Italien gewinnt dramatisches Elfmeterschießen gegen Spanien und steht im Finale der Euro 2020

Federico Chiesa hatte Italien nach einer Stunde mit einem herrlichen Schlenzer in Führung gebracht, bevor der eingewechselte Alvaro Morata zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich für Spanien erzielte.

Da keine der beiden Mannschaften in der Verlängerung den Siegtreffer erzielen konnte, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Jorginho verwandelte den entscheidenden Elfmeter, nachdem Morata verschossen hatte, und brachte Italien damit in das erste große internationale Finale seit der EM 2012.

Cheftrainer Roberto Mancini hat Italien, das sich 2018 nicht einmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, zu einer bemerkenswerten Wende verholfen.

Italien hat die Euro 2020 am 11. Juni mit einem 3:0-Sieg gegen die Türkei eröffnet und sich nach einigen beeindruckenden Leistungen als Überraschungsanwärter auf den Gewinn der Henri-Delaunay-Trophäe entpuppt - die aktuelle Mannschaft ist nur noch ein Spiel vom zweiten EM-Titel des Landes und dem ersten seit 1968 entfernt.

Unabhängig davon, auf welche Mannschaft sie im Finale am Sonntag trifft - entweder auf England oder auf Dänemark, die am Mittwoch gegeneinander antreten - wird kaum jemand gegen die Italiener wetten.

Überraschungs-Halbfinalisten

Unter Mancini, der wieder einmal in seinem eleganten Armani-Anzug auftrat, hat sich Italien erheblich von dem organisierten und knallharten Defensivstil entfernt, der die Azzurri im Laufe der Jahre geprägt hat.

Sicherlich sind einige dieser Elemente immer noch vorhanden, vor allem in der Führung des erfahrenen Innenverteidigerpaars Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini, aber bei der Euro 2020 hat Italien einen flüssigeren und aggressiveren Angriffsstil angenommen.

Leider wird Leonardo Spinazzola, einer der Schlüsselspieler für den bisherigen Erfolg der Mannschaft, mehrere Monate ausfallen, nachdem er sich im Viertelfinale gegen Belgien eine Achillessehnenverletzung zugezogen hat.

Spanien ist dagegen relativ schwach ins Turnier gestartet und konnte sowohl gegen Schweden als auch gegen Polen nur ein Unentschieden erreichen. Zwar dominierte die Mannschaft von Luis Enrique diese Spiele, doch aufgrund ihrer Nachlässigkeit vor dem Tor fehlte es ihrem Ballbesitzfußball an Durchschlagskraft.

Das änderte sich im dritten Gruppenspiel gegen die Slowakei, wo ein unglaubliches Eigentor von Torhüter Martin Dubravka die Wende einleitete und Spanien in nur zwei Spielen 10 Tore erzielte.

Das Halbfinale zwischen den beiden Mannschaften am Dienstag war das erste Mal, dass das Wembley-Stadion bis zu 60 000 Zuschauer fassen konnte - in den vorangegangenen K.o.-Runden waren es 45 000 gewesen -, da die britische Regierung eine höhere Kapazität genehmigt hatte, bevor die Beschränkungen aufgehoben wurden.

Es war weit mehr als ein Jahr her, dass ein Stadion im Vereinigten Königreich eine solche Menge an Zuschauern fassen konnte, und die beiden Gruppen von Fans genossen hörbar die Gelegenheit, ihre Teams in Scharen zu unterstützen.

Hätte man während der italienischen Nationalhymne für 90 Sekunden die Augen geschlossen, hätte man meinen können, man sei wieder im Stadio Olimpico in Rom, wo Italien seine drei Gruppenspiele bestritten hatte.

Und obwohl Spaniens wortlose Nationalhymne nicht ganz so laut war wie die der Rothemden am anderen Ende des Stadions, waren die spanischen Fans nach dem Anpfiff zweifelsohne die lauteren von beiden.

Als einige englische Fans, die im oberen Teil des Wembley-Stadions saßen, "It's Coming Home" zu singen begannen, wurden sie von den spanischen und italienischen Fans mit Buhrufen übertönt.

Nachdem Italien begonnen hatte, im Spiel Fuß zu fassen, antworteten die spanischen Fans mit "Olé"-Rufen bei jedem Pass, den die Mannschaft in der nächsten Phase des Ballbesitzes spielte, und jubelten lautstark, nachdem Ferran Torres einen besonders schönen Spielzug gezeigt hatte.

Dieser Spielzug endete schließlich damit, dass Pedri Dani Olmo bediente, der seinen eigenen geblockten Schuss aufnahm und den italienischen Torhüter Gianluigi Donnarumma zu einer Glanzparade zwang, auch wenn der spanische Stürmer das vielleicht besser hätte machen sollen - ein Satz, der bei der Euro 2020 zum geflügelten Wort geworden ist.

Spanien war sicherlich die Mannschaft, die im Laufe der ersten Halbzeit immer besser wurde, doch Mikel Oyarzabal vergab die wohl beste Chance seiner Mannschaft, als er nach einem Zuspiel von Jordi Alba den Ball über die Latte ins untere Eck des Wembley-Stadions schoss.

Die erste Halbzeit war von einem faszinierenden Auf und Ab geprägt, wobei keine der beiden Mannschaften eine nennenswerte Dominanz ausüben konnte.

