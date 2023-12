Gary Woodland gewinnt 119. US Open, sein erster Major-Titel

Der Sieg sichert dem 35-Jährigen den ersten Major-Titel seiner Karriere. Woodland beendete die Meisterschaft mit 13 unter Par und setzte sich in der Finalrunde gegen den Weltranglistenersten Brooks Koepka durch.

Der zweimalige Titelverteidiger Koepka wurde mit einem Ergebnis von 10 unter Par Zweiter.

Woodland, der in Topeka, Kansas, geboren wurde, wurde 2007 Profi. Davor spielte er Basketball an der Washburn University und wechselte dann mit einem Golfstipendium an die University of Kansas, wie aus seinem Spielerprofil der KU von 2005-06 hervorgeht.

Martijn Edelman von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com