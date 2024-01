Jimmy Butler zeigt eine historische Leistung beim Sieg der Heat in Spiel 1 gegen die Celtics

"MVP Jimmy hat sein Ding gemacht. Er hat uns in den Rücken gefallen", sagte Heat-Guard Tyler Herro nach dem Spiel.

Obwohl die Celtics Stunden vor dem Anpfiff mit Marcus Smart und Al Horford zwei ihrer Stammspieler verloren, starteten sie mit einem 7:0-Lauf stark in Spiel 1.

In der ersten Halbzeit führte Boston sogar mit 13 Punkten und ging mit einem 62:54-Vorsprung in die Halbzeitpause, in der Forward Jayson Tatum mit 21 Zählern eine neue Bestmarke in seiner Karriere aufstellte.

Nach der Halbzeitpause drehte sich das Spiel auf den Kopf.

Eine Minute nach Beginn des dritten Viertels, als die Heat gegen die Celtics mit einem Punkt zurücklagen, prallte ein Dreipunktversuch von Gabe Vincent vom Rand ab. Butler schnappte sich den Offensivrebound und verwandelte einen Layup, der Miami erst zum zweiten Mal in diesem Spiel in Führung brachte.

Allein im dritten Viertel erzielte Butler 17:14 Punkte mehr als die gesamte Mannschaft der Celtics, während Boston acht Turnover kassierte und nur 2:15 Punkte aus dem Feld erzielte - die schlechteste Trefferquote in einem Viertel in den letzten vier Jahren.

"Ich habe weiterhin Basketball auf die richtige Art und Weise gespielt: den Ball schießen, wenn ich frei bin, angreifen und den freien Mann treffen", sagte Butler nach dem Spiel zu Reportern. "Ehrlich gesagt, war es eine Teamleistung."

Obwohl sich die Celtics im vierten Viertel erholten, die Heat in den letzten 12 Minuten überholten und 7:35 Minuten vor Schluss wieder auf neun Punkte herankamen, war der Schaden bereits angerichtet.

"Sie lagen zur Halbzeit zurück und haben im dritten Viertel hart gespielt", sagte Tatum nach dem Spiel.

"Es liegt an mir, ich hatte sechs Turnover. Ich muss besser auf den Ball aufpassen, besonders in solchen Situationen, wenn sie solche Läufe haben."

Tatum erzielte 29 Punkte, acht Rebounds und sechs Assists für die Celtics, während Jaylen Brown mit 24 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double gelang.

Vincent, der für den sechsfachen NBA-All-Star Kyle Lowry als Point Guard einsprang, war ebenfalls ein Star bei den Heat und steuerte 17 Punkte bei.

Es ist das dritte Mal, dass sich die Celtics und die Heat in den Eastern Conference Finals gegenüberstehen, wobei Miami beide Male gewonnen hat.

Spiel 2 der Best-of-seven-Serie ist für Donnerstag in Miami angesetzt.

Quelle: edition.cnn.com