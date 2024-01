Ich habe noch viel Zeit": Novak Djokovic spielt Verletzungssorgen vor den Australian Open herunter

Der Weltranglistenerste musste sich mit 6:4, 6:4 geschlagen geben - seine erste Niederlage auf australischem Boden seit 2018, einer Serie von 43 Spielen - und wurde im zweiten Spiel in Folge vom Trainer am rechten Handgelenk behandelt.

Australien gewann das Spiel mit 3:0 und zog ins Halbfinale des United Cups ein.

"Ich wusste, dass ich in der ersten Woche der Saison körperlich, emotional und mental nicht bei 100 Prozent sein würde", sagte Djokovic gegenüber Reuters. "Das habe ich auch nicht erwartet.

"Ich war nicht auf meinem Niveau, aber es war einfach einer dieser Tage, an denen ich mich auf dem Platz nicht so gut fühle und [mein] Gegner sehr gut spielt.

"Ich denke, ich werde wieder gesund, um ehrlich zu sein", fügte Djokovic hinzu. "Die Handgelenksverletzung hat sich ziemlich ausgewirkt, besonders auf die Vorhand und den Aufschlag. Ich habe viel Zeit, ich denke genug Zeit, um mich für die Australian Open in die richtige Form zu bringen."

Der 24-fache Grand-Slam-Sieger ist der große Favorit, um seinen Titel in Down Under zu verteidigen und einen rekordverdächtigen elften Australian-Open-Titel zu gewinnen.

Das Turnier beginnt am Sonntag, dem 14. Januar, einen Tag früher als üblich, da die Organisatoren versuchen, ein spätes Ende zu verhindern, das im vergangenen Jahr zu Kritik seitens einiger Spieler geführt hatte.

Djokovic betonte, dass der Prozess der Wiederherstellung seiner vollen Gesundheit für ihn "nicht mehr ungewöhnlich" sei.

"Es ist nicht ungewöhnlich", sagte er. "Ich war schon so oft in einer solchen Situation, und ich weiß, was ich zusammen mit meinem Team tun muss, um wieder fit zu werden. Ich hoffe, dass ich mich dieses Mal nicht verletzen werde.

"Daran werden wir arbeiten, um meinen Körper in die richtige Form zu bringen, in einen optimalen Zustand, so dass ich hoffentlich während der gesamten Australian Open auf hohem Niveau spielen kann."

Im Mixed-Turnier mit 18 Mannschaften besiegte Polen China mit 3:0 und zog ins Halbfinale ein, während es zwischen Frankreich und Norwegen 1:1 stand.

Nadal setzt starke Rückkehr nach Verletzung fort

Der 22-fache Grand-Slam-Champion Rafael Nadal setzte am Donnerstag sein beeindruckendes Comeback fort und besiegte den australischen Wildcard-Spieler Jason Kubler mit 6:1, 6:2 und sicherte sich damit einen Platz im Viertelfinale des Brisbane International.

In seinem erst zweiten Einzelmatch nach einer einjährigen Verletzungspause, die er sich bei den Australian Open 2023 zugezogen hatte, erwischte Nadal einen Blitzstart und führte bereits mit 5:0 im ersten Satz.

Kubler gelang es schließlich, ins Spiel zu kommen, doch der 37-jährige Spanier setzte seinen Schwung bis weit in den zweiten Satz hinein fort und holte sich den Sieg.

In der Runde der letzten Acht trifft Nadal auf einen weiteren Australier, Jordan Thompson.

Quelle: edition.cnn.com