Graeme McDowell sagt, er habe nach seiner Teilnahme an der LIV Golf Tour Morddrohungen erhalten, in denen ihm gesagt wurde, er solle "sterben

Die Golfer wurden für ihre Teilnahme an der abtrünnigen Tour, die vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) - einem Staatsfonds unter dem Vorsitz von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen von Saudi-Arabien - unterstützt wird, heftig kritisiert, da der Exodus von den traditionellen Golftouren "geldgierig" sei und Geld aus einem Land mit einer katastrophalen Menschenrechtsbilanz angenommen werde.

Bin Salman wurde in einem US-Geheimdienstbericht als verantwortlich für die Genehmigung der Operation genannt, die 2018 zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi führte, obwohl er eine Beteiligung bestritten hat. Menschenrechtsgruppen haben das Land auch für die Durchführung von Massenhinrichtungen und für die Behandlung von Homosexuellen kritisiert.

Vor dem Eröffnungsevent der LIV Golf Serie im Juni sagte McDowell auf die Frage, ob er Geld vom saudi-arabischen Regime annehme, dass die Tour "unglaublich polarisierend" sei.

"Ich denke, wir sind uns hier oben alle einig, nehmen wir die Khashoggi-Situation; wir sind uns alle einig, dass das verwerflich ist. Niemand wird diese Tatsache bestreiten", sagte er in einer Pressekonferenz.

"Aber wir sind Golfer. Ich persönlich habe das Gefühl, dass Golf eine gute Kraft in der Welt ist. Ich versuche einfach, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Ich weiß, was mich der Golfsport gelehrt hat. Ich liebe es, das Golfspiel als etwas zu nutzen, das hilft, die Welt zu verbessern. Das ist so ziemlich das, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, nämlich Vorbilder für Kinder zu sein und zu versuchen, dieses Spiel, wie ich schon sagte, wirklich als eine Kraft des Guten zu nutzen.

"Wir sind keine Politiker. Ich weiß, ihr hasst diesen Ausdruck, aber das sind wir leider wirklich nicht. Wir sind professionelle Golfer. Wenn Saudi-Arabien den Golfsport als Mittel nutzen möchte, um dorthin zu gelangen, wo sie hinwollen, und über die Mittel verfügt, um diese Erfahrung zu beschleunigen, sind wir stolz darauf, ihnen auf diesem Weg zu helfen, indem wir den Golfsport und unsere Fähigkeiten nutzen, um den Sport zu fördern und sie dorthin zu bringen, wo sie hinwollen."

Seit der ersten Veranstaltung in London haben sich immer mehr Spieler für eine Teilnahme entschieden, um mehr Geld zu verdienen, und das Interesse an der Veranstaltung hat zugenommen.

Vor der zweiten Veranstaltung - und der ersten auf US-amerikanischem Boden - in der vergangenen Woche in Portland, Oregon, sahen sich Spieler und Organisatoren mit Protesten von Überlebenden des 11. Septembers und Familienangehörigen der Opfer konfrontiert, die die Golfer für ihre Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien kritisierten, das ihrer Meinung nach an den Terroranschlägen von 2001 beteiligt war.

Und für den US-Open-Sieger von 2010, McDowell, ist diese Aufmerksamkeit und Kritik zu einer ziemlichen Belastung geworden.

In einemGespräch mit der BBC vor dem JP McManus Pro-Am in Adare Manor in Irland sagte McDowell, dass er nicht mehr "jeden Tag aufwacht und stolz auf sich ist".

"Ich kann meinen Instagram- oder Twitter-Account nicht mehr einschalten, ohne dass mir jemand sagt, ich solle sterben", sagte der 42-Jährige am Montag. "Ich wünschte nur, ich hätte nichts gesagt. Ich wünschte, ich hätte mich hingesetzt, den Kopf geschüttelt und gesagt: 'Kein Kommentar', aber so bin ich nicht.

"Es ist wirklich schwer, weil mir Fragen gestellt werden, auf die es keine richtigen Antworten gibt. Meine moralische Integrität wird die ganze Zeit angegriffen, obwohl ich doch nur Golf spielen will.

"Ich versuche, eine geschäftliche Entscheidung für mich und meine Familie zu treffen. Ich habe in den letzten 20 Jahren mein Lehrgeld in diesem Spiel bezahlt, ich habe versucht, mich auf die richtige Weise zu verhalten.

"Die dünnen Verbindungen zu dem, was das saudische Regime getan hat... die schrecklichen Dinge, die sie getan haben - (diejenigen, die LIV Golf kritisiert haben) versuchen, dies mit Golf und dem Spielen von professionellem Golf zu verbinden.

"Ich habe überall auf der Welt Golf gespielt, auch in Ländern, deren Menschenrechtsbilanz wahrscheinlich ebenso zerrissen werden könnte.

"Ich habe nie in Frage gestellt, dass ich in China, im Nahen Osten, überall auf der Welt war, und ich spiele professionell Golf. Ich spiele Golf für Geld. Während meiner gesamten Karriere bin ich diesem Geld in der ganzen Welt hinterhergejagt. Erforsche ich die Moral eines jeden Dollars, den ich je verdient habe? Nein, das tue ich nicht."

Die vom ehemaligen Weltranglistenersten Greg Norman geleitete, teambasierte LIV-Serie wird von der PIF unterstützt und hat ein Gesamtpreisgeld von 250 Millionen Dollar zugesagt. Die Turniere werden über 54 Löcher ausgetragen, nicht wie bei der PGA Tour über 72 Löcher, und es gibt keine Spieler, die während des Turniers ausscheiden.

Quelle: edition.cnn.com