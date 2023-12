French Open: Wawrinka trifft nach epischem Duell mit Tsitsipas auf Federer

Während Wawrinka Stefanos Tsitsipas in einem fünfstündigen, neunminütigen Klassiker mit 7:6 (6), 5:7, 6:4, 3:6 und 8:6 besiegte und seinen Gegner zu Tränen rührte, setzte sich der ältere Schweizer gegen Leonardo Mayer mit 6:2, 6:3 und 6:3 durch und hat in den letzten zwei Wochen noch keinen Satz abgegeben.

Als der 37-jährige Federer das letzte Mal 2015 in Roland Garros spielte, scheiterte er im Achtelfinale an Wawrinka, der daraufhin den zweiten von drei Grand-Slam-Titeln gewann.

"Ich hoffe, dass er nicht auf dem Niveau von 15 ist, aber wir werden es herausfinden, denn dort hat er den Ball zerquetscht", sagte Federer, der Champion von 2009, am Sonntag vor dem Ende von Wawrinkas Marathon zu Reportern. "Es war unglaublich.

Federer könnte seinen Wunsch bekommen. So stark Wawrinka auch ist, der 34-Jährige wird sich nach dem kräftezehrenden Sieg gegen den jungen griechischen Star, der die Tenniswelt im Sturm erobert hat, irgendwie erholen müssen.

Alle drei Siege von Wawrinka gegen Federer wurden auf Sand errungen, obwohl Federer insgesamt eine Bilanz von 22:3 Siegen aufweist.

"Ich werde älter und älter und älter", sagte Wawrinka. "Aber ich liebe diese Art von Herausforderung und werde mein Bestes geben, um mein bestes Tennis zu spielen.

Tsitsipas hatte Federer im Januar in der vierten Runde der Australian Open ausgeschaltet, und zwar an einem Tag, an dem der 20-fache Major-Sieger bei Breakbällen eine unglaubliche Bilanz von 0:12 aufwies.

Achter Tag der French Open in Bildern

Breakbälle als Schlüssel

Am Sonntag auf dem Suzanne Lenglen Court im heißen und stürmischen Paris war es Tsitsipas, der mit seinen Breakchancen haderte: 0 zu 8 im letzten Satz und 5 zu 27 insgesamt.

Er war nach der Niederlage am Boden zerstört.

"So etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt", sagte der an Nummer sechs gesetzte Spieler. "Ich bin am Ende sehr enttäuscht. Es ist lange her, dass ich nach einem Match geweint habe, also war es emotional nicht einfach, damit umzugehen.

"Es ist das schlimmste Gefühl überhaupt. Vor allem, wenn man verliert. Man möchte nicht an meiner Stelle sein."

Wawrinka knirschte im letzten Satz, brach aber nie ein. Die einzigen Breakbälle, die Tsitsipas im fünften Satz hatte, kamen im letzten Spiel.

In einem Duell voller atemberaubender Schläge war Wawrinkas Finish sowohl erhaben als auch untypisch.

Die Spieler wechselten sich während des gesamten Marathons mit einhändigen Rückhandschlägen und Netzangriffen ab - vor allem Tsitsipas -, aber es war die Verteidigung, die Wawrinka offiziell über die Ziellinie brachte.

Sein Rückhand-Slice von weit außerhalb der Straßenbahnschienen war gerade so gewinkelt, dass er beim zweiten Matchball die Außenseite der Linie erwischte. Der Stuhlschiedsrichter Renaud Lichtenstein sah sich den Punkt genauer an und bestätigte, dass der Ball gut war.

Passenderweise umarmten sich die beiden Männer Sekunden später am Netz, um das viertlängste Match der Turniergeschichte zu beenden.

Wie schön für Wawrinka, der seine Karriere nach einer Knieverletzung im Jahr 2017, die mehrere Operationen erforderlich machte, schon für beendet hielt.

Auch wenn Tsitsipas viele seiner Breakchancen nicht nutzen konnte - "so viele Breakbälle, so viele", klagte er - wäre es hart, den 20-Jährigen zu kritisieren.

Er tauchte nach Volleys wie Boris Becker in seinen besten Zeiten und erholte sich eindrucksvoll nach dem Verlust des dritten Satzes.

Wawrinkas berühmte Rückhand war jedoch in vollem Gange. Im ersten Tiebreak wehrte er mit einem Rückhand-Passierschlag einen Satzball ab und breakte Tsitsipas mit einem weiteren glanzvollen Passierschlag, um vorübergehend im dritten Satz zu bleiben.

