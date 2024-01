Iga Swiatek: Die 21-Jährige, die die Rekord-Siegesserie von Serena Williams brechen könnte

Swiatek, die am Dienstag 21 Jahre alt wurde, gewann vor zwei Jahren in Roland Garros ihren ersten Grand-Slam-Titel. Jetzt ist sie mit einer Siegesserie von 32 Matches und der längsten Ungeschlagenheit auf der Damentour seit Williams' 34 Siegen in Folge im Jahr 2013 die Favoritin auf den Sieg bei den diesjährigen French Open.

Doch die Polin lässt sich vom Druck nicht beirren.

"Es gibt keinen Grund zu denken: 'Oh, diese Serie wird immer länger. Wann werde ich verlieren?' Oder, ich weiß nicht, ist es überhaupt möglich, so viele Matches zu gewinnen", sagte sie im WTA Insider Podcast.

"Ich denke einfach nicht darüber nach. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Himmel die Grenze ist und ich noch weiter gehen kann.

"Diese Einstellung, nur nach vorne zu schauen und nicht daran zu denken, was bereits passiert ist, hat mir wirklich geholfen, weil ich dadurch auch Energie spare. Ich bin ziemlich stolz auf mich", fügte sie hinzu.

Allerdings läuft es nicht immer rund für Swiatek, deren Siegesserie bei den French Open am Montag bedroht war.

Sie besiegte den chinesischen Teenager Zheng Qinwen in der vierten Runde, aber nicht bevor Zheng der Nummer 1 der Welt einen Satz abnahm.

Die 19-jährige Zheng schien auf dem besten Weg zu einer großen Überraschung, als sie den ersten Satz im Tiebreak für sich entschied, bevor Swiatek die Kontrolle übernahm und 6-7(5) 6-0 6-2 gewann und damit ihren 32.

Sieg in Folge. "Es war nicht einfach, Lösungen zu finden, andere Taktiken zu finden und etwas anders zu machen, weil ich nicht sicher war, was ich falsch machte", sagte sie.

Swiatek begann, sich auf unorthodoxe Weise neu zu gruppieren, indem sie sich entschied, in ihrem Kopf Dua Lipa zu singen, anstatt sich auf die "technischen Dinge" zu konzentrieren.

"Das ist nicht das erste Mal. Ich singe immer irgendetwas", verriet sie.

Eine Familientradition

Sport hat in Swiateks Familie Tradition, denn ihr Vater ruderte 1988 für Polen bei den Olympischen Spielen in Seoul.

"Ich glaube, dass wir uns wegen ihm immer auf die Arbeit konzentrieren, denn er hatte hohe Erwartungen, dass wir gute Noten bekommen und gut trainieren würden", sagte sie gegenüber CNN.

"Manchmal sind diese Erwartungen nicht gut, weil sie ein Kind unter Druck setzen, aber in meinem Fall glaube ich, dass es mir wirklich geholfen hat, weil ich gelernt habe, professionell zu sein.

"Meine Schwester verletzte sich, als sie 15 war, und hörte auf, Tennis zu spielen, aber sie hat ein großartiges Gehirn und lernt sehr gut, also denke ich, dass wir beide erfolgreich sein werden."

Swiateks Dominanz kommt zu einer Zeit, in der es keine klare Herausforderin für ihre Siegesserie gibt.

Ashleigh Barty, die auf allen Belägen dominierte und Wimbledon, die French Open und die Australian Open gewann, zog sich Anfang des Jahres im Alter von 25 Jahren plötzlich vom Tennis zurück.

Mit einem Sieg in der französischen Hauptstadt wäre Swiatek außerdem die erste Frau, die sechs Turniere in Folge gewinnt, seit Justine Henin dies zwischen 2007 und 2008 gelang.

"Ich denke, der Schlüssel wird sein, einfach das zu tun, was ich vorher getan habe. Jetzt, bei diesen Turnieren, stand ich bereits unter großem Druck. Ich hoffe also, dass mich die andere Art von Druck, die wir bei einem Grand Slam haben, nicht überwältigen wird", sagte sie dem WTA Insider Podcast.

"Aber ich versuche zu akzeptieren, dass die Serie eines Tages zu Ende geht. Es ist körperlich und geistig schwer, jede Woche den gleichen Job zu machen, weil wir auch nur Menschen sind.

"Ich werde also versuchen, ein bisschen mehr Abstand zu gewinnen und den Grand Slam wie jedes andere Turnier zu behandeln und vielleicht ein bisschen mehr zu genießen, was um mich herum ist - zu genießen, dass wir einen Tag Pause zwischen den Spielen haben, denn hier war es ziemlich intensiv und ich habe nicht einmal Rom gesehen. Ich hoffe also, dass es in Paris anders sein wird."

Ben Church und Aimee Lewis trugen zur Berichterstattung bei.

