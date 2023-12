Ich habe nur daran gedacht, am Leben zu bleiben": Nadia Nadims Weg vom Flüchtlingslager zum PSG-Star ... und zurück

Sie ist zwar vor allem als erfolgreiche Torjägerin bekannt, die in ihrer Karriere bereits bei den Portland Thorns, Manchester City und aktuell bei Paris Saint-Germain gespielt hat, doch einen Großteil ihrer Zeit verbringt Nadim mit Wohltätigkeitsarbeit, Botschaftertätigkeit für die Vereinten Nationen und dem Erlernen von Sprachen - sie spricht derzeit neun fließend.

Unglaublicherweise hat sie auch die Zeit gefunden, sich zur Wiederherstellungschirurgin ausbilden zu lassen, und sie wird ihre Ausbildung abschließen, sobald sie sich vom Fußball zurückzieht.

Für ihr neuestes Projekt außerhalb des Spielfelds hat sich Nadim mit PSG und KLABU zusammengetan, einer Wohltätigkeitsorganisation, die den Aufbau von Sportvereinen in Flüchtlingslagern auf der ganzen Welt unterstützt. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft sollen zunächst 10.000 Flüchtlingskinder durch Sport erreicht werden.

Ein Anliegen, das Nadim besonders am Herzen liegt. Sie wurde in Afghanistan geboren und war gerade 11 Jahre alt, als die Taliban ihren Vater ermordeten. Zusammen mit ihrer Mutter und ihren vier Schwestern war sie gezwungen, mit einem gefälschten Pass durch das benachbarte Pakistan zu fliehen, bevor sie schließlich in Dänemark ankam, dem Land, das sie jetzt ihr Zuhause nennt.

"Das Einzige, woran ich dachte, war, am Leben zu bleiben, also bis zum nächsten Tag zu überleben", erzählt sie CNN Sport. "Ich habe nur geguckt: 'Okay, was wird jetzt passieren? Was passiert in diesem Moment? Wie kann ich bis zum nächsten Morgen überleben?'

"Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen in diesen Lagern der Fall. Sie versuchen, das Beste daraus zu machen, am Leben zu bleiben und auf das Beste für morgen zu hoffen."

Als Nadim mit ihrer Familie in Dänemark ankam, lebten sie zunächst in einem Flüchtlingslager, und hier entdeckte sie ihre Liebe zum Fußball.

Nadim erinnert sich, dass sie auf einem Feld in der Nähe ihrer Unterkunft andere Kinder sah, die mit diesem runden Ball spielten.

"Ich dachte: 'Das sieht echt cool aus, das will ich auch machen'", sagt sie. "Seitdem bin ich nie wieder vom Fußball losgekommen, und sieh nur, wohin er mich gebracht hat: zu Paris Saint-Germain."

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Nadims erste Erfahrungen mit dem Fußballspielen nicht ganz so waren wie die, die sie heute macht.

"Am Anfang war es ein bisschen lockerer", lacht sie. "Es ging nur darum, dass jeder gegen jeden kickte und jeder dem anderen folgte.

"Aber nach und nach entdeckte ich, wie Fußball gespielt werden sollte, weil es in der Nähe des Flüchtlingslagers einen Fußballverein gab, und ich konnte sehen, dass es tatsächlich Formationen gibt und dass man das tun sollte, wenn der Ball im Aus ist, und dann wollte ich langsam so spielen, wie der Fußball dort gespielt wurde."

'Ich könnte wieder ein Kind sein'

Nadim beschreibt die Menschen als "neugierig" und glaubt, dass sie etwas Neues ausprobieren wollen, wenn sie es sehen, besonders Kinder. Deshalb ist es ihrer Meinung nach so wichtig, Kindern, die in Flüchtlingslagern aufwachsen, die Möglichkeit zu geben, sich mit Sport zu beschäftigen.

"Stellen Sie sich vor, dass unter den Millionen Flüchtlingen in Cox's Bazar [dem größten Flüchtlingslager der Welt] zwei, drei, vier Fußballspieler sind, die durch diese Projekte zustande kommen", sagt sie.

Nadim sagt, dass die Leute immer überrascht sind, wenn sie ihren Aufenthalt im Flüchtlingslager als "eine der lustigsten Zeiten in meinem Leben" beschreibt.

Da sie aus dem vom Krieg zerrütteten Afghanistan stammt, hatte Nadim keine richtige Kindheit, aber das änderte sich, als sie Dänemark erreichte.

"Plötzlich kam ich in ein Flüchtlingslager, in dem man Sport treiben und lesen konnte, und ich hatte das Gefühl, wieder ein Kind sein zu können", erinnert sie sich.

"Ich habe also sehr, sehr gute Erinnerungen an das Flüchtlingslager. Ich weiß, es hört sich seltsam an, wenn ich das manchen Leuten erzähle, sagen sie nur: 'Oh, was?' Aber so habe ich mich damals gefühlt, und deshalb habe ich das Gefühl, dass KLABU und PSG versuchen, dasselbe zu tun.

"Es ist eine harte Zeit, es ist nicht die beste Situation für ein Kind, aber wir versuchen, etwas Positives daraus zu machen."

