Golden State Warriors distanzieren sich von Team-Investor, der sagte: "Niemand kümmert sich darum, was mit den Uiguren geschieht

Palihapitiya äußerte sich am Samstag im "All-in-Podcast", nachdem Co-Moderator Jason Calacanis die "sehr starke" Haltung von US-Präsident Joe Biden zu den angeblichen Menschenrechtsverletzungen gegenüber der uigurischen Minderheit in China angesprochen hatte.

"Niemand kümmert sich darum, was mit den Uiguren passiert, okay? Du sprichst es an, weil es dich wirklich interessiert, und ich finde es schön, dass es dich interessiert, den Rest von uns interessiert es nicht", sagte Palihapitiya, während Calacanis überrascht reagierte.

"Ich sage Ihnen nur eine sehr harte, hässliche Wahrheit. Von allen Dingen, die mir wichtig sind, ist das unter meinem Niveau".

Co-Moderator David Sacks sagte, dass die durchschnittliche Person sich darum kümmern würde, wenn das Thema an sie herangetragen wird, aber Palihapitiya fuhr fort: "Mich interessiert die Tatsache, dass sich unsere Wirtschaft schlagartig ändern könnte, wenn China in Taiwan einmarschiert ... Ich sorge mich um den Klimawandel ... Ich sorge mich um Amerikas lähmende und marode Infrastruktur im Gesundheitswesen.

"Aber wenn Sie mich fragen: 'Kümmere ich mich um ein Segment einer Bevölkerungsgruppe in einem anderen Land? Erst wenn wir für uns selbst sorgen können, werde ich ihnen den Vorzug vor uns geben."

Der 45-jährige milliardenschwere Investor sagte auch, dass das Konzept der Wahrung der Menschenrechte weltweit ein "Luxusglaube" sei.

"Wir tun im Inland nicht genug, um diese Ansicht tatsächlich auf reale, greifbare Weise zum Ausdruck zu bringen", sagte er. "Solange wir also nicht vor unserer eigenen Haustür kehren, ist die Vorstellung, dass wir außerhalb unserer Grenzen ... über die Menschenrechtsbilanz von jemand anderem sprechen, bedauerlich."

In einer Erklärung gegenüber CNN distanzierten sich die Warriors am Montag von Palihapitiyas Äußerungen: "Als begrenzter Investor, der keine alltäglichen Funktionen bei den Warriors hat, spricht Herr Palihapitiya nicht im Namen unserer Franchise, und seine Ansichten spiegeln sicherlich nicht die unserer Organisation wider."

Die NBA reagierte nicht auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Ich habe den Eindruck, dass es mir an Empathie fehlt

Palihapitiya ist auf der Website der Warriors als Vorstandsmitglied aufgeführt. CNN hat erfahren, dass Palihapitiya 2 % der Anteile der Warriors besitzt.

Nach einer Welle der Kritik in den sozialen Medien äußerte sich Palihapitiya auf Twitter zu seinen Äußerungen und gab eine Erklärung ab, in der es unter anderem heißt: "Wichtige Themen verdienen nuancierte Diskussionen".

"Wenn ich mir den Podcast von dieser Woche noch einmal anhöre, erkenne ich, dass es mir an Empathie mangelt. Das räume ich voll und ganz ein. Als Flüchtling ist meine Familie aus einem Land geflohen, in dem es eine ganze Reihe von Menschenrechtsproblemen gab, so dass diese Problematik sehr stark in meine Lebenserfahrung eingeflossen ist.

"Um es klar zu sagen: Ich glaube, dass Menschenrechte wichtig sind, ob in China, den Vereinigten Staaten oder anderswo. Full stop."

Der Center der Boston Celtics , Enes Kanter Freedom, war einer der prominentesten Kritiker von Palihapitiyas Äußerungen über die Uiguren. Freedom hat kürzlich seinen Namen von Enes Kanter geändert. Gegenüber CNN sagte er, sein neuer Nachname rühre daher, wie ihn seine Mannschaftskameraden genannt hätten.

In den letzten Monaten hat der 11-jährige NBA-Veteran soziale Medien und speziell entworfene Kleidung während der NBA-Spiele genutzt, um auf die Behandlung der uigurischen Gemeinschaft, einer muslimischen Minderheit im äußersten Westen des Landes, durch China aufmerksam zu machen und diese zu kritisieren.

Das US-Außenministerium schätzt, dass seit 2017 bis zu zwei Millionen Uiguren und andere ethnische und religiöse Minderheiten in Internierungslagern in Chinas Region Xinjiang inhaftiert sind.

Ehemalige Häftlinge behaupten, sie seien intensiver politischer Indoktrination, Zwangsarbeit, Folter und sogar sexuellem Missbrauch ausgesetzt gewesen. China hat die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in dem Land wiederholt zurückgewiesen.

Freedom hat auch auf Chinas Behandlung von Tibet, Taiwan und Hongkong aufmerksam gemacht und kürzlich aus Protest zu einem Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufgerufen.

Einmischung von außen

Die Äußerungen von Freedom haben in China eine Gegenreaktion ausgelöst. So wurden Spiele der Celtics von der chinesischen Videostreaming-Website Tencent zurückgezogen und die Regierung kritisierte Kanters Äußerungen.

Mit einem Ausschnitt aus Palihapitiyas Kommentaren erklärte Freedom auf Twitter: Wenn [die NBA] sagt, dass wir für Gerechtigkeit eintreten, darf man nicht vergessen, dass es diejenigen gibt, die ihre Seele für Geld und Geschäfte verkaufen, wie (Palihapitiya) der Besitzer der (Warriors), der sagt: "Niemand kümmert sich darum, was mit den Uiguren geschieht.

"Wenn Völkermorde geschehen, sind es Leute wie diese, die sie geschehen lassen. Eine Schande!"

Auf die Frage nach einer Reaktion auf Palihapitiyas Äußerungen sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, am Dienstag bei einem Briefing: "Ich habe die von Ihnen erwähnten Informationen nicht gehört. Was ich Ihnen jedoch sagen kann, ist, dass Xinjiang-Angelegenheiten ausschließlich Chinas innere Angelegenheiten sind, und wir werden niemals eine Einmischung von außen tolerieren."

Im Dezember entschied ein unabhängiges Tribunal mit Sitz in London, dass China Völkermord an den Uiguren und anderen ethnischen Minderheiten in Xinjiang begangen hat, und beschuldigte die chinesische Führung, einschließlich Präsident Xi Jinping, der "Hauptverantwortung" für die gegen muslimische Minderheiten begangenen Taten.

In einer früheren Version dieses Artikels war der Umfang von Palihapitiyas Beteiligung an den Warriors falsch angegeben.

