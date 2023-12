Hideki Matsuyama erhält erste PGA-Tour-Disqualifikation wegen illegaler Schlägermarkierungen

Der japanische Golfer, Gewinner des Masters 2021, wurde vom PGA-Tour-Event im Muirfield Village Golf in Ohio am 10. Abschlag ausgeschlossen, nachdem eine weiße, farbähnliche Substanz auf der Schlagfläche seines 3er-Holzes als Verstoß gegen die Ausrüstungsregeln festgestellt worden war.

Es ist das erste Mal, dass Matsuyama, der an 12. Stelle der Weltrangliste steht, von einem PGA-Tour-Event disqualifiziert wurde, und zwar bei dem Turnier, bei dem er 2014 den ersten seiner acht PGA-Tour-Siege errang.

Der Hauptschiedsrichter und PGA Tour Senior Tournament Director Steve Rintoul sagte, dass die Offiziellen nach Matsuyamas erstem Abschlag auf einen potenziell "nicht konformen" Schläger aufmerksam gemacht worden seien und mit dem 30-Jährigen gesprochen hätten, um zu bestätigen, dass er ihn benutzt habe.

"Er war diesbezüglich sehr ehrlich und aufrichtig", sagte Rintoul, der mit Matsuyama persönlich auf dem fünften Fairway sprach, laut der PGA-Tour-Website.

Die Markierungen wurden von einem der japanischen Golfer angebracht, um die Ausrichtung zu erleichtern, so Rintoul. Es ist zwar kein Regelverstoß, kleine Markierungen mit einem Edding anzubringen, um die Ausrichtung zu erleichtern, aber es ist ein Regelverstoß, wenn dadurch "die Leistung eines Balls unangemessen beeinträchtigt wird", erklärte der Schiedsrichter.

"Die Substanz, die wir zu Hause verwenden würden, war nicht nur eine Kodierung in den Rillen, sondern auch sehr dick auf der Vorderseite", erklärte Rintoul gegenüber NBC Sports.

"Jetzt hat er eine Substanz auf die Schlagfläche aufgetragen, die den Schläger nicht mehr konform macht ... ein Spieler wird disqualifiziert, wenn er einen nicht konformen Schläger benutzt."

Nachdem er auf den ersten neun Löchern eine 3 über 39 geschlagen hatte, wurde Matsuyama am 10. Abschlag über seine Disqualifikation informiert.

"Ich will nicht sagen, dass er damit gerechnet hat, aber es war keine so große Überraschung, wie es gewesen wäre, wenn es unbekannt gewesen wäre", sagte Rintoul.

Matsuyama war auf der Jagd nach seinem zweiten PGA-Tour-Sieg im Jahr 2022, nachdem er im Januar bei der Sony Open auf Hawaii triumphiert hatte.

DeChambeau wieder im Einsatz

Sechs Golfer liegen nach dem Donnerstag mit 5 unter 67 Schlägen gleichauf an der Spitze, so viele wie noch nie nach einer Eröffnungsrunde beim Memorial Tournament.

Das amerikanische Trio Luke List, Davis Riley und Cameron Young liegt gleichauf mit dem Kanadier Mackenzie Hughes, dem australischen Weltranglisten-3. Cameron Smith und dem Südkoreaner Lee Kyoung-Hoon.

Bryson DeChambeau spielte in seiner ersten Runde seit dem Masters im April eine 4 über 76, nachdem er nach dem Major am Handgelenk operiert werden musste .

Der 28-Jährige verletzte sich an der Hand, als er im Februar beim Tischtennisturnier in Saudi-Arabien auf einem Marmorboden ausrutschte, und musste operiert werden, um die PGA Championship im Mai zu verpassen.

Als US-Open-Champion 2020 und achtfacher Sieger auf der PGA Tour war DeChambeau trotz der harten Selbsteinschätzung froh, wieder auf dem Platz zu stehen.

"Ich konnte das Golfspiel wieder genießen, obwohl ich schrecklich gespielt habe", sagte er Reportern. "Ich weiß, dass ich noch an vielen Dingen arbeiten muss. Ich bin einfach in der Lage, da rauszugehen und zu genießen, was dieses Spiel mir gegeben hat.

"Aus golferischer Sicht habe ich jede Minute davon gehasst. Aber vom emotionalen Standpunkt aus war es schön, endlich wieder in einem Wettkampfumfeld zu sein."

Quelle: edition.cnn.com