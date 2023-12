Gott muss kommen und es erklären": Wie die Fußballwelt auf den außergewöhnlichen Halbfinalsieg von Real Madrid in der Champions League reagierte

Das letzte Mal standen sich die beiden Teams 2018 in Kiew gegenüber. Damals verließ Salah das Spielfeld unter Tränen, nachdem er sich bei einem Tackling von Sergio Ramos verletzt hatte. Real Madrid gewann schließlich mit 3:1 und holte seinen 13.

Mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Jetzt treffen die Reds und Los Blancos in Paris erneut aufeinander, nachdem das Finale nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine von St. Petersburg verlegt wurde.

Real Madrid, das den ganzen Abend über keinen einzigen Torschuss abgegeben hatte, lag am Mittwoch vor Ablauf der 90 Minuten mit 3:5 im Rückstand.

Dann sorgten zwei Tore - eines in der 90. Minute und eines in der Nachspielzeit - des eingewechselten Rodrygo für den Ausgleich und eine Verlängerung des Spiels.

Angetrieben von der ausgelassenen Stimmung im Bernabéu ging der Ansturm von Real weiter und führte in der 95. Minute zu einem Elfmeter. Karim Benzema trat an, verwandelte und brachte seine Mannschaft ins Champions-League-Finale.

Wie die Fans im Stadion reagierten auch die spanischen Zeitungen mit Begeisterung. "Gott muss kommen und es erklären", erklärte die spanische Zeitung MARCA.

"Real Madrid ist von einem anderen Planeten", hieß es auf der Titelseite der AS.

Mundo Deportivo, eine in Barcelona ansässige Zeitung, die traditionell eher mit Reals großem Rivalen Barça in Verbindung gebracht wird, titelte "Murmeltiertag" in Anspielung auf die bemerkenswerte Serie von Bernabéu-Comebacks der Los Merengues in der K.o.-Phase der Champions League.

Im Viertelfinale besiegte Benzema mit einem Hattrick in der zweiten Halbzeit des Rückspiels Paris Saint-Germain und drehte einen 0:2-Rückstand in der Addition. Im Halbfinale gegen Chelsea erzwang ein spätes Tor von Rodrygo die Verlängerung, bevor Benzema in der 96. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

"Ich kann nicht sagen, dass wir an diese Art von Leben gewöhnt sind, aber was heute Abend passiert ist, ist gegen Chelsea und auch gegen Paris passiert", sagte Carlo Ancelotti, der Trainer von Real Madrid, laut BBC.

"Wenn man fragen muss, warum, dann ist es die Geschichte dieses Vereins, die uns hilft, weiterzumachen, wenn es so aussieht, als wären wir am Ende.

"Das Spiel war kurz vor dem Ende und wir haben es geschafft, die letzte Energie zu finden, die wir hatten. Wir haben ein gutes Spiel gegen einen starken Gegner gemacht. Als wir den Ausgleich erzielen konnten, hatten wir in der Verlängerung einen psychologischen Vorteil".

Es war "eine weitere verrückte Nacht", sagte Real-Mittelfeldspieler Federico Valverde laut BBC.

"Als City ein Tor erzielte, fühlte es sich an, als würde alles zusammenbrechen - all die Anstrengungen und der Kampf in jeder Runde, es fühlte sich verloren an.

"Aber die Fans haben uns sehr geholfen, bis zum Schluss zu kämpfen. Wenn die Tore fallen, denkt man: 'Wir werden heute gewinnen'", sagte er.

Und getreu den Gesängen der Real-Fans im Bernabéu - "hasta el final, vamos Real" ("Bis zum Finale, lasst uns Real sein") und "sí, se puede" ("ja, wir schaffen es") - schaffte die Madrider Mannschaft ein weiteres Wunder.

