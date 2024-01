Joe Burrow wird im Arrowhead Stadium ein "böses Erwachen" erleben, sagt der ehemalige Kicker der Chiefs

Der Signal Caller im zweiten Jahr steht vor der Herausforderung, sein Team im AFC-Meisterschaftsspiel am Sonntag auswärts im notorisch lauten Arrowhead Stadium an den Kansas City Chiefs vorbei in die Super Bowl zu führen.

Nachdem Burrow während der regulären Saison gegenüber Reportern geäußert hatte, dass die Stadien auf College-Ebene in der Southeastern Conference (SEC) "viel lauter" sind, sagte der ehemalige Chiefs-Kicker Lawrence Tynes, dass der Quarterback in einem seiner alten Reviere ein "böses Erwachen" erleben wird.

"Um fair zu sein, Joe hat noch nie in Arrowhead gespielt", twitterte Tynes, der zweimal bei den Chiefs spielte, bevor er mit den New York Giants zwei Super Bowls gewann, am Montag.

"Trotzdem wird er ein böses Erwachen erleben. Es gibt keinen lauteren Ort im Sport, und das steht nicht zur Debatte".

Burrow, der sich am Mittwoch erneut auf den Lärm der SEC bezog, schien entschlossen, die Diskussion am Laufen zu halten, obwohl er zugab, dass er erwartet, dass Arrowhead am Sonntag "wirklich laut" sein wird.

"In der SEC scheint es jede Woche so zu sein, dass jedes Stadion sehr laut ist, mit Hunderttausenden von Menschen", sagte Burrow.

"Das hier wird ähnlich sein. Wir erwarten, dass es sehr laut sein wird, und wir sprechen schon die ganze Woche darüber.

"Wir müssen gut kommunizieren, auch nonverbal, so wie jede Woche auf der Straße."

Und so trainierten Burrow und die Bengals am Mittwoch in ihrem Paul Brown Stadium mit simuliertem Lärm - so laut, dass sich ein Sicherheitsbeamter angeblich dafür entschuldigte, dass es außerhalb des Stadions so laut war.

Funkstille

Während des dramatischen Sieges der Bengals in der Divisionsrunde gegen die als Nummer 1 gesetzten Tennessee Titans in der vergangenen Woche war der Lärm die geringste von Burrows Sorgen - es war das Fehlen von Lärm.

Nachdem sein Helmfunkgerät den Kontakt zu den Headsets seiner Coaches, darunter auch Play-Caller und Head Coach Zac Taylor, verloren hatte, musste Burrow eine Zeit lang seine eigenen Spielzüge ansagen.

Obwohl Burrow neunmal von einer übermächtigen Titans-Defense gesackt wurde - das ist NFL-Playoff-Rekord -, kämpfte er sich durch und warf auf dem Weg zum 19:16-Sieg für 348 Yards.

"Ich war noch nie zuvor in dieser Position", sagte Burrow über den Kommunikationsabbrecher.

"Das war irgendwie aufregend für mich. Zac macht immer Witze: 'Hey, tu nicht so, als ob das Headset ausfällt, damit du deine eigenen Spielzüge ansagen kannst.

"Aber am Samstag ging das Headset tatsächlich aus, und so musste ich drei oder vier Spielzüge selbst ansagen. Und alle haben funktioniert, das hat Spaß gemacht.

Nach 33 Jahren ohne Playoff-Sieg sind die Bengals nun nur noch einen Sieg von ihrem ersten Super Bowl-Triumph entfernt - am 13. Februar warten im kalifornischen SoFi Stadium die San Francisco 49ers oder die Los Angeles Rams auf sie.

Um dies zu erreichen, muss Burrow den gegnerischen Quarterback Patrick Mahomes überwinden, der beim epischen 42:36-Overtime-Sieg der Chiefs gegen die Buffalo Bills glänzte.

Der von Cheftrainer Andy Reid als "Sensenmann" bezeichnete Superstar passte für 378 Yards und drei Touchdowns, dazu kamen 69 Yards und ein Punkt durch Rushes.

Burrow versprach nach dem Sieg über die Titans, dass die Bengals "hier sind, um Lärm zu machen" - am Sonntag wird sich zeigen, ob es laut genug sein wird.

