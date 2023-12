Giannis Antetokounmpo führt Milwaukee Bucks zu dramatischem 120-119 OT-Sieg über Brooklyn Nets

Der "Greek Freak" erzielte in 39 Minuten Spielzeit beeindruckende 44 Punkte, 14 Rebounds und sechs Assists beim 120:119-Sieg seiner Mannschaft in New York.

Der 27-Jährige traf 14 seiner 21 Würfe und übertraf damit den bisherigen Franchise-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar (14.211 Punkte).

Antetokounmpo brachte das Spiel in die Verlängerung und brach den Rekord, nachdem er 18,7 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit einen Dreier getroffen und drei Sekunden vor Ende der Verlängerung die entscheidenden Freiwürfe versenkt hatte.

"Ich ändere die Geschichte", sagte er und behauptete, er habe nicht gewusst, wann er den Rekord gebrochen hatte. "Ich will nicht der Typ sein, der nur dunkt und rennt."

"Es ist eigentlich egal, denn wenn man keine erfolgreiche Saison hat [...], wird sich am Ende des Tages niemand daran erinnern.

"Ich möchte, dass ich bescheiden bleibe. Je bescheidener ich werde, je hungriger ich bleibe, desto mehr Dinge kann ich erreichen."

Bucks-Guard Jrue Holiday fügte hinzu: "Er ist definitiv der MVP."

"Er hat sein Spiel sehr verbessert und das hat man gesehen - von der Freiwurflinie über seinen Fadeaway bis hin zu seinem Dreipunktewurf. Von letztem Jahr zu diesem Jahr ist er so viel besser geworden. Ich hatte das Gefühl, dass es uns auch Selbstvertrauen gibt, wenn wir sozusagen an seinem Rockzipfel hängen", sagte Holiday gegenüber den Medien.

Trotz Antetokounmpos Heldentaten hatte Brooklyns Star Kevin Durant die Chance, das Spiel für die Nets zu gewinnen.

Durant erzielte 26 Punkte, sieben Rebounds und 11 Assists für die Heimmannschaft, verpasste aber in der letzten Sekunde der Overtime einen Drei-Punkte-Versuch, der den Sieg bedeutet hätte.

Doch die Bucks überlebten und haben nun 12 ihrer letzten 15 Spiele gewonnen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com