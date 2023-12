Indy 500: So sehen Sie zu und alles, was Sie sonst noch wissen müssen

Benannt nach den 500 Meilen, die das Feld zurücklegt, ist "The Greatest Spectacle in Racing" das Flaggschiff der IndyCar-Serie und wurde erstmals 1911 ausgetragen.

Schauplatz ist der Indianapolis Motor Speedway - ein 2,5 Meilen langes Oval, das so groß ist, dass es einen 18-Loch-Golfplatz umschließt, und mit 257 325 Sitzplätzen das größte Fassungsvermögen aller Sportstätten der Welt hat.

In diesem Jahr werden all diese Zuschauer zurückkehren, da 2021 nur eine reduzierte Anzahl von Zuschauern zugelassen wurde und das Rennen 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie hinter verschlossenen Türen stattfand.

Am vergangenen Wochenende fand das Qualifying statt, um die Zusammensetzung der wichtigen Startaufstellung zu bestimmen.

Scott Dixon qualifizierte sich für die Pole-Position - seine Durchschnittsgeschwindigkeit von 234,046 km/h über die vier Runden war die schnellste, die jemals im Qualifying gemessen wurde.

Die Pole Position ist jedoch nicht unbedingt eine Garantie für den Sieg. In den letzten 12 Ausgaben des Rennens hat nur ein Fahrer die Pole-Position bis ins Ziel gehalten. Dixon selbst ist bisher viermal von der Pole Position gestartet und hat nur einmal im Jahr 2008 gewonnen.

Er wird von sieben anderen ehemaligen Siegern im Feld herausgefordert werden.

Titelverteidiger Helio Castroneves hofft auf einen rekordverdächtigen fünften Titel, hatte aber im Qualifying Probleme und wird von Startplatz 27 ins Rennen gehen.

Dixons Teamkollege und letztjähriger IndyCar-Champion Alex Palou qualifizierte sich mit einer halben Sekunde Rückstand als Zweiter, während Rinus VeeKay als Dritter vom letzten Platz der ersten Reihe aus starten wird.

Neben diesen erfahreneren IndyCar-Piloten gibt es sieben Neulinge, die ihr Debüt beim Rennen geben - darunter der ehemalige F1-Pilot Romain Grosjean, der einen dramatischen, feurigen Unfall beim Großen Preis von Bahrain 2020 überlebte, und der siebenmalige NASCAR-Champion Jimmie Johnson.

Nachdem die Fahrer ihren Platz in der Startaufstellung eingenommen haben, werden sie von einem Pace Car über vier Aufwärmrunden geführt. Beim fünften Mal, wenn sie die Startlinie passieren, wird die grüne Flagge geschwenkt, und das Rennen beginnt.

Wie Sie das Rennen verfolgen können

Das Indy 500 findet am Sonntag, dem 29. Mai, statt und wird von 11 Uhr ET bis 16 Uhr ET live auf NBC übertragen, wobei die grüne Flagge um 12:45 Uhr ET geschwenkt wird.

Für Länder ohne traditionelle IndyCar-Übertragungsverträge haben die Organisatoren des Rennens IndyCar Live! ins Leben gerufen - einen Abonnement-Streaming-Service.

Eine vollständige Liste der Länder, in denen der Streaming-Dienst genutzt werden kann, finden Sie hier, eine Liste der internationalen Sender hier.

Ein Ort, an dem keine TV-Übertragung möglich sein wird, ist die Heimatstadt des Rennens, Indianapolis.

Solange die 240.000 reservierten Tribünenplätze nicht ausverkauft sind, gibt es eine Fernsehsperre, um die Einwohner zu ermutigen, Tickets zu kaufen und das Rennen nicht zu Hause zu verfolgen.

