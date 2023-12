Ich hüpfe einfach nur": Jimmy Butler erzielt mit 56 Punkten einen neuen Playoff-Rekord und bringt Miami Heat mit 3:1 gegen die an Nummer 1 gesetzten Milwaukee Bucks in Führung

Nach einem 14-Punkte-Rückstand im vierten Viertel kämpften sich die Heat - angeführt von einem überragenden Butler - zurück und gewannen vor einem begeisterten Heimpublikum mit 119:114. Damit gingen sie in der Serie mit 3:1 in Führung und brachten die als Nummer 1 gesetzten Bucks an den Rand eines frühen Ausscheidens.

Auf die Frage nach seinem Spitznamen "Playoff-Jimmy", der sich eingebürgert hat, weil Butler seine Leistungen in der Postseason immer weiter steigert, betonte der 33-Jährige: "Das ist kein Ding.

"It's not. Ich hüpfe einfach nur", fügte er hinzu.

Butler fügte seinem 19:28-Meisterstück neun Rebounds, zwei Assists und einen Block hinzu. Seine 56 Punkte sind ein neuer persönlicher Karrierehöchstwert - egal ob regulär oder in der Postseason - und die vierthöchste Punktzahl in der Geschichte der NBA-Playoffs.

Butler hat sich von durchschnittlich 22,9 Punkten in der regulären Saison auf 36,5 Punkte in den bisherigen vier Playoff-Spielen der Heat gesteigert.

"Ich liebe den Wettbewerbsaspekt [der Playoffs]", sagte Butler laut ESPN. "Das ist der Ort, an dem die besten Spieler ... auftauchen und sich zeigen. Ich sage nicht, dass ich einer dieser besten Spieler bin; ich möchte nur als solcher angesehen werden.

"Ich will alles für mein Team tun, um zu gewinnen, genau wie alle anderen in diesem Kader. Ich glaube, dass [Teampräsident Pat Riley und Trainer Erik Spoelstra] mich aus einem bestimmten Grund hier haben wollten. Ich habe das Gefühl, dass dies ein Teil dieses Grundes ist."

Nachdem die Heat die letzte Saison als Nummer 1 in der Eastern Conference abgeschlossen hatten, kämpften sie in diesem Jahr um Konstanz und belegten am Ende den achten Platz.

Miami benötigte in dieser Saison zwei Play-In-Spiele, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Zunächst verloren sie gegen die Atlanta Hawks, bevor sie die Chicago Bulls besiegten, um sich den letzten Playoff-Platz zu sichern.

Die Heat sind auch in dieser Playoff-Serie unterbesetzt, vor allem im Backcourt, nachdem sie den letztjährigen Sixth Man of the Year Tyler Herro in Spiel eins und Victor Oladipo in Spiel drei durch eine Verletzung verloren haben.

Butler hat die Last der erhöhten Arbeitsbelastung bemerkenswert geschultert, und seine 56 Punkte wurden in den Playoffs bisher nur von Elgin Baylor, Michael Jordan und Donovan Mitchell übertroffen.

Allein in den letzten fünf Minuten des Montagsspiels erzielte Butler laut ESPN 13:8 Punkte für die Bucks.

Die Serie kehrt für Spiel fünf nach Milwaukee zurück, wo die Bucks hoffen, die Schmach zu vermeiden, als Nummer 1 gegen den Achtplatzierten auszuscheiden.

Da Giannis Antetokounmpo nun wieder zur Verfügung steht, nachdem er Spiel drei mit einer Knieverletzung verpasst hat, werden die Bucks immer noch daran glauben, dass sie das Spiel noch drehen können, aber selbst für die beträchtlichen Fähigkeiten des 28-jährigen Stürmers wird es eine große Aufgabe sein.

Quelle: edition.cnn.com