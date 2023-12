Fußballer David Brooks gibt bekannt, dass er krebsfrei ist

Bei Brooks wurde letztes Jahr ein Hodgkin-Lymphom im zweiten Stadium diagnostiziert . Es ist eine Form von Krebs, die das Lymphsystem oder "Gewebe und Organe, die weiße Blutkörperchen produzieren, speichern und transportieren, die Infektionen bekämpfen" betrifft, so die US Centers for Disease Control and Prevention.

"Ich möchte mich bei all dem unglaublichen medizinischen Personal für ihre großartige Arbeit und Unterstützung während des gesamten Prozesses bedanken", schrieb der Mittelfeldspieler in den sozialen Medien.

"Letzte Woche habe ich mich mit meinem Spezialisten getroffen, nachdem ich meine letzten Testergebnisse überprüft hatte. Ich freue mich, sagen zu können, dass die Behandlung erfolgreich war und ich jetzt sagen kann, dass ich Entwarnung bekommen habe und nun krebsfrei bin.

"Diese Worte fühlen sich unglaublich an, und ich bin so dankbar für all eure Nachrichten und guten Wünsche, die mir wirklich durch die schwere Zeit geholfen haben.

Der 24-jährige Brooks sagte, er hoffe, bald wieder voll fit zu sein.

"Ich bin fest entschlossen, in den kommenden Monaten hart zu arbeiten, und ich kann es kaum erwarten, in nicht allzu ferner Zukunft wieder auf dem Platz zu stehen und vor euch zu spielen", fügte er hinzu.

Am Dienstag sicherte sich Bournemouth dank des Treffers von Kieffer Moore beim 1:0-Sieg gegen Nottingham Forest den Aufstieg in die Premier League.

Bournemouth, das 2020 aus der höchsten englischen Fußballliga absteigt, wurde Zweiter in der Championship.

