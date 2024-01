Georgia Oboh: Nigerias erste Spielerin auf der Ladies European Tour

"Zu sehen, wie jemand, der so aussah wie ich, auf einem solchen Top-Niveau spielt und dies auch heute noch tut, war sehr inspirierend", sagte sie gegenüber CNN Sport.

"Naomi Osaka ist Teil der neuen Generation von Tennisstars und Spitzensportlern. Ich kann mich mit ihr sehr gut identifizieren, weil wir in allen Sportarten versuchen, den Durchbruch zu schaffen."

Genau wie Williams und Osaka war auch Oboh ein jugendliches Wunderkind.

Im Alter von nur 17 Jahren schaffte sie es auf die Ladies European Tour (LET) und war damit die erste Nigerianerin, die sich für die Tour qualifizierte.

Jetzt will sie sich für die Olympischen Spiele qualifizieren und die beste Golferin der Welt werden.

"Die Nummer 1 der Welt zu sein, ist ein langfristiges Ziel", sagte sie. "Kurzfristig würde ich mich darauf freuen, vielleicht sogar in diesem Jahr ein oder zwei Majors zu spielen, meine Platzierungen zu verbessern und schließlich auf der LPGA Tour zu spielen."

READ: Nelly Korda ist froh, nach dem Sieg bei der Women's PGA Championship ihrem ehemaligen Tennisprofi-Vater als Major-Champion gefolgt zu sein

Der Weg an die Spitze

Georgia wurde in der nordenglischen Stadt Manchester geboren, und ihre Eltern spielten eine wichtige Rolle dabei, dass sie schon früh mit dem Golfsport in Berührung kam.

Ihr Vater wurde von seiner Großmutter in den Golfsport eingeführt. Er brachte dann seine Frau zum Spielen, und es dauerte nicht lange, bis die sechsjährige Georgia ihren ersten Golfschläger in der Hand hielt.

Sie zog umher, spielte in verschiedenen Golfclubs und sammelte neue Fähigkeiten und Erfahrungen, von denen sie überzeugt ist, dass sie ihr auf ihrem Weg zur Profigolferin sehr geholfen haben.

"Am Ende habe ich mit Mädchen und Jungen konkurriert", erinnert sich die 20-Jährige.

"Und schließlich begann ich, die US-Kinder-Europameisterschaft und dann die US-Kinder-Weltmeisterschaft zu spielen, die ich im Alter von 14 Jahren gewann, und dann spielte ich, um ehrlich zu sein, den größten Teil meines Junioren-Golfs in Amerika.

"Ich habe also einen Großteil meiner Sommer und Winter im Ausland verbracht. Ich denke, dass ich ein breites Spektrum an Erfahrungen gesammelt habe, indem ich in verschiedenen Ländern und bei unterschiedlichem Wetter Golf gespielt habe."

Ihren letzten Auftritt als Amateurgolferin hatte Oboh im Alter von 17 Jahren, als sie zu den Olympischen Jugendspielen 2018 nach Buenos Aires in Argentinien reiste und dort den 22. Platz belegte.

Nach einer erfolgreichen Juniorenkarriere, in der sie zahlreiche Trophäen gewann, trat Oboh in die Qualifikationsschule für die LET ein. Nachdem sie die Vorqualifikation überstanden hatte, musste sie am Finaltag des eigentlichen Turniers nervös warten, um ihre Profikarte zu erhalten.

"Am letzten Loch hatte ich einen Par-Putt, der mich auf Messers Schneide gestellt hätte", erinnert sie sich.

"Ich habe diesen letzten Putt gemacht, und dann war es eine Art Abwarten, ob ich den Cut schaffe oder nicht. Es ging also um die letzten Schläge einiger anderer Spieler, aber am Ende des Tages konnte ich den Cut schaffen und meine Karte bekommen."

Oboh wurde im November 2018 Profi und hofft nun, in diesem Jahr an einem oder zwei Majors teilzunehmen sowie "meinen Status zu verbessern und mein Fundament aufzubauen."

READ: Die Golferin, die zugibt, dass es "seltsam" ist, sie für eine Major-Siegerin zu halten

Das Spiel wachsen lassen

Die LET beschreibt sich selbst als eine "vielfältige und multikulturelle Mitgliedschaft von 316 Profigolfern, die 36 Länder repräsentieren", aber es gab Forderungen von Spielern auf der Tour wie Inci Mehmet nach mehr Programmen zur Förderung der Vielfalt im Golfsport.

"Mein Hauptanliegen war es, so gut wie möglich zu spielen", sagte Oboh, als sie über das Thema der Vielfalt im Golfsport nachdachte. "Ich war in Ländern auf der ganzen Welt. Aber ich versuche nicht, mich von Dingen wie meiner Hautfarbe oder meinem Geschlecht davon abhalten zu lassen, dorthin zu gelangen, wo ich sein muss oder will."

Während Golf in vielen Teilen der Welt zur Kultur gehört, ist es in Afrika - außerhalb Südafrikas - immer noch ein Sport, der auf dem Kontinent neu ist.

Südafrika hat erfolgreiche Talente wie die Major-Sieger Ernie Els, Gary Player, Retief Goosen, Charl Schwartzel und Louis Oostuizen bei den Herren und Sally Little bei den Damen hervorgebracht.

Doch aufgrund mangelnder "Investitionen und Entwicklung" auf der Juniorenebene des Golfsports waren andere afrikanische Länder nicht in der Lage, Golfer desselben Kalibers hervorzubringen.

Oboh hatte die Wahl, für das Vereinigte Königreich anzutreten, entschied sich aber für Nigeria, weil sie sich mit ihrer Herkunft verbunden fühlt. Sie sagt, ihr Heimatplatz sei der Ikoyi Club 1938 in Lagos, der Wirtschaftsmetropole Nigerias, und sie hat in diesem Land bereits mehrere Preise gewonnen. Bei ihrem Debüt als Profi gewann sie sogar ihr erstes Turnier, die Cote D'Ivoire Open.

Als erste Nigerianerin, die auf der LET spielt, ist sich Oboh bewusst, dass der Aufstieg auf die Tour "eine Leistung" ist.

Aber sie hofft, dass sie ein Beispiel für andere sein kann und nicht nur eine Eintagsfliege für den nigerianischen Golfsport.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

"Ich möchte nicht die letzte Nigerianerin sein. Wir haben einige Mädchen in den Startlöchern, die in fünf bis sieben Jahren bereit sein werden", sagte sie.

"Hoffentlich wird es bis dahin eine andere Geschichte sein. Aber allein die Teilnahme an der Tour ist schon eine Leistung. Und ich betrachte mich nicht als die Erste, die dies oder das macht. Ja, ich werde es auf die Liste der Errungenschaften setzen, aber ich habe meine Ziele auf die nächste Generation ausgerichtet."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com