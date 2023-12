Jim Redmond, der seinem Sohn Derek bei den Olympischen Spielen 1992 ins Ziel half, ist im Alter von 81 Jahren gestorben

"Mit großer Traurigkeit schreibe ich diesen Beitrag, um die Nachricht zu teilen, dass mein Held, mein bester Freund, mein Vater verstorben ist", schrieb Derek am Dienstag auf Instagram.

"Es gibt so viel, was ich über diesen Mann sagen könnte, aber er war wirklich einer meiner Helden im Leben. Jeder, der mich kennt oder mich gehört hat, weiß, wie sehr er mich in meinem Leben inspiriert hat, wie nahe wir uns standen und was er mir bedeutet hat. Zu sagen, dass er sehr vermisst werden wird, ist eine echte Untertreibung."

Bevor er sich im Halbfinale verletzte, war Derek eine der größten Medaillenhoffnungen des Teams Großbritannien in Spanien gewesen.

Er hatte sich in der ersten Runde als Schnellster qualifiziert und sein Viertelfinale gewonnen. Damit knüpfte er an die Form an, die er im Vorjahr als Teil der 4x400-m-Staffel gezeigt hatte, die bei den Weltmeisterschaften eine Goldmedaille gewann.

Doch als er die 250-Meter-Marke seines Halbfinales passierte, riss sich Derek die Kniesehne - seine zweite olympische Enttäuschung in Folge nach einer Achillessehnenverletzung vier Jahre zuvor.

Als seine Konkurrenten die Ziellinie überquerten, hievte sich Derek vom Boden hoch und begann, allein in Richtung Ziellinie zu humpeln, bis sein Vater von der Tribüne auftauchte und die Aufmerksamkeit der Stewards abwinkte, um zu helfen.

Bilder und Clips von Jim, wie er seinen Sohn tröstet, während sie unter stehenden Ovationen die Ziellinie überqueren, sind seither zu einer Ikone geworden und werden als Sinnbild für den "olympischen Geist" verwendet.

Ein vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) 2016 veröffentlichtes Video wurde laut Dereks offizieller Website in nur einem Jahr 110 Millionen Mal angesehen, während der ehemalige US-Präsident Barack Obama den Moment in einer Rede als Beispiel dafür nannte, "wie der menschliche Geist über eine Verletzung triumphierte, die eigentlich nicht zu überwinden gewesen wäre."

Aus allen Teilen der Sportwelt kamen Glückwünsche für Jim, der später als Fackelträger an den Spielen 2012 in London teilnahm.

"Unsere Gedanken sind bei Derek Redmond und seiner Familie nach dem Tod seines Vaters, Jim. Gemeinsam haben sie uns einen der inspirierendsten Momente der olympischen Geschichte beschert", erklärte das IOC.

"Ich erinnere mich noch ganz genau daran", sagte der vierfache Olympiasieger Michael Johnson, Mitglied der siegreichen 4x400-m-Staffel der Vereinigten Staaten in Barcelona. "Die Liebe und Unterstützung, die Dereks Vater für seinen Sohn empfand, wurde in diesem schwierigen Moment vor den Augen der ganzen Welt gezeigt. Mein Beileid an Derek und seine Familie."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com