Nadim glaubt, dass die Wahrnehmung von Flüchtlingen weit von der Realität entfernt ist. In den Nachrichten wird zwar versucht zu zeigen, wie die Bedingungen für die Menschen sind, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, aber die Zuschauer können den Ernst der Lage nicht verstehen.

"Sie haben es viel schlimmer, als man es sich je vorstellen kann", sagt Nadim.

Laut KLABU gibt es derzeit weltweit 80 Millionen Flüchtlinge, die höchste Zahl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs - und fast die Hälfte von ihnen sind Kinder.

Die meisten von ihnen, wie Nadim, wurden "einer Ausbildung und aller anderen Aspekte, die eine normale Kindheit ausmachen, beraubt", schreibt KLABU.

Das erste Projekt der Partnerschaft wird in Cox's Bazar, Bangladesch, angesiedelt sein, wo KLABU und PSG ein "Club Center" errichten werden, das als Sportbibliothek genutzt wird, Zugang zu Trikots und Ausrüstung bietet sowie Trainingseinheiten und Turniere, an denen die Kinder teilnehmen können.

Nadim hofft, dass das Projekt auch den Flüchtlingseltern helfen kann. In den Jahren, seit ihre Familie das Lager in Dänemark verlassen hat, hat sie erfahren, wie schwer diese Zeit für ihre Mutter war und wie sehr ihre ungewisse Zukunft "körperlich hart, aber geistig ... viel, viel härter" war.

Nach dem Ende ihrer Karriere möchte Nadim lieber für ihr humanitäres Engagement in Erinnerung bleiben als für ihre Leistungen auf dem Spielfeld, und sie ist sehr stolz darauf, dass sie an diesem Projekt beteiligt ist, das denjenigen helfen soll, die so zu kämpfen haben wie sie selbst.

"Als Mensch ist es manchmal wirklich schwer, Dinge zu verstehen, die man nicht am eigenen Leib erfahren hat", sagt Nadim.

"Deshalb ist es einfacher, sich mit Menschen zu beschäftigen, mit denen man etwas gemeinsam hat, denn wir hören zwar von den Nachrichten, wir sehen Bilder von den Geschehnissen in den Flüchtlingslagern oder von den Menschen, die wegen des Klimawandels oder was auch immer aus ihren Häusern vertrieben werden, aber verstehen wir sie wirklich? Ich glaube nicht, wirklich nicht.

"Wenn Sie schon einmal in einem Flüchtlingslager waren, wissen Sie, wie rau die Umgebung ist und wie hart es sein kann. Ich weiß das, ich habe es mit meinem eigenen Körper gespürt, aber ich habe es auch selbst gesehen. Wenn man nach Kenia, Bangladesch oder Cox's Bazar reist, einem der größten Flüchtlingslager der Welt, dann ist das kein Witz.

"Sie leben wirklich unter irrsinnigen Bedingungen, und es ist eine unglaubliche Sache, Sport an diese Orte zu bringen, und ich sage Hoffnung, weil es vielleicht eine Flucht aus der Realität für ein oder zwei Stunden ist oder die Chance, sich eine Zukunft zu schaffen."

Geschichte im Entstehen

Im Vergleich dazu scheint es trivial, aber am Freitag geht eine spannende Saison in Frankreich zu Ende und Nadim und PSG haben die Chance, Geschichte zu schreiben.

PSG geht mit einem Punkt Vorsprung vor dem letzten Spieltag der Saison auf den amtierenden Meister Lyon und weiß, dass ein Sieg gegen Dijon dem Klub den ersten Titel in der Geschichte bescheren würde.

Es wäre ein bemerkenswerter Erfolg, die 14-jährige Vorherrschaft von Lyon in der heimischen Liga zu beenden - und den Schmerz über acht Vizemeisterschaften in den letzten neun Spielzeiten zu beenden.

"Ich bin ein Mensch, der immer Träume hat. Schon bevor ich bei PSG unterschrieben habe und wir über meinen Wechsel zu PSG gesprochen haben, war es einer meiner Träume, mit PSG die Liga zu gewinnen", sagt Nadim.

"Das wäre ein unglaublicher Tag und ein großer Erfolg für die Mannschaft, für den Verein, weil man schon so lange hinter etwas her ist und endlich wieder so nah dran ist.

"Man hat alle Schritte gemacht, es ist nur noch der letzte Schritt, den man machen muss. Das bedeutet wirklich eine Menge. Weißt du, das ist im Moment einer meiner größten Träume. Es würde bedeuten, dass mein Traum wahr wird.

"Ich denke, Lyon hat großen Respekt vor dem, was sie für den Frauenfußball getan haben. Ich denke, sie sind ein großartiger Klub, der schon sehr lange an der Spitze steht, aber ich denke, es ist auch eine Zeitenwende. Wir haben viele junge Spielerinnen in der französischen Nationalmannschaft, und ich glaube, PSG hat diese Mannschaft zu einem Team geformt, das hoffentlich Lyon vom Thron stoßen wird.

"Und wenn es das ist, was wir wollen, was unsere Ambitionen sind, dann denke ich, dass es jetzt passieren muss."