Im dritten Satz, beim Stand von 4:5, wehrte er einen der fünf Satzbälle ab, als er Tsitsipas über den ganzen Platz jagte, bevor er einen Drop Shot mit einem sanften Schlag ins Netz setzte.

Unbeschwerter Moment

Die beiden wechselten sich mit dem Beifall für die Schläge des jeweils anderen ab, und zu Beginn des fünften Satzes rief ein Fan in einem heiteren Moment: "Ich liebe dich, Stan". Wawrinka lächelte und bestätigte den Zuschauer.

Sekunden später rief scheinbar derselbe Fan dem Griechen, der gerade den zweiten fünften Satz seiner blühenden Karriere bestritt, "Ich liebe dich" zu. Auch er lächelte.

"Diese Art von Atmosphäre habe ich natürlich genossen", sagte Wawrinka. "Ich genieße viel. Das ist der Grund, warum ich immer noch Tennis spiele, und das ist der Grund, warum ich jeden Tag trainiere, um zu versuchen, große Matches wie dieses zu gewinnen.

"Wenn ich also auf dem Platz stehe, versuche ich es zu genießen und mich an alles zu erinnern, was ich getan habe, um hier zu sein.

Wenn Sie ein Bewunderer der einhändigen Rückhand sind - die als eleganter gilt als die beidhändige Rückhand, aber immer seltener eingesetzt wird -, dann werden Sie es genossen haben, Wawrinka, Tsitsipas, Federer und Mayer in Aktion zu sehen. Federer hat es jedenfalls gefallen.

"Es ist gut zu sehen", sagte Federer. "Man fühlt sich freier, wenn man mit einer Hand schlägt."

Rafael Nadal verfügt über eine beidhändige Rückhand, die in den letzten Jahren mehr Schwung von der Grundlinie gezeigt hat, und der "King of Clay" zog wie Federer in die Runde der letzten Acht ein, indem er Mayers argentinischen Landsmann Juan Ignacio Londero mit 6:2, 6:3, 6:3 besiegte.

Dies, nachdem der 11-fache French-Open-Sieger in der dritten Runde einen Satz gegen David Goffin abgegeben hatte.

Während bei den Männern die Top 10 der Auslosung alle in die vierte Runde vorgedrungen waren, war dies bei den Frauen nicht der Fall.

Am Samstag schieden mit der Weltranglistenersten Naomi Osaka und der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams zwei weitere Spielerinnen aus, was einen doppelten Schock bedeutete. So groß ist die Bandbreite, dass jede Spielerin an jedem beliebigen Tag fast jede andere schlagen kann.

Doch eine andere Anwärterin, die Vorjahresfinalistin Sloane Stephens, machte einen frühen Breakrückstand wett und besiegte die ehemalige Weltmeisterin Garbine Muguruza mit 6:4 und 6:3.

Petra Martic und Marketa Vondrousova sind unter Gelegenheitsfans nicht so bekannt wie Williams und Osaka, aber sie konnten sich bei den French Open gut etablieren.

Konta schreibt Geschichte

Beide erreichten zum ersten Mal das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers und treffen am Dienstag aufeinander, nachdem Martic Kaia Kanepi mit 5:7 6:2 6:4 und Vondrousova Anastasia Sevastova mit 6:2 6:0 besiegt hatten.

Jo Konta schaffte es als erste Britin seit Jo Durie im Jahr 1983 ins Viertelfinale von Roland Garros, indem sie Donna Vekic mit 6:2 und 6:4 besiegte.

Konta hatte vor diesem Jahr noch nie ein Match bei diesem Turnier gewonnen, doch wie Martic und Vondrousova blühte sie im letzten Monat auf dem Sandplatz auf.

Sie kehrt zu ihrer besten Form zurück, nachdem sie im April vom vierten Platz in ihrer Karriere auf einen Platz außerhalb der Top 45 zurückgefallen war, nachdem sie 2017 das Halbfinale von Wimbledon erreicht hatte. Damals schlug Konta Vekic in der zweiten Runde mit 10:8 in einem dritten Satz.

Ähnlich wie damals bei SW19 war auch das Aufeinandertreffen zwischen Wawrinka und Tsitsipas am Sonntag unvergesslich.

