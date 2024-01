Jamaika schreibt Geschichte mit dem Sieg gegen Panama und dem ersten Sieg bei einer Frauen-Weltmeisterschaft

Es war ein bahnbrechendes Turnier für die Reggae Girlz, die mit einem Unentschieden gegen Frankreich im Eröffnungsspiel ihren ersten Punkt bei einer Frauen-WM holten und mit diesem Sieg erstmals ernsthaft über das Erreichen der K.o.-Runde nachdenken können, da sie nun punktgleich mit dem Gruppenersten Frankreich sind.

In einer torlosen ersten Halbzeit, in der für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand - auch Panama strebte den ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft an -, schoss Jamaika einen Schuss nach dem anderen über die Latte und Panama schien sich damit zufrieden zu geben, von hinten heraus zu spielen.

Schließlich machte sich die jamaikanische Dominanz bemerkbar, und Swaby köpfte in der 56. Minute nach einer Ecke den entscheidenden Treffer.

Jamaika trifft im letzten Spiel der Gruppenphase auf Brasilien, wo die Starstürmerin Khadija 'Bunny' Shaw nach ihrer Sperre von einem Spiel wegen einer Roten Karte im Spiel gegen Frankreich wieder ins Team zurückkehrt.

Die Reggae Girlz hatten in Perth in der Anfangsphase mehr vom Spiel und bahnten sich ihren Weg durch das dicht gedrängte Mittelfeld, konnten aber trotz einer Reihe von Eckbällen und Torversuchen, die hoch und weit flogen, keinen Treffer landen.

Drew Spence traf in der 33. Minute nach einem fulminanten Lauf nur das Außennetz, als sie den Ball um die panamaische Abwehr herumschlängeln wollte, und zwei Minuten später musste Vyan Sampsons wuchtiger Schuss von außerhalb des Strafraums von Panamas Torhüterin Yenith Bailey abgewehrt werden.

In der Zwischenzeit kämpfte Panama darum, im Spiel zu bleiben, und forderte gelegentlich Jamaikas Hintermannschaft heraus, während die eigene Abwehr die Reggae Girlz gut in Schach hielt.

Doch es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Jamaika den Führungstreffer erzielen würde, und Swaby brachte ihr Team schließlich in Führung, was auf dem Spielfeld zu großem Jubel führte.

In der Nachspielzeit bekamen die Reggae Girlz einen Handelfmeter zugesprochen, der den Sieg hätte besiegeln können, doch der Video-Assistent-Schiedsrichter (VAR) erkannte die Entscheidung nicht an, was zu einem späten Aufbäumen Panamas und einem spannenden Ende des Spiels führte, das Jamaika aber dennoch für sich entscheiden konnte.

