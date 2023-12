Highlights der Geschichte

GP Österreich: Valterri Bottas baut auf seinen guten Start auf und holt seinen zweiten Saisonsieg

Valtteri Bottas gewinnt den GP Österreich

Sebastian Vettel wird Zweiter

Vettel hat 20 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton

Bottas, der in seinem Mercedes auf der Pole-Position stand, erschreckte seine Konkurrenten, als er auf dem Red Bull Ring von der Startlinie wegfuhr, woraufhin Vettel behauptete, er habe den Start verpasst.

Doch nach einer Untersuchung durch die Rennkommissare wurde der Finne Bottas freigesprochen, der damit seinen zweiten Saisonsieg einfuhr und seine eigenen Titelhoffnungen stärkte.

Sein Teamkollege Hamilton, der wegen eines Getriebewechsels in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt wurde, rückte vom achten auf den vierten Platz vor, doch Vettel liegt nun 20 Punkte vor Bottas, der nach acht von 19 Rennen 35 Punkte Rückstand hat.

Beständiger Ricciardo

Daniel Ricciardo holte den letzten Podiumsplatz für das "Heimteam" Red Bull, indem er sich in einem Rennen, das erst in den letzten Runden so richtig auf Touren kam, gegen einen angreifenden Hamilton durchsetzte.

Es war das fünfte Podium in Folge für den Australier und ein Trostpflaster für sein Team, nachdem Max Verstappen nach einem frühen Crash, der auch Fernando Alonso in seinem McLaren zum Ausscheiden zwang, aufgeben musste.

Ferrari-Ass Vettel kämpfte spät um den Sieg und verkürzte den Rückstand auf den bis dahin dominierenden Bottas auf nur eine halbe Sekunde, nachdem er für seinen zweiten Stint auf superweiche Reifen gewechselt hatte.

"Ich brauchte nur noch eine Runde", behauptete er.

Bottas sagte, er habe eine große Blase an seinem Reifen gehabt und sei daher erleichtert, ein Rennen zu gewinnen, das er von Anfang an kontrolliert hatte.

"Das ist erst der zweite Sieg in meiner Karriere. Ich denke, das war der Start meines Lebens", sagte er.

Nach dem umstrittenen Rennen in Baku vor zwei Wochen, bei dem Vettel eine Strafe erhielt, weil er in Hamilton hineingefahren war, verlief das Rennen in Österreich relativ unfallfrei, da die beiden Rivalen aufgrund von Hamiltons Startposition getrennt waren.

Schwieriges Wochenende

Hamilton, der mit Handlingsproblemen an seinem Mercedes zu kämpfen hatte, verpasste in vier der letzten sechs Rennen das Podium und gab in Interviews nach dem Rennen eine trostlose Figur ab.

"Es war offensichtlich ein schwieriges Wochenende", sagte er gegenüber Sky Sports.

In der kommenden Woche wird er beim Großen Preis von Großbritannien vor heimischem Publikum auf eine Wende des Schicksals hoffen.

Kimi Räikkönen belegte im zweiten Ferrari einen entfernten fünften Platz, während Romain Grosjean für Haas einen hervorragenden sechsten Platz belegte.

Sergio Perez und Esteban Ocon belegten für Force India die Plätze sieben und acht. Das Williams-Paar Felipe Massa und der kanadische Teenager Lance Stroll komplettierten die Punkteränge.

Quelle: edition.cnn.com