GP Japan: Hamilton baut Titelführung aus, während Vettels Herausforderung fehlschlägt

Lewis Hamilton gewinnt GP von Japan

59 Punkte Vorsprung im F1-Titelrennen

Zündkerzenfehlzündung bringt Sebastian Vettel aus dem Konzept

Ein Zündkerzenfehler führte dazu, dass ein frustrierter Vettel seinen Ferrari im 53-Runden-Rennen in Suzuka vorzeitig abstellen musste. Damit war der Weg frei für Pole-Sitter Hamilton, der seinen achten Saisonsieg für Mercedes einfuhr.

Noch vor sechs Wochen führte Vettel die Meisterschaft an, doch ein Crash in der ersten Kurve in Singapur, technische Probleme in Malaysia und das 16. Rennen in Japan haben Hamilton in eine starke Position gebracht, seinen vierten Weltmeistertitel zu gewinnen.

Während Vettel ausfiel, erwies sich Malaysia-Sieger Max Verstappen als die größte Bedrohung für Hamilton und wurde Zweiter, während sein Red Bull-Teamkollege Daniel Ricciardo das Podium komplettierte.

Hamiltons Mercedes hatte ebenfalls ein technisches Problem, und er musste einen späten Schreck überstehen, als der Niederländer Verstappen schnell aufholte, aber er hielt durch und sicherte sich seinen 61. Karrieresieg, seinen fünften in den letzten sieben Rennen, der ihn im Rennen um die Weltmeisterschaft in die Box brachte.

" Ich hätte nur davon träumen können, einen solchen Vorsprung zu haben", sagte er. "Ferrari hat das ganze Jahr über eine großartige Herausforderung geboten."

Leider ist diese Herausforderung für Vettel verpufft und er machte nach seinem Ausscheiden eine niedergeschlagene Figur.

"Schade um die letzten beiden Rennen mit Zuverlässigkeitsproblemen, aber so ist das manchmal", gab er zu.

"Wir haben dieses Jahr noch eine Chance. Wir sind viel weiter gekommen, als die Leute dachten, also gibt es auch etwas Positives."

Da jedoch nur maximal 100 Punkte zur Verfügung stehen, steht Vettel vor einem harten Kampf, um seinen vier Weltmeistertiteln mit Red Bull noch einen draufzusetzen, und Hamilton hat in zwei Wochen in den Vereinigten Staaten eine mathematische Chance, den Titel zu holen.

Mercedes hat mit dem vierten Platz von Valtteri Bottas in Japan vor dem zweiten Ferrari von Kimi Räikkönen einen weiteren Konstrukteurstitel fest im Griff.

Vier Runden vor Schluss liegt Mercedes mit 145 Punkten vor Ferrari und dem immer besser werdenden Red Bull-Team auf dem dritten Platz.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner freute sich über das Doppelpodium seines Fahrerduos, äußerte sich aber auch zum Titelrennen.

"Das ist ein schwerer Schlag für Sebastian heute", sagte er gegenüber BBC Radio Five. "Es ist schwer vorstellbar, dass Lewis die Meisterschaft nicht gewinnt, aber alles kann passieren."

Hinter den Spitzenreitern belegte das Force India-Duo Esteban Ocon und Sergio Perez die Plätze sechs und sieben, die Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen und Romain Grosjean wurden Achter und Neunter.

Felipe Massa komplettierte die Punkteränge für Williams, während der zweimalige Champion Fernando Alonso für das McLaren-Team vom letzten Startplatz aus als Elfter ins Ziel kam.

Der Brite Jolyon Palmer belegte in seinem letzten Rennen für Renault den 12. Platz, nachdem sich sein Ersatzmann Carlos Sainz in seinem Toro Rosso drehte, was eine frühe Safety-Car-Phase zur Folge hatte.

Vettel, der durch das Feld rutschte, schied kurz darauf aus. "Box Sebastian, Box", kam die Nachricht über den Rennfunk. "Ich fürchte, wir werden das Auto abstellen."

Quelle: edition.cnn.com