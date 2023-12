French Open: Djokovic und Halep bereit für die Spiele in Paris

Kein einziger Ball wurde geschlagen, was bedeutete, dass Titelverteidigerin Halep, der Weltranglistenerste Djokovic, Amanda Anisimova, Ashleigh Barty, Madison Keys, Alexander Zverev, Dominic Thiem und Karen Khachanov nur vom Spielfeldrand aus zusehen konnten.

Die Mittwochsspiele finden nun am Donnerstag statt, beginnen aber zwei Stunden früher um 12.00 Uhr, so dass an dem Tag, an dem eigentlich das Halbfinale der Frauen stattfinden sollte, keine Spielerinnen doppelte Arbeit leisten müssen.

READ: Federer trifft in Paris zum ersten Mal seit 2011 auf Nadal

Besuchen Sie CNN Sport für weitere Nachrichten und Videos

Terminliche Umstellung

Die Finalistin aus Haleps oberer Hälfte der Auslosung wird nun wahrscheinlich drei aufeinander folgende Tage spielen müssen, um das Turnier zu beenden, anstatt wie üblich zwischen Halbfinale und Finale einen freien Tag zu haben.

Die Finalistin aus der unteren Hälfte - entweder Johanna Konta oder Marketa Vondrousova - wird vor dem Halbfinale zwei Tage frei haben.

Der Finalist der Herren aus Djokovics oberer Hälfte - voraussichtlich entweder die Nummer 1 der Welt oder der Finalist von 2018, Thiem - wird wahrscheinlich an drei der letzten vier Tage spielen müssen, ohne den üblichen freien Tag zwischen dem Viertelfinale und dem Halbfinale.

Vorausgesetzt, es gibt keine weiteren wetterbedingten Verzögerungen - und für Freitag besteht eine gute Chance auf Regen.

"Das Wetter für morgen [Donnerstag] scheint in Ordnung zu sein, so dass wir in der Lage sein werden, mit dem Zeitplan fortzufahren", sagte Turnierdirektor Guy Forget in einer Pressekonferenz. "Wenn wir das schaffen, ist das ein guter Anfang. Danach werden wir uns um den Freitag kümmern."

Roger Federer und Rafael Nadal, die bereits am Mittwoch ausgeschieden sind, haben vor ihrem entscheidenden Halbfinale am Freitag zwei freie Tage.

Wenn Djokovic Zverev besiegt, würde der Serbe zum ersten Mal seit seiner Grand-Slam-Sammlung in Paris 2016 das Halbfinale der French Open erreichen.

READ: Das Comeback des Unterarmaufschlags im Tennis

READ: Osaka könnte Serenas Dominanz nacheifern, sagt Cash

Zverev ein Test für Djokovic?

Dort gewann Djokovic auch sein viertes Major-Turnier in Folge und war damit der erste Mann, dem dies seit Rod Laver im Jahr 1969 gelang.

Djokovics Gegner hat jedoch zwei der vier Begegnungen gegen ihn gewonnen und die Kritiker, die seine Qualitäten bei Grand Slams in Frage gestellt haben, vorerst zum Schweigen gebracht.

Der fünftplatzierte Deutsche hat gerade einen beeindruckenden Vier-Satz-Sieg gegen den Sandplatzspezialisten Fabio Fognini errungen und ist in besserer körperlicher Verfassung als im letzten Jahr, als er im Viertelfinale an Thiem scheiterte, der durch eine Kniesehnenverletzung behindert wurde. Damals hatte er drei Fünf-Satz-Duelle in Folge bestritten.

Der 22-Jährige hat Djokovic in ihren beiden größten Aufeinandertreffen besiegt, im Finale von Rom auf Sand im Jahr 2017 und im letztjährigen Finale der Weltmeisterschaft in London. Djokovic hat die beiden anderen Begegnungen gewonnen.

"Natürlich war das Viertelfinale im letzten Jahr sehr unglücklich für mich, sehr traurig, das Ende, mit einer Verletzung", sagte Zverev.

"Hoffentlich ist es dieses Jahr anders, und es wird ein großartiges Match."

Djokovic ist zweifelsohne in besserer Form als vor 12 Monaten.

Damals war er an Position 20 gesetzt, Monate nach einer Ellbogenoperation, und erlitt eine schockierende Viertelfinalniederlage gegen den relativ unbekannten Marco Cecchinato, die ihn verärgert zurückließ.

Djokovic ist in diesen zwei Wochen kaum ins Schwitzen gekommen und hat in keinem Satz mehr als vier Spiele abgegeben, während er versucht, zum zweiten Mal in Folge vier Majors zu gewinnen.

Er war nicht besorgt darüber, dass er vor dem großen Test, den Zverev ihm bereiten könnte, nicht unter Druck gesetzt werden könnte.

"Ich habe in meiner Karriere schon viele enge Matches gespielt, so dass ich mich auf diese Erfahrung verlassen kann", sagte der 15-fache Grand-Slam-Sieger. "Ich denke, es ist gut, aus dieser Perspektive getestet zu werden, aber gleichzeitig ist es auch gut, sich zu schonen und die Energie für das zu sparen, was noch kommt."

Nadal könnte am Sonntag im Finale auftauchen.

Ein weiterer Teenager für Halep

Mit der 17-jährigen Anisimova trifft Halep auf die jüngste Spielerin des Turniers. Seit Martina Hingis im Jahr 1998 hat es keine so junge Spielerin mehr geschafft, in Paris so weit zu kommen.

Anisimova ist ein Fan von Haleps beidhändiger Rückhand und verfügt selbst über eine gute Zweihandtechnik.

Aber Halep hat gerade einen anderen Teenager, Iga Swiatek, mit 6:1, 6:0 und 45 Minuten vernichtet.

"Wenn man in der zweiten Woche ist, sind die Erwartungen größer", sagte Halep. "Ich erwarte also mehr von mir.

"Die nächste Runde ist einfach eine große Herausforderung, um das Turnier zu überstehen."

Mutter Natur erwies sich als eine Herausforderung, die am Mittwoch nicht überwunden werden konnte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com