Italien besiegt Belgien in einem Euro 2020-Krimi und zieht ins Halbfinale ein

Alle drei Tore beim 2:1 für die Azzurri fielen in der ersten Halbzeit, wobei Nicolo Barella und Lorenzo Insigne mit ihren Treffern für eine Zwei-Tore-Führung sorgten.

Der Rückstand wurde jedoch nur wenige Augenblicke später halbiert, als Romelu Lukaku nach einem ungeschickten Foul von Giovanni Di Lorenzo an dem Teenager Jeremy Doku, der unter den etablierten belgischen Stars hervorstach, vom Elfmeterpunkt verwandelte.

Lukaku hatte in der zweiten Halbzeit zwei große Chancen zum Ausgleich, doch die italienische Abwehr verhinderte in letzter Sekunde, dass der Stürmer von Inter Mailand den Ball im Tor unterbringen konnte.

Italien stand die meiste Zeit des Spiels mit dem Rücken zur Wand, aber Belgiens fehlende Durchschlagskraft nach vorne bedeutete, dass die routinierte Innenverteidigung mit Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci kaum in Bedrängnis kam.

Verblassende Stars?

Belgien ging mit hohen Erwartungen in dieses Turnier, da viele die Euro 2020 als die letzte Chance für die alternde "goldene Generation" des Landes sahen, etwas zu gewinnen.

Die Roten Teufel wurden dem Hype gerecht und gewannen alle drei Gruppenspiele, bevor sie im Achtelfinale den Titelverteidiger Portugal ausschalteten, wenn auch nicht souverän.

Umgekehrt hatten nur wenige erwartet, dass Italien bei der Euro 2020 so glänzen würde wie jetzt.

Die unbändige Energie von Spielern wie Leonardo Spinazzola und Manuel Locatelli hat diesem Team einen aufregenden Angriffsschwung verliehen, während die Rückkehr von Marco Verratti nach seiner Verletzung dem Mittelfeld mehr Kontrolle verliehen hat.

Belgien begann das Spiel - vielleicht wie erwartet - mit der ersten Chance, wobei Lukaku gleich zweimal hinter der italienischen Abwehr Platz fand. Die Chancen blieben ungenutzt, aber es war ein Zeichen für die Zukunft, denn Belgien dominierte die erste halbe Stunde.

Italien glaubte, nach einem Freistoß von Leonardo Bonucci durch Insigne in Führung zu gehen, doch der VAR entschied, dass der Verteidiger knapp im Abseits stand.

Es wurde erwartet, dass neben Eden Hazard auch Kevin De Bruyne verletzungsbedingt ausfällt - oder zumindest nur auf der Bank Platz nehmen kann -, doch Trainer Roberto Martinez überraschte alle, indem er den Star von Manchester City in die Startformation stellte.

Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass die Beinverletzung De Bruyne beeinträchtigen würde, der das Spiel im Mittelfeld diktierte und bei Konterangriffen explosiv agierte.

Nach einem seiner vielen Vorstöße nach vorne konnte der italienische Torhüter Gianluigi Donnarumma mit einer Glanzparade seinen Schuss mit dem linken Fuß parieren. Kurz darauf musste der junge Keeper erneut eingreifen, als er einen Flachschuss von Lukaku um den Pfosten lenkte.

Doch Belgien konnte aus dieser frühen Dominanz kein Kapital schlagen, denn Italien ging nach einer halben Stunde in Führung.

Barella schnappte sich den Ball im Strafraum, umkurvte drei Rothemden und ließ Thibaut Courtois mit einem satten Schuss an den Pfosten keine Chance.

Belgien machte dort weiter, wo es vor dem Gegentor aufgehört hatte, und machte zwar Druck, konnte aber die italienische Abwehr nicht wirklich in Bedrängnis bringen.

Mancinis Mannschaft wich zwar etwas vom klassischen italienischen Lehrbuch der Verteidigung ab, doch viele der Merkmale, die Italiens Mannschaften in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht haben, sind geblieben, vor allem das Abwehrverhalten von Routinier Chiellini.

Dennoch war es wieder Italien, das ein Tor erzielte, und es war Insigne, der eines der schönsten Tore des Turniers erzielte. Der kleine Stürmer aus Napoli zog mit dem rechten Fuß nach innen und zirkelte den Ball an Courtois' ausgestrecktem Arm vorbei in die lange Ecke.

Belgien war geschockt, seine Spieler standen mit den Händen in den Hüften herum, während Martinez mit verschränkten Armen und einem Hauch von Resignation auf seinem Gesicht zusah.

Doch nur wenige Sekunden später wurde seine Mannschaft gerettet: Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte auf den Elfmeterpunkt, nachdem Di Lorenzo Doku ungeschickt - wenn auch etwas zu sanft - gestoßen hatte.

Lukaku ließ sich nicht beirren und hämmerte den Elfmeter in die Mitte des Tores.

Während die ersten 45 Minuten zu den besten Spielen der Euro 2020 gehörten, begann die zweite Halbzeit nicht ganz so gut. Beide Mannschaften begnügten sich mit einer Verschnaufpause, doch Belgien begann bald, auf den Ausgleich zu drängen.

Die erste Gelegenheit ergab sich nach einer Stunde, als Doku mit einem präzisen Lauf und Pass De Bruyne fand, der den Ball über das Tor schoss. Es sah so aus, als ob Lukaku am langen Pfosten einfach einschieben könnte, doch Spinazzola lenkte den Ball noch ab, so dass der Stürmer ihn nicht mehr erreichen konnte.

Italiens Verteidiger, allen voran Chiellini, feierten mit Spinazzola, als hätte er ein Tor geschossen.

Belgien warf weiterhin alles in die Waagschale, darunter auch Torhüter Courtois bei der letzten Ecke des Spiels, doch die italienische Abwehrreihe schien nie zu überwinden zu sein.

Für Belgiens "goldene Generation" könnte dies das Aus bedeuten, doch Italien, das sich nicht einmal für die WM 2018 qualifizieren konnte, hat nun eine realistische Chance auf den ersten großen Pokal seit der WM 2006.

