JJ Watt hat am Donnerstag sein Herz wieder in den Rhythmus gebracht

Vorhofflimmern ist ein unregelmäßiger Herzschlag , der von vielen Betroffenen als "Zittern", "Flattern" oder "Flip-Flop" des Herzens beschrieben wird.

Auf Twitter teilte der dreimalige NFL Defensive Player of the Year mit, dass ihm gesagt wurde, die Nachricht über seinen unregelmäßigen Herzschlag sei durchgesickert.

"Mir wurde gerade gesagt, dass jemand einige persönliche Informationen über mich weitergegeben hat und heute darüber berichtet wird", schrieb er. "Ich habe am Mittwoch Vorhofflimmern bekommen, mein Herz wurde am Donnerstag wieder in den Rhythmus gebracht und ich spiele heute. That's it."

Watt, 33, wurde 2011 von den Houston Texans gedraftet. Im März 2021 unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag mit den Arizona Cardinals.

Die Cardinals werden am Sonntag im Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina, gegen die Carolina Panthers an treten.

Quelle: edition.cnn.com