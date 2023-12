Jeff Gladney, Cornerback der Arizona Cardinals, stirbt mit 25 Jahren

Gladney, 25, war eine von zwei Personen, die nach Angaben der Behörden bei dem Unfall, der sich gegen 2.30 Uhr ereignete, ums Leben kamen, wie das Dallas County Medical Examiner's Office am Dienstag bestätigte.

An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt, heißt es in einer Pressemitteilung des Dallas County Sheriff's Department. Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass ein weißes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und ein zweites Fahrzeug von hinten streifte.

Das weiße Fahrzeug verlor daraufhin die Kontrolle und prallte gegen einen Pfeiler der Autobahn, wobei der Mann und die Frau im Fahrzeug getötet wurden, heißt es in der Mitteilung. Das zweite Fahrzeug war ebenfalls mit einem Mann und einer Frau besetzt, die nicht verletzt wurden.

Das Dallas County Medical Examiner's Office hat Gladney und die Frau, die starb, als Andrea Mercedes Palacios, 26, identifiziert.

Gladney ging in die dritte Saison seiner NFL-Karriere, nachdem er zuvor College-Football an der Texas Christian University gespielt hatte. Die Minnesota Vikings wählten ihn 2020 in die erste Runde, aber das Team entließ ihn vor der Saison 2021, nachdem er wegen schwerer Körperverletzung angeklagt worden war, wie die NFL-Website berichtet.

Gladney wurde in dem Vorfall für nicht schuldig befunden, und die Cardinals verpflichteten ihn im März 2022 für einen Zweijahresvertrag. Er hatte vor kurzem mit dem Team während der organisierten Teamübungen der NFL trainiert.

"Wir sind am Boden zerstört, als wir von Jeff Gladneys Tod erfahren", twitterten die Cardinals am Montag. "Unsere Herzen sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die um ihn trauern."

Die Vikings gaben ebenfalls eine Erklärung ab, in der sie sich traurig über Gladneys Tod äußerten.

"Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden sowie der Organisation der Arizona Cardinals und Jeffs aktuellen und ehemaligen Teamkollegen und Trainern, die um sein viel zu früh verlorenes Leben trauern", heißt es in der Erklärung des Teams.

NFL-Spieler aus der ganzen Liga bekundeten ihr Beileid über Twitter.

"Schreckliche Nachrichten heute Morgen. Einfach tragisch. Ruhe in Frieden Jeff", twitterte Cardinals Defensive End J.J. Watt.

"Ich habe meinen Bruder, meinen besten Freund, meine rechte Hand verloren", twitterte Philadelphia Eagles Wide Receiver Jalen Reagor, der ebenfalls die Texas Christian University besuchte. "R.I.P Jeff Gladney, Bruder wache bitte über mich", fügte er hinzu.

Rebekah Riess von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com