Höhepunkte der Geschichte

Garbine Muguruza bezwingt Venus Williams und gewinnt ihren ersten Wimbledon-Titel

Muguruza gewinnt als erste Spanierin den Titel seit Conchita Martinez im Jahr 1994

Martinez trainierte Muguruza in Wimbledon

Williams verspielte im ersten Satz zwei Satzbälle

Dann, als Muguruza bei einem Rückstand von 5:4 im ersten Satz aufschlug, kam ein Ballwechsel mit 19 Schlägen, der alles veränderte.

Williams verlor den Faden, als sie eine Vorhand ins Netz schlug, und war danach nicht mehr die gleiche Spielerin wie zuvor.

Danach war es nur noch Muguruza, die neun Spiele in Folge gewann und sich mit 7:5 und 6:0 ihren ersten Wimbledon-Titel sicherte. Damit ist sie die erste Spielerin in der Geschichte, die beide Williams-Schwestern in einem Grand-Slam-Finale besiegt.

Was nach dem ersten Satz noch wie ein klassisches Wimbledon-Finale aussah, entpuppte sich als Anti-Klimax, als Muguruza den zweiten Satz und damit den Titel in 26 Minuten mit 6:0 gewann, und das vor einem fassungslosen Publikum auf dem Centre Court.

"Das war heute mein härtestes Match", sagte Muguruza, während der ehemalige spanische König Juan Carlos von der Königsloge aus zusah. "Ich bin damit aufgewachsen, sie spielen zu sehen."

Emotionale Achterbahnfahrt

Der überraschende Zusammenbruch von Williams im zweiten Satz war die Krönung einer emotionalen Achterbahnfahrt für die frühere amerikanische Weltranglistenerste, die im vergangenen Monat zu Hause in Florida in einen Autounfall verwickelt war, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Am 8. Juli erklärte die Polizei von Florida, ein neu aufgetauchtes Video zeige, dass Williams "rechtmäßig" gehandelt habe, als sie ihr Auto vor dem tödlichen Zusammenstoß mit einem anderen Auto am 9. Juni in eine Kreuzung lenkte, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters damals.

"Ich versuche, die gleichen Dinge zu tun wie du, aber ich denke, es wird andere Gelegenheiten geben", sagte Venus bei der Preisverleihung auf die Frage, ob sie ihre Schwester und Vorjahressiegerin Serena Williams vermisse, die zu Hause auf die Geburt ihres ersten Kindes wartet.

Französisches Herzklopfen

Muguruzas Triumph kommt zwei Jahre nach ihrer ersten Grand-Slam-Finalniederlage gegen Serena im All England Club.

Vor sechs Wochen schied Muguruza bei den French Open unter Tränen aus und verlor ihren Roland-Garros-Titel vor einem feindseligen Publikum, das ihre Gegnerin anfeuerte, und nur wenige hätten darauf gewettet, dass sie den Titel auf dem Rasen von Wimbledon gewinnen würde.

Für ihre zeitweilige Trainerin Conchita Martinez muss es ein Déjà-vu gewesen sein. Im Jahr 1994 verdarb Martinez Martina Navratilova, die im Alter von 37 Jahren ihren zehnten Wimbledon-Titel gewinnen wollte, die Party.

"Sie sagte mir nur, ich solle da rausgehen und das alles vergessen", sagte Muguruza in einer Pressekonferenz. "Versuche zu denken, dass es ein weiteres Match ist."

Da Muguruzas Trainer Sam Sumyk in Wimbledon nicht anwesend war, hatte der spanische Fed-Cup-Kapitän Martinez sie im All England Club betreut.

Es hatte den Anschein, als hätte Martinez einen beruhigenden Einfluss auf die an Nummer 14 gesetzte Spanierin, eine der härtesten Schlagmänner der Welt, die in der Lage ist, jeden zu schlagen, wenn sie in voller Fahrt ist, die aber seit ihrem ersten Major-Sieg bei den French Open im vergangenen Jahr mit dem Druck zu kämpfen hatte.

Als Muguruza in der vierten Runde der French Open in einem stürmischen Match gegen die Französin Kristina Mladenovic ausschied, hätten nicht viele Experten erwartet, dass sie sich so schnell erholen würde.

Doch mit jeder gewonnenen Runde wuchs ihr Selbstvertrauen, und nachdem sie die topgesetzte Angelique Kerber in der vierten Runde in einer spannenden Begegnung besiegt hatte, begann Muguruza zu glauben.

Verpasste Chancen

Williams hatte das Finale mit einem Ass begonnen und mit einer blitzschnellen Vorhand die Linie hinunter leicht gehalten, während der Klang ihrer Schläge unter dem Dach des Centre Court an einem regnerischen Tag im Südwesten Londons widerhallte.

