:17-Vorsprung in die Pause, nachdem sie in den ersten beiden Vierteln eine überragende Leistung gezeigt hatten.

Flacco fand Running Back Jerome Ford für zwei Touchdowns. Der zweite dieser Touchdowns resultierte aus einem unglaublichen Lauf von Ford, nachdem er einen kurzen Pass von Flacco erhalten hatte. Auch Kareem Hunt und Moore erzielten Touchdowns für Cleveland, ebenso wie Ronnie Hickman nach einer Interception.

"Unglaubliche Atmosphäre. Es vor dem Heimpublikum zu schaffen und den nächsten Schritt in der Saison zu machen, macht es zu etwas ganz Besonderem", fügte Flacco nach dem Sieg hinzu. "Ich glaube, man verliert ein wenig die Kontrolle über sich selbst, aber es macht einfach so viel Spaß."

Die Browns treffen in ihrem letzten Spiel der regulären Saison auf die Cincinnati Bengals und gehen voller Selbstvertrauen in dieses Spiel und in die Playoffs, beflügelt von ihrer späten Saisonform.