Wenn es einem italienischen Spieler doch einmal gelang, hinter die spanische Abwehr zu kommen oder eine kleine Lücke zu finden, wurde er schnell von einer Reihe weißer Hemden unterdrückt.

Als die Mancini-Elf schließlich eine Chance hatte, traf Emerson aus spitzem Winkel nur die Außenseite des Gebälks, doch die ausgestreckte Hand von Unai Simon war vielleicht etwas lässiger, als es der Schuss verdient hätte.

Dramatisches Ende

Nach einer ruhigen Anfangsphase in der zweiten Halbzeit erwachte das Spiel zu neuem Leben, als sich die beiden Mannschaften einen Schlagabtausch lieferten.

Zunächst hätte es Sergio Busquets besser machen müssen, nachdem er von Oyarzabal an der Strafraumgrenze angespielt worden war, doch sein Schuss strich nur um Zentimeter über die Latte, bevor Chiesa auf der anderen Seite Simon mit einer Glanzparade aussteigen ließ.

Doch nur wenige Augenblicke später war es Chiesa, der den Durchbruch schaffte.

Italiens schneller Konter, eingeleitet von Donnarumma, schien von Aymeric Laporte geklärt worden zu sein, doch Chiesa reagierte wesentlich schneller als die träge spanische Abwehr, nahm den Ball auf und schlenzte ihn mit einem herrlichen Schuss in die lange Ecke.

Das Wembley-Stadion brach in Jubel aus, und zum ersten Mal an diesem Abend wurde deutlich, wie viele italienische Fans sich in diesem Teil Londons eingefunden hatten.

Spanien reagierte gut und wurde von seinen Anhängern mit "si se puede"-Rufen angefeuert, doch Oyarzabal und Olmo scheiterten mit ihren Schüssen aus guter Position am Pfosten.

Spanien konnte sich bei Simon bedanken, dass es im Spiel blieb, denn der Torhüter war schnell zur Stelle und konnte den Schuss des eingewechselten Domenico Berardi parieren.

Doch schon bald erzielte Spanien den verdienten Ausgleichstreffer.

Morata, der in diesem Wettbewerb oft gescholten wird, und Olmo spielten einen wunderbaren Doppelpass, und Morata nahm den Rückpass wunderbar auf, bevor er den Ball in die untere Ecke schob.

Da keine der beiden Mannschaften in der Lage war, den Siegtreffer zu erzielen, ging das Spiel in die Verlängerung, was bedeutete, dass jedes K.o.-Spiel, das Spanien bestritten hatte, 120 Minuten dauerte.

Zu diesem späten Zeitpunkt gab es keine Anzeichen von Nervosität, die diese Mannschaften zurückhielten.

Vor allem die spanischen Fans spürten, dass dieses Unentschieden in greifbare Nähe gerückt war, und schon nach wenigen Minuten der ersten Verlängerung hätten sie beinahe ein weiteres Tor bejubelt.

Der Freistoß von Gerard Moreno wurde von Donnarumma abgewehrt, und Marcos Llorente konnte den Ball nach einem Flipper im Strafraum nur knapp am Pfosten vorbeischieben.

Die italienischen Fans waren angesichts des Rückstandes in eine nervöse Stille verfallen, während eine kleine Gruppe spanischer Fans am anderen Ende des Stadions einen improvisierten "Macarena" aufführte.

Die Italiener hatten kurzzeitig Grund zum Jubeln, da sie glaubten, Berardi habe den späten Siegtreffer erzielt, doch das Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Während des Münzwurfs, mit dem entschieden wurde, auf welcher Seite das Elfmeterschießen stattfinden sollte, versuchte Chiellini scherzhaft, seinen Gegenspieler Jordi Alba davon zu überzeugen, das Elfmeterschießen vor den italienischen Fans stattfinden zu lassen.

Alba blieb mit steinerner Miene, selbst als ihn ein strahlender Chiellini in die Arme schloss. Auch Donnarumma und Simon umarmten sich, bevor es zum Elfmeterschießen kam.

Nachdem Manuel Locatelli und Olmo die ersten Elfmeter verschossen hatten, wurden die nächsten fünf Elfmeter allesamt verwandelt, bevor Morata mit seinem schwachen Schuss an Donnarumma scheiterte.

Spaniens Cheftrainer Enrique deutete an, dass Morata mit einer Verletzung zu kämpfen hatte.

"Morata hatte ein Adduktorenproblem, wollte aber trotzdem den Elfmeter schießen, was viel über seine Persönlichkeit aussagt", sagte er nach dem Spiel zu Reportern.

"Er war für uns in diesem Turnier gigantisch ... im Profisport müssen wir alle lernen, wie man gewinnt und wie man Niederlagen einsteckt. Deshalb möchte ich Italien gratulieren.

"Wir fahren mit der Gewissheit nach Spanien zurück, dass wir bei diesem Turnier eindeutig zu den besten Mannschaften gehörten."

Jorginho trat als nächster an und nutzte sein Markenzeichen, das Stottern, um Simon in die falsche Richtung zu schicken und den Ball lässig in die Ecke zu schieben.

Die Masse der blauen Trikots hinter dem Tor bebte, als Tausende von Fans nach vorne stürmten, um mit ihrem Helden zu feiern.

Dass die Italiener das Finale erreichen würden, hätten vor dem Turnier wohl selbst die eifrigsten italienischen Fans nicht für möglich gehalten, aber jetzt scheint der Sieg eine sehr realistische Möglichkeit zu sein.

Quelle: edition.cnn.com