Muguruza, die zum ersten Mal seit ihrem Sieg in Roland Garros im vergangenen Jahr wieder ein Finale bestritt, begann nervös und leistete sich gleich in ihrem ersten Aufschlagspiel einen Doppelfehler.

Da beide Frauen mit dem ersten Aufschlag spielten, stand Williams etwas näher an der Grundlinie und schlug Winner zur 3:2-Führung ins Netz.

Doch sie konnte ihn nicht verwandeln, da sie eine Vorhand ins Netz schlug, und Muguruza hielt das Spiel schließlich.

Im nächsten Spiel hielt Williams trotz dreier Doppelfehler ihr Spiel und wehrte einen Breakball mit einem zweiten Aufschlag mit 106 Meilen pro Stunde ab.

Bei einem Rückstand von 5:4 servierte Muguruza, um im Satz zu bleiben, und schenkte Williams mit einigen Vorhandfehlern zwei Satzbälle.

Williams, die die Vorhand ihrer Gegnerin immer wieder ins Visier nahm, konnte den ersten Satzball nicht nutzen, als sie nach dem längsten Ballwechsel des Matches (19 Schläge) eine Vorhand ins Netz setzte.

Nachdem Muguruza den zweiten Satzball mit einem starken Aufschlag abgewehrt hatte, hielt sie mit einem Fehler dagegen, und plötzlich wirkte Williams verwundbar.

"Ich hätte sicherlich gerne einige dieser Punkte verwandelt", sagte Williams, die 25 unerzwungene Fehler machte, in einer Pressekonferenz. "Aber sie hat wirklich gut gekämpft. Ein großes Lob an sie. Sie hat sich einfach reingehängt und es geschafft, besser zu spielen."

Williams, bei der 2011 das kräftezehrende Sjogren-Syndrom diagnostiziert worden war, verlor völlig den Faden auf der Vorhand und wurde beim zweiten Breakball mit einer Vorhand gebrochen, die über die Grundlinie segelte.

Beim Stand von 6:5 servierte Muguruza zum Satzgewinn und wehrte zwei Satzbälle mit einem Rückhand-Lob ab, der ins Aus zu gehen schien. Williams verfolgte ihn, ließ ihn dann aber los und sah ihn auf der Grundlinie landen.

"Vamos!", rief Martinez aus der Spielerbox.

Muguruza vergab den ersten Satzball, als Williams eine Vorhand schlug, die sie nicht kontrollieren konnte, holte sich aber den ersten Satz, als die Amerikanerin ihren 15. unerzwungenen Fehler des Matches machte.

"Als ich diese Satzbälle gegen mich hatte, habe ich mir gedacht: Hey, das ist normal, ich spiele hier gegen Venus", sagte Muguruza. "Also habe ich einfach weitergekämpft. Und ich wusste, wenn ich so spiele wie in den letzten zwei Wochen, werde ich irgendwann eine Chance haben. Also war ich ruhig. Wenn ich den ersten Satz verliere, habe ich immer noch zwei weitere. Lass uns kein Drama machen."

"Nicht ideal"

Das Momentum lag nun ganz auf Seiten der Spanierin, die im zweiten Satz mit einem Doppelbreak in Führung ging, während Williams Mühe hatte, ihre Reichweite zu finden und auf den Rasen sank, wobei sie ihren Kopf in den Händen hielt, nachdem sie die Ziellinie mit einer Challenge überquert hatte.

"Kein ideales Ergebnis", sagte Williams über ihren ersten Satzverlust in Wimbledon nach 20 Auftritten gegen den Favoriten.

"Ich bin sehr zufrieden, weil ich nie wusste, wie es ausgehen würde, weil ich sehr nervös war", sagte Muguruza. "Ich wollte, dass es nach mir geht. Ich habe alles getan, was ich konnte, um mich vorzubereiten. Wenn man den Platz betritt, die Zuschauer sieht, das Finale sieht, sieht man, dass ich hier ein weiteres Wimbledon-Finale spiele. Ich bin also sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich es geschafft habe."

Williams glaubt

Williams, die im Januar in Australien ebenfalls das Finale gegen ihre Schwester verloren hatte, wird Wimbledon in dem Wissen verlassen, dass sie wieder mitmischen kann, wenn es darum geht, um die größten Titel des Sports zu spielen.

Ende August beginnen die US Open, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sie nicht erneut um die Trophäe kämpfen wird.

"Ich bin in guter Form", sagte sie. "Ich war in diesem Jahr schon oft in der Lage, um große Titel zu kämpfen. Das ist die Art von Position, in die ich mich weiterhin begeben möchte. Es geht nur darum, über die Linie zu kommen. Ich glaube, dass ich das tun kann."

