Ich kann es immer noch nicht in Worte fassen": Stephanie Travers über den "surrealen" Moment, als sie als erste schwarze Frau auf dem F1-Podium stand

"Meine erste Reaktion war: 'Sind Sie sicher? Ich glaube nicht, dass ihr die richtige Person habt - das bin nicht ich!'", erinnert sie sich. "Aber es ging alles so schnell, und bevor ich mich versah, stand ich auf dem Podium.

Wie üblich wählt Mercedes nach jedem Rennsieg ein Teammitglied aus, das stellvertretend für das Team und Petronas, den Titel- und Technikpartner von Mercedes, die Trophäe der Konstrukteure entgegennimmt.

Für Travers - eine Fluidtechnikerin an der Rennstrecke - war es ein bewegender Moment, als sie als erste schwarze Frau in der Geschichte der Formel 1 auf dem Podium stand.

"Ich kann es immer noch nicht in Worte fassen", sagt sie gegenüber Amanda Davies von CNN. "Es war ein so surrealer Moment für mich selbst und ein bedeutendes Ereignis für mich und meine Familie. Ich hatte keine Zeit, meine Familie vorher zu informieren, aber meine Eltern lieben den Sport, also waren sie von zu Hause aus dabei und schrien.

"Meine Schwester hat mir hinterher Videos geschickt. Ihre Reaktion und die der ganzen Welt zu sehen, hat mein Herz berührt, und ich bin Petronas und Mercedes sehr dankbar, dass ich sie auf dem Podium vertreten durfte."

In einem ausführlichen Instagram-Post nach dem Rennen zollte Hamilton Travers Anerkennung dafür, dass sie aus mehr als 7.000 Bewerbern ausgewählt wurde und dass sie "junge schwarze und farbige Kinder dazu inspirieren will, daran zu glauben, dass sie es auch schaffen können."

Travers gibt zu, dass sie sich in diesem Moment nicht bewusst war, dass sie Geschichte schrieb, aber sie war "völlig sprachlos", als man sie hinterher darauf hinwies. "Die Emotionen kamen einfach in mir hoch", sagt sie.

READ: Lewis Hamilton, die Stimme und das Gewissen der Formel 1

Familie von Fanatikern

Travers wurde in der simbabwischen Hauptstadt Harare geboren und ging dort zur Schule, bis ihre Familie nach Großbritannien zog, als sie 10 Jahre alt war.

Sie stammt aus einer motorsportbegeisterten Familie und erinnert sich an die Geschichten, die ihre Eltern und ihr älterer Bruder ihr über die Formel-1-Grand-Prix im benachbarten Südafrika in den frühen 1990er Jahren erzählten.

Es war auch hilfreich, dass sowohl ihr Vater als auch ihr Großvater Ingenieure waren und Travers in der Ingenieurswerkstatt ihres Vaters schnell eine Leidenschaft für den Motorsport entwickelte.

"Diese Vorliebe für den Sport wuchs, als ich immer älter wurde, bis zu einem Punkt, an dem ich anfing, mit Freunden zu einigen Rennen zu fahren", sagt sie. "Ich wusste einfach, dass ich in diesem Sport arbeiten wollte.

Da sie wusste, dass sie damit möglicherweise in die Formel 1 kommen würde, entschied sich Travers für eine Spezialisierung in Chemieingenieurwesen. Letztendlich war es ihr jedoch wichtig, einen Beruf zu finden, der ihr Spaß macht, denn der Wettbewerbscharakter der Formel 1 bedeutete, dass ein Platz in diesem Sport alles andere als eine Selbstverständlichkeit war.

Aber selbst dann träumte Travers noch davon, eines Tages auf einem F1-Podium zu stehen. Als sie es dann endlich schaffte, war alles, worauf sie und ihre Familie hingearbeitet hatten, in Erfüllung gegangen.

"Die Emotionen haben mich zu diesem Zeitpunkt wirklich überwältigt", sagt sie. "Ich hatte Glück, dass ich eine Maske trug, so dass man die Tränen in meinen Augen nicht sehen konnte, aber es war ein großartiges Gefühl, und es ist etwas ganz anderes, als mit dem gesamten Team am anderen Ende zu stehen.

