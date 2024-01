Höhepunkte der Geschichte

Großer Preis der USA: "Perfekter" Lewis Hamilton belebt F1-Titelhoffnungen mit Sieg in Texas

Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis der USA

Lässt F1-Titelhoffnungen wieder aufleben

Nico Rosberg wird Zweiter

Rosberg führt in der Tabelle mit 26 Punkten Vorsprung

Der amtierende zweifache Champion verwies den Tabellenführer und Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg auf dem Circuit of Americas in Austin, Texas, auf den zweiten Platz.

Damit verkürzte er den Abstand zwischen den beiden bei drei verbleibenden Rennen in der Saison 2016 auf 26 Punkte.

"Perfektes Rennen, Lewis", lautete die Botschaft seines Teams nach einer souveränen und unaufgeregten Fahrt.

Für Hamilton war es sicherlich ein Pflichtsieg, denn er stürmte vom ersten Startplatz aus an die Spitze, während sich Red Bulls Daniel Ricciardo an Rosberg vorbei auf den zweiten Platz schob.

Lesen Sie: Hamilton auf Pole in Texas

Der deutsche Rosberg schaffte es, während einer virtuellen Safety-Car-Phase an Ricciardo vorbeizuziehen, die ironischerweise eingesetzt wurde, nachdem Ricciardos jugendlicher Teamkollege Max Verstappen mit einem technischen Problem auf der Strecke anhalten musste.

"Der zweite Platz ist okay, es war Schadensbegrenzung", gab Rosberg zu.

Der Australier Ricciardo wurde schließlich Dritter, Sebastian Vettel wurde Vierter für Ferrari, das Kimi Räikkönen durch einen Ausfall verlor.

Der zweimalige Champion Fernando Alonso wurde guter Fünfter für McLaren, Carlos Sainz wurde Sechster für Toro Rosso.

Für Hamilton war es der erste Sieg seit dem GP von Deutschland Ende Juli, wobei seine Herausforderung durch Motorprobleme und die konstanten Leistungen von Rosberg, der seinen ersten Weltmeistertitel anstrebt, beeinträchtigt wurde.

Selbst mit einem Sieg in den verbleibenden Rennen, die mit dem Finale in Abu Dhabi Ende November ihren Höhepunkt erreichen, hat Hamilton sein Schicksal nicht mehr in der Hand, da Rosberg mit zweiten Plätzen in allen drei Rennen den Sieg erringen kann.

"Alles, was ich tun kann, ist mein Bestes zu geben, Nico ist fantastisch gefahren, also wird der Kampf weitergehen, ich werde alles geben", sagte er.

Es war sein siebter Saisonsieg und der 50. in seiner glanzvollen Karriere, in der er drei Weltmeistertitel gewonnen hat, die letzten beiden mit dem dominierenden Mercedes-Team.

Auch Texas bleibt ein gutes Pflaster für den Briten, der dort in der letzten Saison den Titel holte und zum vierten Mal auf dieser Strecke gewann.

Seine Popularität hat dazu beigetragen, das Interesse an der Formel 1 in den Vereinigten Staaten anzuheizen. Unter den zahlreichen Zuschauern des 56-Runden-Rennens befanden sich auch die Skifahrerin Lindsey Vonn und der Tennis-Superstar Venus Williams, während Taylor Swift für die Unterhaltung vor dem Rennen sorgte.

Der F1-Zirkus zieht nun weiter nach Mexiko zum Rennen am nächsten Wochenende, wo das Titelrennen noch immer in vollem Gange ist.

Quelle: edition.cnn.com