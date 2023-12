'Jeder liebt es, den Bösewicht zu hassen', sagt Shooter McGavin 25 Jahre nach 'Happy Gilmore'

Fünfundzwanzig Jahre nachdem Adam Sandler mit seiner Rolle als neurotischer Eishockeyspieler, der sein Talent für das Spiel entdeckt, den Golfsport in den Zeitgeist des Kinos katapultiert hat, zollen Stars wie Rory McIlroy und Jordan Spieth der Komödie von 1996 Tribut.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir von Anfang an wussten, dass es ein Hit werden würde. Es ist immer eine verrückte Sache, wenn es passiert", sagt Christopher McDonald, der in dem Film Shooter McGavin - Gilmores Erzfeind - spielt, gegenüber Shane O'Donoghue von CNN Living Golf.

Das Geschenk, das nicht aufhört zu geben

Der Film war an seinem Eröffnungswochenende mäßig erfolgreich, belegte Platz 2 an den US-Kinokassen und spielte 8,5 Millionen Dollar ein.

Jetzt hat die Popularität von Wiederholungen, die als Nostalgie verpackt sind, die Begeisterung der Generationen für den Film wiederbelebt, was laut McDonald ein Beweis für das gute Drehbuch und die zeitlose Komödie ist.

"Als der Film herauskam, war er ein bescheidener Erfolg, aber als er ins Fernsehen kam, konnte ich nicht mehr auf die Straße gehen", sagte er dem New York Magazine.

Damit hat er nicht Unrecht. Die farbenfrohen Charaktere in "Happy Gilmore" leben durch eine neue Generation von Golfern weiter.

Anfang dieses Jahres wünschte Adam Sandler dem Masters-Hoffnungsträger Will Zalatoris viel Glück, der mit seinem hellblonden Haar und seiner Jugendlichkeit eine verblüffende Ähnlichkeit mit Gilmores Caddy bei den Waterbury Open hat, der von dem Schauspieler Jared Van Snellenberg gespielt wird.

In einem Video, das der Golfhersteller Titleist veröffentlicht hat, zeigt Zalatoris, dass er ein Zitat aus der Filmszene mit seinem Doppelgänger auf sein Lob Wedge gestempelt hat.

In ähnlicher Weise wurde der professionelle Langschläger und ehemalige Junioren-Hockeyspieler Jamie Sadlowski als der echte "Happy Gilmore" bezeichnet, da er in der Lage ist, mit einer beeindruckenden Schwunggeschwindigkeit von 95 mph 450 Meter weit zu schlagen.

Der Weiße Hai

Genauso ikonisch wie Gilmore ist Shooter McGavin, ein erfahrener Country-Club-Profi, der zu seinem Erzfeind wird.

McDonald, der für seine ostentative Zurschaustellung von Berühmtheit und egogetriebenem Ehrgeiz bekannt ist, sagt, dass er McGavin nach Greg Norman, einem seiner damaligen Lieblingsgolfer, modelliert hat. "Norman ist auch einer dieser Typen, die sich einfach knallhart geben", sagt er gegenüber CNN.

Der ehemalige Weltranglistenerste trug in den 1980er und 1990er Jahren wegen seines dynamischen, kraftvollen Schlagstils den Spitznamen "The Great White Shark". Er gewann insgesamt 20 Mal auf der PGA Tour und war zweimaliger Open Champion.

Obwohl McGavin offensichtlich weit weniger erfolgreich ist als Norman, sind beide Spieler auch für ihre zweiten Plätze bekannt, von denen der australische Golfer berühmte 31 erreicht hat.

Jeder liebt es, den Bösewicht zu hassen".

Die Chance, einen komödiantischen Bösewicht zu spielen, war das, was McDonald ursprünglich an der Rolle reizte. "All deine Kreativität und deine Synapsen feuern zu jeder Zeit ... weil du mit Mord davonkommen kannst", sagt er.

Obwohl er als Bösewicht besetzt wurde, hat McDonalds Figur im Laufe der Jahre immense Popularität erlangt.

Vor kurzem hat er die Rolle wiederbelebt, um für ein neues PGA-Videospiel zu werben, und er hat eine Online-Präsenz geschaffen, die über 390.000 Follower auf Twitter hat. Shooter McGavin ist sogar schon auf der Website Cameo aufgetreten, auf der Nutzer gegen eine variable Gebühr Prominente für ein direktes Gespräch anwerben können.

McDonald sagt, dass es sich während der Pandemie besonders gelohnt hat, ein Lächeln in die Gesichter der Fans zu zaubern. "Wenn man den Tag einer Person verändern kann, hat man etwas erreicht".

Er schafft es, überall, wo er hinkommt, Begeisterung für den Film zu wecken, vor allem bei populären Sportveranstaltungen, wo die Fans ihn bitten, McGavins unauslöschlichen Schussjubel nachzustellen.

"Die Figur ist dadurch zu einer Art Ikone geworden, was fantastisch ist", sagt er. "Jeder liebt es, den Bösewicht zu hassen."

Eine Fortsetzung zum Thema Ryder Cup

Bevor er für die Rolle gecastet wurde, hatte McDonald gerade den Science-Fiction-Thriller "Unforgettable" mit Ray Liotta abgedreht.

"Ich war von meinen Kindern getrennt, die damals noch sehr klein waren, und wollte nach Hause gehen", sagt er. "Aber nachdem er das Drehbuch gelesen hatte, brauchte er keine Überzeugungsarbeit mehr zu leisten und sagte, er wisse, dass er "ein Idiot wäre, das abzulehnen".

McDonald und Sandler scheinen genauso begierig darauf zu sein wie ihre Fans, ihre Rollen auf der Leinwand wieder aufzunehmen. Beide Schauspieler haben Anfang des Jahres zum Jahrestag des Films ihre Golfschläger hervorgeholt und über Twitter Trash-Talking-Prosa verbreitet, um das berüchtigte rivalisierende Duo nachzuspielen.

Während eines Auftritts in der "The Dan Patrick Show" des Golf Channel im Februar wurden sie nach der Möglichkeit einer "Happy Gilmore"-Fortsetzung gefragt. "Das wäre so toll", sagte Sandler zu Patrick, und sein Co-Star stimmte ihm mit einem Daumen hoch zu.

McDonald, der stolz auf sein irisches Erbe ist, schlug gegenüber CNN vor, eine Fortsetzung des Ryder Cups im Belfry zu drehen. "Das wäre wirklich lustig, ich hoffe, sie schreiben es", sagt er.

"Ein Schauspieler bekommt fünf große Rollen in seinem Leben, es sei denn, man ist Tom Cruise", fügt er hinzu. "Ich habe wegen 'Happy Gilmore' eine von der Liste gestrichen, weil es für mich eine so entscheidende, lohnende Erfahrung war."

Quelle: edition.cnn.com