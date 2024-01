Golden State Warriors besiegen Orlando Magic mit 36 Punkten von Steph Curry und beenden damit ihre Durststrecke von drei Spielen

Curry erzielte 36 Punkte bei einer Trefferquote von 60 % und vier Dreiern und eröffnete das Jahr 2024 mit einem Sieg. Der zweifache MVP steuerte außerdem sechs Assists und vier Steals bei.

"Steph war unglaublich", sagte Warriors-Trainer Steve Kerr nach dem Spiel. "Aber Steph ist immer erstaunlich. Selbst wenn er keine 36 Punkte erzielt, ist er ein bemerkenswerter Spieler, der defensiv die Aufmerksamkeit auf sich zieht, was er mit der gegnerischen Verteidigung anstellt und wie er den Raum öffnet. Er hat sich an einem Abend, an dem wir ihn brauchten, wirklich in Schwung gebracht."

Orlando hat in dieser Saison eine der stabilsten Verteidigungen der Liga, war aber nicht in der Lage, die Offensive der Warriors in Schach zu halten, die aus allen Rohren feuerte.

Jonathan Kuminga, der im dritten Jahr nach der unbefristeten Sperre von Draymond Green in die Startformation gerückt ist, erzielte 19 Punkte, während der fünffache All-Star Klay Thompson 15 Punkte beisteuerte.

Veteranen-Guard Chris Paul und Rookie Trayce Jackson-Davis erzielten 12 bzw. 10 Punkte, so dass alle fünf Warriors-Starter zum ersten Mal in dieser Saison zweistellig punkteten.

Curry erzielte im zweiten Viertel acht Punkte in Folge für die Warriors, bevor er einen Dreier versenkte und kurz vor Ende der Halbzeit ein Foul für ein Vier-Punkte-Spiel kassierte.

Trotz der hohen Trefferquote von Golden State gelang es den Magic, das Spiel eng zu halten, und Orlandos Guard Gary Harris sorgte mit einem Dreier kurz vor der Halbzeitpause für den Ausgleich (55.).

Ein drittes Viertel, in dem die Warriors sechs Punkte mehr erzielten als Orlando, genügte ihnen, um das Chase Center mit einem knappen Sieg zu verlassen.

Paolo Banchero, der amtierende Rookie of the Year, erzielte 27 Punkte und holte 12 Rebounds für die Magic, während Franz Wagner 25 Punkte erzielte. Orlando ist nun 19-14 in der Saison und liegt auf dem fünften Platz der Eastern Conference.

Die Warriors liegen mit 16-17 Punkten auf dem 11. Platz im Westen und damit am Rande eines Play-In-Turnierplatzes. Trotz des Sieges gab es nicht nur gute Nachrichten für die Dubs, denn sie verloren Gary Payton II im zweiten Viertel, nachdem er sich an der Kniesehne verletzt hatte. Payton bestritt erst sein zweites Spiel, nachdem er einen Monat lang wegen einer Wadenverletzung gefehlt hatte.

Er steht auf der Abwesenheitsliste von Golden State neben Green, der im Dezember suspendiert wurde, nachdem er den Center der Phoenix Suns, Jusuf Nurkić, während eines Spiels geschlagen hatte. Er hat kein geplantes Rückkehrdatum und wurde nicht in der Teameinrichtung gesehen, sagte Kerr Reportern nach dem Spiel, obwohl er sagte, dass er in Kontakt mit Green über Text gehalten hat.

Als Nächstes haben die Warriors am Donnerstag den NBA-Meister Denver Nuggets zu Gast, während die Magic am Mittwoch nach Sacramento reisen, um gegen die Kings anzutreten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com