Ippei Mizuhara, der frühere Dolmetscher von Shohei Ohtani, lässt sich auf einen Deal wegen 2 Bundesanklagen ein.

Ippei Mizuhara bekennt sich laut Justizministerium schuldig, Bankbetrug begangen und eine falsche Steuererklärung eingereicht zu haben.

Zwischen November 2021 und März 2024 soll Mizuhara Ohtanis Passwort für den Zugang zum Bankkonto ausgenutzt und die Sicherheitsmaßnahmen ohne Ohtanis Wissen oder Zustimmung geändert haben. Insgesamt gab sich Mizuhara bei etwa 24 Telefonaten mit der Bank als Ohtani aus.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nutzte Mizuhara die gestohlenen Gelder, um seine unrechtmäßigen Spielschulden zu begleichen. CNN hat Mizuharas Rechtsvertreter um eine Stellungnahme zu der Einigung gebeten.

Ohtani ist seit 2018 in den Vereinigten Staaten stationiert, zunächst bei den Los Angeles Angels, bevor er einen monumentalen Deal mit den Dodgers unterzeichnete. Die Staatsanwälte beteuerten, dass Ohtani in diesem Fall ein Opfer war und an jeglichem Fehlverhalten unschuldig ist.

