Fußballstar Megan Rapinoe mahnt zur Rechenschaft, nachdem eine Untersuchung systematischen Missbrauch und Fehlverhalten im Frauenfußball festgestellt hat

Der am Montag veröffentlichte Bericht, der von der ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwältin Sally Yates geleitet wurde, basiert auf mehr als 200 Interviews und zeigt, dass die Nationale Frauenfußballliga (NWSL) unter dem US-Fußballverband (USSF) es versäumt hat, ein sicheres Umfeld für die Spielerinnen zu schaffen.

"So krank das auch klingen mag, ich habe das Gefühl, dass wir es gewohnt sind, so viel mehr als nur Spielplanung und Taktik zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir unglaublich viel schultern können", sagte Rapinoe am Donnerstag vor Reportern in London.

Rapinoe, die als Profi für die NWSL-Mannschaft OL Reign spielt, wurde nach der Veröffentlichung des Berichts nach ihren Gedanken zu den Auswirkungen auf die Verantwortlichkeit gefragt.

"Diese Leute sind in Positionen, die Verantwortung tragen, und sie sind dieser Verantwortung nicht gerecht geworden. Sie haben die Spielerinnen nicht geschützt, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Ich habe das Gefühl, dass man gar nicht genug betonen kann, dass jedes einzelne Jahr jemand etwas über mehrere Trainer in der Liga über mehrere verschiedene Umgebungen gesagt hat", sagte sie.

"Keiner dieser Leute hat gezeigt, dass er es verdient hat, bei diesem schönen Spiel dabei zu sein."

Rapinoe sagte, dass sie auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann, wenn es darum geht, unbequeme Themen wie ungleiche Bezahlung, Ungleichheit und systematischen Missbrauch anzusprechen.

Auf die Frage nach einer globalen Antwort auf Missbrauchsvorwürfe antwortete Rapinoe: "Es gibt absolut nichts, womit man jemanden zur Rechenschaft ziehen könnte, wenn es eine Art von Politik gäbe. Es ist schwierig, Leute zur Verantwortung zu ziehen, selbst wenn es etwas gibt.

"Ob auf FIFA-Ebene oder auf Ebene der Konföderationen, es ist wirklich wichtig, dass es zumindest Richtlinien oder Hotlines gibt, an die sich die Leute wenden können, oder Meldesysteme, die wirklich etwas bewirken und nicht einfach nur in der Schublade verschwinden.

"Ich denke, dass die FIFA als Verwalterin des Spiels die Verantwortung hat, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass jeder Spieler in einer sicheren Umgebung spielen kann.

Der Bericht kommt etwa ein Jahr, nachdem die Liga durch einen Bericht von The Athletic ins Chaos gestürzt wurde, in dem Vorwürfe der sexuellen Nötigung und des Fehlverhaltens gegen Paul Riley erhoben wurden, der in acht Spielzeiten drei NWSL-Franchises trainierte.

Er wurde von den North Carolina Courage entlassen, nachdem The Athletic Spielerinnen zitiert hatte, die zu Protokoll gegeben hatten, dass Riley jahrelang seinen Einfluss und seine Macht ausgenutzt habe, um Spielerinnen sexuell zu belästigen und in einem Fall eine Spielerin zu zwingen, mit ihm Sex zu haben.

Riley wies die Anschuldigungen in dem Athletic-Bericht zurück. CNN war nicht in der Lage, Riley für eine Stellungnahme zu erreichen.

Infolge des Athletic-Berichts trat die damalige NWSL-Kommissarin Lisa Baird zurück, und die Liga sagte alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele ab.

Bis zum Ende des Jahres hatte sich die Hälfte der Teams der Liga nach Beschwerden der Spielerinnen von ihren Trainern getrennt, so der Bericht von Yates.

