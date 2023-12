Jockey Sonny Leon scheint von Rich Strikes vielversprechendem Kentucky Derby-Sieg genauso überrascht zu sein wie alle anderen

"Ich hatte keine Ahnung, dass er das Derby, das Kentucky Derby, gewinnen könnte. Aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl bei ihm", sagte Leon am Montag gegenüber Brianna Keilar und John Avlon von CNN. Leon dachte, dass das Pferd unter den ersten 10 landen könnte, "aber ich habe nicht erwartet, dass er es wirklich schaffen würde. Wow. Unglaublich", sagte er.

Rich Strike wurde erst am Freitag in das Feld aufgenommen, als ein anderes Pferd aus dem Rennen ausschied. Er war der größte Außenseiter in dem 20-Pferde-Feld.

Er begann das Training für das Rennen "gegen alle Wahrscheinlichkeit", sagte Rich Strikes Trainer Eric Reed nach dem Rennen am Samstag. "Niemand dachte, wir könnten es schaffen.

Aber dieses Rennen wurde zum Stoff, aus dem Legenden gemacht werden.

Das dunkle Pferd, das eigentlich ein Fuchs ist, lag am Start weit hinten. Leon zog ihn nach und nach durch, und erst in den letzten Sekunden übernahm Rich Strike die Führung.

Das Pferd hatte den schlechtesten Startplatz, da es aus dem äußeren Tor 20 startete, aber Leon nutzte dies zu seinem Vorteil, wie er sagte.

"Ich hatte eine sehr gute Sicht nach hinten", sagte Leon, also blieb er ruhig und konzentriert und suchte nach seiner Chance.

Für den venezolanischen Jockey war es das erste Mal, dass er im Kentucky Derby ritt, und das erste Mal, dass er ein Grade-1-Rennen gewann.

"Und dann haben wir das Kentucky Derby gewonnen", sagte er. "Wow."

Die nächste Etappe der Triple Crown werden die Preakness Stakes in Baltimore, Maryland, am 21. Mai sein, gefolgt von den Belmont Stakes am 11. Juni.

Kevin Dotson und Christina Maxouris von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

