Iga Swiatek gewinnt zweiten Grand-Slam-Titel mit Sieg gegen Coco Gauff im Finale der French Open

Die Polin gewann am Samstag zum zweiten Mal die French Open, als sie Coco Gauff in Paris mit 6:1 und 6:3 besiegte und damit ihre Serie von 35 ungeschlagenen Matches ausbaute.

Damit hat sie den im Jahr 2000 aufgestellten Rekord von Venus Williams aus dem 21. Jahrhundert für aufeinanderfolgende Siege eingestellt und festigt Swiateks Status als derzeit beste Spielerin im Damentennis.

"Vor zwei Jahren war es etwas Unglaubliches, diesen Titel zu gewinnen, damit hätte ich nie gerechnet", sagte die 21-Jährige bei ihrem Interview nach dem Match auf dem Platz.

"Aber dieses Mal habe ich das Gefühl, dass ich hart gearbeitet und alles getan habe, um hierher zu kommen, obwohl es ziemlich hart war und der Druck groß war."

Swiatek gab auf dem Weg ins Finale nur einen Satz ab und war von Gauff im ersten Grand-Slam-Einzel-Finale des Amerikaners weitgehend unbeeindruckt.

Nachdem sie Gauff zu Beginn des ersten Satzes zweimal gebreakt hatte, ging Swiatek mit 4:0 in Führung, bevor sie den Satz in nur 32 Minuten beendete.

Zu Beginn des zweiten Satzes geriet die Weltranglistenerste zum ersten Mal in diesem Match unter Druck, als Gauff ihren ersten Breakball verwandelte und ihren Aufschlag zur 2:0-Führung durchbrachte.

Dies war jedoch nur ein Hoffnungsschimmer für die 18-Jährige, denn Swiatek machte mit fünf Siegen in Folge schnell wieder den Sack zu.

Gauff konnte das Spiel zwar halten, aber Swiatek gewann den Satz, das Match und einen weiteren French-Open-Titel.

Swiatek hat nun sechs Turniere in Folge gewonnen. Ihre Siegesserie reicht bis zum 16. Februar zurück, als sie in Dubai gegen Jelena Ostapenko verlor.

"Ich habe den Druck gespürt, ich habe die Last auf meinen Schultern gespürt, ich war nicht mehr die Außenseiterin", sagte sie gegenüber NBC über ihre Siegesserie, als sie als bestplatzierte Spielerin in das Turnier ging.

"Ich bin sogar noch stolzer darauf, dass ich es geschafft habe und es zum zweiten Mal geschafft habe."

Gauff kämpfte gegen Swiatek um Konstanz und machte im Laufe des Matches 23 unerzwungene Fehler, 14 davon im ersten Satz.

Sie war nach dem Spiel sichtlich emotional, wird aber auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken können, bei dem sie bis zum Finale keinen Satz abgegeben hat.

Ab Montag klettert Gauff in der Weltrangliste auf Platz 13 und damit auf ein Karriere-Hoch.

"Ich weiß, dass ich diese Gelegenheit wieder bekommen werde, und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal ganz oben stehen kann", sagte sie gegenüber NBC.

"Heute habe ich wirklich mein Bestes gegeben, um zu gewinnen. Natürlich würde ich das Ergebnis ändern, aber die Entscheidungen, die ich getroffen habe, hielt ich in dem Moment für die richtigen, und das kann ich nicht wirklich ändern."

Der Fokus der Frauentournee richtet sich nun auf den Rasenplatz vor Wimbledon, das am 27. Juni beginnt.

Swiatek, die ihr bestes Tennis auf Sand spielt, ist bei ihren zwei Teilnahmen in Wimbledon nie über die vierte Runde hinausgekommen, aber es sieht so aus, als ob sie diese Bilanz in den kommenden Wochen verbessern könnte.

