Ich will Argentinien", sagt Neymar, während Brasilien ins Finale der Copa América 2021 einzieht

Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit hartnäckig und versuchten es in der 18. Minute sowohl mit Neymar von Paris Saint-Germain als auch mit Richarlison von Everton. Doch der peruanische Torhüter Pedro Gallese parierte beide Versuche und war trotz der Niederlage seiner Mannschaft mit einigen Glanzparaden zur Stelle.

Brasilien gelang es schließlich, durch Lucas Paquetá in Führung zu gehen. Neymar setzte sich mit geschickter Fußarbeit gegen drei Verteidiger durch und legte den Ball zu seinem Mannschaftskameraden, der in der entscheidenden 34.

In der zweiten Halbzeit drängte Peru auf den Ausgleich - Benevento-Stürmer Gianluca Lapadula zwang Ederson in der 49. Minute zu einer Glanzparade - doch trotz aller Bemühungen gelang es Peru nicht, seine Chancen zu nutzen.

Brasilien wird gewinnen

Titelverteidiger Brasilien, das sich 2019 gegen Peru durchsetzte, will seinen zehnten Titel bei der Copa América gewinnen, nachdem es in den letzten 14 Ausgaben des Wettbewerbs neun Mal im Finale stand.

Die Gastgeber treffen im zweiten Halbfinale am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Lionel Messis Argentinien und Kolumbien.

"Ich will Argentinien, ich feuere sie an", sagte Neymar. "Ich habe dort Freunde, und im Finale wird Brasilien gewinnen."

Beide Mannschaften trafen zuletzt 2007 in einem Finale der Copa América aufeinander, als Brasilien durch zwei Tore von Júlio Baptista und Dani Alves sowie ein berüchtigtes Eigentor des ehemaligen argentinischen Kapitäns Roberto Ayala 3:0 gegen Argentinien gewann.

Von Kontroversen überschattet

Das wichtigste Fußballturnier Südamerikas wurde von Kontroversen überschattet, da Gastgeber Brasilien mit der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen hat. Bis zum 5. Juli gab es in dem Land mehr als 18,7 Millionen Krankheitsfälle und mehr als 524.400 Todesfälle.

Die öffentliche Unterstützung für den Wettbewerb war geteilt, und auch die Spieler haben sich zu Wort gemeldet. Der argentinische Superstar Messi äußerte schon früh Bedenken, sich mit dem Virus anzustecken, während er mit seiner Nationalmannschaft unterwegs war.

Spieler und Betreuer der brasilianischen Nationalmannschaft veröffentlichten im Juni einen Brief in den sozialen Medien, in dem sie die Organisation des Turniers kritisierten, aber dennoch ihre Teilnahme bestätigten.

Im Juni, neun Tage vor Beginn des Turniers, wurden nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums mindestens 140 Covid-19-Fälle bei Spielern, Mitgliedern der Delegationen und Dienstleistern festgestellt.

Die Auslosung des Endspiels am Sonntag, den 11. Juli, verspricht ein unterhaltsames Spiel im berühmten Maracana-Stadion in Rio de Janeiro.