"Aber zu wissen, dass das Team bei mir stand und mich in diesem Moment unterstützte und wir alle den Sieg feierten, für den wir an diesem Wochenende so hart gearbeitet hatten, war ein großartiges Gefühl, und ich bin einfach so dankbar, dass ich es von beiden Seiten erleben durfte."

Schritt in die richtige Richtung

Nach dem Tod von George Floyd im vergangenen Jahr begann der Sport weltweit, sich Gedanken darüber zu machen, was er gegen die Rassenungleichheit unternimmt.

Die Formel 1 gehört zu den am wenigsten vielfältigen Sportarten der Welt; Hamilton ist der einzige schwarze Fahrer, der jemals in diesem Sport gefahren ist. Die Bedeutung seiner Anwesenheit, insbesondere für junge Schwarze, die davon träumen, es eines Tages in diesem Sport zu schaffen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

"Als ich mit dem Sport aufgewachsen bin, war es Lewis, der mir den zusätzlichen Anstoß gab, jemanden wie mich im Fernsehen zu sehen", sagt Travers. "Ich wusste, dass es für mich möglich war, in den Sport einzusteigen, wenn ich mich wirklich anstrengen und hart arbeiten würde - und genau das habe ich getan.

Angeführt von Hamilton, einem der lautstärksten Athleten der Welt, steht Mercedes an der Spitze der Bemühungen der Formel 1, den Sport integrativer und vielfältiger zu gestalten. In der vergangenen Saison lackierte das Team seine ikonischen Silberpfeil-Autos schwarz, um ein Zeichen gegen Rassismus und alle Formen von Diskriminierung zu setzen.

Der Schritt erfolgte eine Woche, nachdem der sechsfache Weltmeister die Gründung der Hamilton Commission bekannt gegeben hatte, einer Forschungspartnerschaft mit der Royal Academy of Engineering, die sich der Frage widmet, wie der Motorsport genutzt werden kann, um mehr junge Menschen mit schwarzem Hintergrund für MINT-Fächer (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) zu begeistern und sie schließlich in Rennteams oder in anderen technischen Bereichen zu beschäftigen.

Mercedes sagte, der Schritt sei ein öffentliches Versprechen, die Vielfalt im Team zu verbessern".

Zu dieser Zeit sagte das Team, dass die Mitarbeiter zwar sagen, dass "die Erfahrung innerhalb unseres Teams eine integrative ist", aber nur 3 % der Belegschaft sich als Angehörige einer ethnischen Minderheit identifizieren und nur 12 % der Mitarbeiter Frauen sind.

Mercedes sagt, dass es die Absicht hat, diese Ungleichheit mit "positiven Maßnahmen" anzugehen und dass die "Verpflichtung, dies zu tun, unumkehrbar ist".

"Es ist ein großartiges Gefühl, Teil dieses Teams zu sein, und es war sehr positiv für mich, von dem Moment an, als ich in die Werkstatt kam, einbezogen zu werden", sagt Travers.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, die erste schwarze Frau auf dem Podium gewesen zu sein. Ich habe das Gefühl, dass der Sport seit der letzten Saison einen Schritt in die richtige Richtung macht, und es gibt noch viele weitere Veränderungen, die in der Zukunft ins Spiel kommen werden, und ich hoffe, dass sich die Vielfalt und Inklusion in den nächsten Jahren verbessern kann.

"Es ist nicht etwas, das sich über Nacht verbessern wird, aber ich denke, dass meine Anwesenheit - und die einiger anderer Mechaniker in der Boxengasse - ein Standpunkt und ein Schritt in die richtige Richtung ist."

Nach ihrem historischen Moment, so Travers, wurde ihr Posteingang mit Nachrichten überflutet, aber es gab ein paar, die mehr als die meisten hervorstachen.

"Diejenigen, die mich wirklich am meisten berührt haben, waren die jungen Mädchen, die mir sagten, dass ich ihnen jetzt die Augen geöffnet habe und sie sehen können, dass jemand wie sie eine solche Karriere in der Formel 1 anstrebt", sagt sie.

"Dass das passiert ist, hat mein Herz wirklich berührt."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com