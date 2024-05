Jalen Brunson von den New York Knicks erholt sich von seiner Verletzung und verhilft ihnen zu einem 2:0-Serienvorsprung gegen die Indiana Pacers.

Basketballstar Jalen Brunson, der sich in der ersten Runde der Playoffs eine Verletzung zugezogen hatte, kam auf 24 von insgesamt 29 Punkten und zeigte in den folgenden Vierteln im ausverkauften Madison Square Garden sein ganzes Können.

New York setzte sich gegen die Philadelphia 76ers durch und führt im Halbfinale der Eastern Conference mit einem komfortablen 2:0-Sieg.

Die Stimmung im Stadion war ausgelassen, und die Fans machten ihrem Frust über den ehemaligen Pacers-Star Reggie Miller Luft, der in seiner Rolle als TNT-Sportkommentator regelmäßig auf der Nemesis-Liste der Knicks steht.

Die Knicks, die nach den Verletzungen von Julius Randle, Bojan Bogdanovic und Mitchell Robinson ohnehin schon am Ende ihrer Kräfte waren, atmeten erleichtert auf, als Brunson in der Mitte des Spiels mit einer Bandage um seinen angeblich verletzten Fuß wieder auftauchte. Ohne ihn war das Team völlig durcheinander, während die Pacers sich bis zur Halbzeit eine 10-Punkte-Führung erspielten.

Brunsons Erscheinen in der zweiten Halbzeit wurde mit tosendem Applaus bedacht, als die Zuschauer seine Rückkehr auf das Spielfeld lautstark bejubelten. Später meinte er: "Dieser Ort hat meine Karriere ermöglicht. Ich habe das Gefühl, dass sie ein Teil von allem sind, was ich erreicht habe, daher ist es eine ganz besondere Atmosphäre für mich".

DiVincenzo, einer seiner Teamkollegen, bescheinigte ihm Tapferkeit: "Er ist ein Kämpfer. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass er zurückkommen würde. Egal, womit er in dieser Saison zu kämpfen hatte, er ist immer wieder aufgestanden".

Die Knicks schüttelten ihre Verletzungssorgen dank Brunsons Rückkehr im Kerzenschein ab und legten ein dominantes drittes Viertel hin, das zu ihren Gunsten ausfiel, indem sie 18 Punkte gegen die Pacers erzielten.

Alle Knicks-Starter erzielten zweistellige Werte, wobei DiVincenzo und Anunoby jeweils 28 Punkte beisteuerten. Hart, der Dreh- und Angelpunkt des Teams, glänzte mit soliden 19 Punkten, 15 Rebounds und 7 Assists und war über die gesamte Spielzeit nicht zu stoppen - eine Leistung, die er in dieser Postseason bereits mehrfach vollbracht hat. Er hat in den Playoffs rekordverdächtige 46,8 Minuten pro Spiel absolviert und ist damit Tabellenführer.

Indianas bester Scorer, Haliburton, steigerte sich nach einem mittelmäßigen Spiel 1 und erzielte 34 Punkte, 9 Assists und 3 Steals bei einer Niederlage. Ex-Knick Obi Toppin steuerte von der Bank 20 Punkte bei.

Die Pacers, die in der Liga an sechster Stelle stehen, verdienten sich das Recht, die Milwaukee Bucks herauszufordern, indem sie sie in einem beeindruckenden 4:2-Lauf ausschalteten. Allerdings mussten sie dabei auf ihren Spielmacher, den zweifachen MVP Giannis Antetokounmpo, verzichten.

Gegen Ende des vierten Viertels ertönte ein umstrittener Pfiff. Unter großem Aufsehen beharrten die Schiedsrichter darauf, dass es sich um eine versehentliche Entscheidung handelte, und revidierten sie schnell zugunsten der Knicks.

Pacers-Trainer Rick Carlisle konnte nicht anders, als seine Wut an den Schiedsrichtern auszulassen und sich zu entschuldigen: "Ich sage meinen Spielern immer, dass sie sich nicht auf die Schiedsrichter konzentrieren sollen, aber ein fairer Wurf ist wichtig. Wir mögen ein kleiner Markt sein, aber wir werden niemals eine unfaire Behandlung akzeptieren."

Die Serie wird am Freitag in Indianapolis mit Spiel 3 fortgesetzt.

