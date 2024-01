Jake Daniels: Warum die Entscheidung des Blackpool-Spielers, sich als schwul zu outen, wichtig ist

Als sich der 17-jährige Jake Daniels am Montag öffentlich als schwul geoutet hat, klingelten die Telefone, und die britischen Medien stürzten sich darauf, Nachrichten zu veröffentlichen. Dies ist eine große Geschichte.

In weniger als 24 Stunden ist der junge Fußballer zu einem Begriff geworden, über den auf den Titelseiten geschrieben, im Frühstücksfernsehen diskutiert, unzählige Male in den sozialen Medien erwähnt und vom britischen Premierminister Boris Johnson gelobt wurde.

"Ich habe mein ganzes Leben lang gewusst, dass ich schwul bin, und jetzt fühle ich mich bereit, mich zu outen und ich selbst zu sein", so der englische Fußballer in seiner Erklärung.

Bis Montag war Josh Cavallo von Adelaide United der einzige offen schwule männliche Profifußballer in der Welt.

Daniels ist der erste männliche Profifußballer, der sich in den letzten 30 Jahren in Großbritannien als schwul geoutet hat, so die britische LGBTQ-Organisation Stonewall.

Justin Fashanu war der erste und bisher einzige aktive männliche Profifußballer im Vereinigten Königreich, der öffentlich über sein Schwulsein sprach. Das war vor 32 Jahren. Fashanu spielte noch sieben Jahre weiter, doch im Alter von 37 Jahren nahm er sich das Leben.

Der Mut von Daniels sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Der Männerfußball hat sich schwer getan, mit dem Rest der Gesellschaft Schritt zu halten, und leider brauchte der Fußball in Großbritannien im Jahr 2022 einen Wegbereiter, und ein Teenager, der erst vor zwei Wochen sein Debüt in der ersten Mannschaft von Blackpool gab, ist dieser Wegbereiter.

"Ich bin bereit, ich selbst zu sein", sagte Daniels in seiner Erklärung, bevor er hinzufügte, es sei ein "Schritt ins Ungewisse".

Bemerkenswerterweise ist Daniels kein gestandener Profi, kein Spieler, der sich im Spiel etabliert hat. Er ist ein 17-Jähriger, der in der zweiten Liga des englischen Fußballs spielt und erst kürzlich seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hat.

Er hat Führungsqualitäten und Stärke bewiesen, die sein Alter nicht vermuten lassen, obwohl er zugab, dass er sich auch zu einem leichten Ziel für die Fanatiker der Gesellschaft gemacht hat.

Erst im vergangenen Monat wurde ein Fußballfan von einem britischen Gericht für drei Jahre gesperrt, weil er bei einem Premier-League-Spiel zwischen Brighton and Hove Albion und Arsenal im Oktober 2021 homophobe Beleidigungen geäußert hatte.

"Schreien Sie, was Sie wollen", sagte Daniels, "es wird keinen Unterschied machen".

Führung

Daniels ist der Spieler, der am Tag, nachdem er es seiner Mutter und seiner Schwester erzählt hatte, vier Tore in einem Jugendspiel erzielte. Geheimnisse können schließlich eine Last sein, und die Freiheit, außerhalb des Platzes er selbst zu sein, gab ihm die Freiheit, sich auf dem Platz zu zeigen.

Die Reaktionen auf Daniels' Ankündigung waren positiv. Die Welt des Fußballs, zumindest die Spieler, Experten und Verbände, sind sich einig.

Thomas Hitzlsperger, der sich nach seinem Rücktritt geoutet hat, gratulierte Daniels auf Twitter, und der ehemalige Verteidiger von Manchester United, Rio Ferdinand, twitterte: "Großer Respekt für diese mutige Entscheidung".

"Danke für deine Führung", schrieb der Guardian-Journalist Barney Ronay, der ehemalige englische Stürmer Gary Lineker sagte der BBC, dass andere dem Weg von Daniels folgen werden, während die Daily Mail schrieb: "... es ist schwer vorstellbar, dass er lange allein sein wird."

Es ist nicht jedermanns Privileg, sein Leben als authentisches Wesen zu leben, vor allem nicht, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Daher ist die Reaktion auf Daniels' Ankündigung von großer Bedeutung, denn sie hilft nicht nur dem Spieler selbst, sondern ermutigt vielleicht auch andere, ihre Geschichte zu erzählen.

Dank Daniels fühlt sich der Fußball heute ein wenig inklusiver an, denn Repräsentation ist in der Tat wichtig.

Probleme, die nicht durch die Entschlossenheit eines einzelnen Mannes, er selbst zu sein, gelöst werden können, bleiben natürlich in diesem Sport bestehen. Daniels allein kann daran nichts ändern.

Der Profifußball der Männer liegt immer noch hinter dem Frauenfußball - bei der Frauen-WM 2019 gab es 40 offen schwule, lesbische und bisexuelle Spielerinnen - und anderen Sportarten zurück.

Daniels, der sagte, er wisse seit seinem fünften oder sechsten Lebensjahr, dass er schwul sei, erhielt vor seiner Aussage Unterstützung von seinem Verein und von Stonewall, und er wird diese auch weiterhin brauchen, denn ein Vorreiter zu sein, kann eine schwere Last sein. Er ist ein junger Mann, der am Anfang seiner Karriere steht. Ein junger Mann, von dem vor Montag nur wenige etwas gehört haben dürften.

Es wird mehr Schlagzeilen geben, mehr Interviews, aber seine Sexualität sollte nicht das sein, was ihn für uns definiert.

Die ehemalige englische Frauenfußball-Nationalspielerin Casey Stoney brachte es auf den Punkt, als sie sagte: "Wäre es nicht großartig, wenn wir einen Punkt erreichen würden, an dem wir nicht mehr die Worte 'Mut' und 'Courage' benutzen müssten, um jemanden zu beschreiben, der sich wohlfühlt, er selbst zu sein."

