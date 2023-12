French Open: Ausscheiden von Monfils und Paire setzt Heimdürre fort

Aber das Land wartet immer noch auf den ultimativen Durchbruch, da die letzten beiden heimischen Hoffnungen bei den French Open an einem Tag ausgeschaltet wurden, der für Les Bleus vielversprechend begann.

Damit bleibt Yannick Noah der letzte Franzose, der 1983 auf dem roten Sand von Roland Garros ein Major-Turnier gewinnen konnte. Er könnte diese Auszeichnung noch einige Jahre länger halten, da eine Übergangszeit bevorsteht.

Nachdem Benoit Paire in einem spannenden Fünf-Satz-Kampf gegen den Marathonmann Kei Nishikori mit 6:2 6:7 (8) 6:2 6:7 (8) 7:5 unterlegen war, schied Gael Monfils gegen den Vorjahresfinalisten Dominic Thiem mit 6:4 6:4 6:2 deutlich zahmer aus.

Die Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier wollten unbedingt einen Sieg von Monfils, aber selbst sie mussten applaudieren, als dem Österreicher einer der besten Schläge des Turniers gelang: ein siegreicher Tweener im dritten Satz von der Grundlinie mit dem Rücken zum Netz.

Ein großes Highlight

"Das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte", sagte Thiem. "Ich war so weit weg vom Ball und konnte ihn nicht anders spielen. Und wenn der Ball reingeht, ist das immer ein großes Highlight."

Rafael Nadal ist mit seinen 11 Titeln der Spieler, der bei den French Open normalerweise Geschichte schreibt, aber auch sein Rivale Novak Djokovic trug sich in die Rekordbücher ein, als er Jan-Lennard Struff mit 6:3 6:2 6:2 besiegte.

Der serbische Weltranglistenerste Djokovic, der im Viertelfinale auf Alexander Zverev wartet, ist der erste Mann, der 10 French-Open-Viertelfinals in Folge erreicht hat. Nadal hätte es ihm wahrscheinlich gleichgetan, wenn er 2016 nicht in der dritten Runde mit einer Handgelenksverletzung hätte aufgeben müssen.

Ein weiterer Meilenstein: Die 17-jährige Amanda Anisimova wurde die jüngste Viertelfinalistin bei den French Open seit Martina Hingis im Jahr 1998, als sie die spanische Qualifikantin Aliona Bolsova mit 6:3 und 6:0 besiegte.

Als Nächstes ist Titelverteidigerin Simona Halep an der Reihe, die in ähnlicher Weise weiterkam: 6:1, 6:0 in 45 Minuten gegen die 18-jährige Wimbledon-Juniorenmeisterin Iga Swiatek.

Showman Monfils ist zugegebenermaßen in den letzten Phasen seiner Karriere fokussierter geworden, da er erkannt hat, dass die Zeit mit 32 Jahren tatsächlich abläuft.

Und ungewöhnlich für ihn bei einem Grand Slam gab er in drei Runden keinen einzigen Satz ab. Am Vorabend des mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffens mit Thiem war noch viel Energie vorhanden.

Frühe Führung

Thiem ging jedoch nach etwa 20 Minuten souverän mit 5:1 in Führung, und ein verunsicherter Monfils erholte sich nie wirklich.

Vielleicht trug Monfils' 0:4-Rückstand gegen Thiem in den direkten Duellen zu dem wackeligen Start des Franzosen bei.

"Ich habe das Match wirklich nicht gut begonnen. Ich habe keine Erklärung dafür", sagte Monfils. "Ich hatte zwei Doppelfehler im ersten Spiel. Ich habe viele Fehler gemacht, viele Fehler sehr schnell. Ich wollte aggressiv sein, aber vielleicht zu aggressiv."

Die schnelle Führung für Thiem brachte das Publikum zum Schweigen, und Monfils selbst gab zu, dass er gedämpfter war als sonst.

"Natürlich sind wir daran gewöhnt, dass ich das Publikum ein bisschen mehr einsetze, aber mit dem Trainer haben wir beschlossen, einige Dinge anders zu machen, etwas anderes zu versuchen", sagte er.

Nachdem er in den ersten drei Runden jeweils einen Satz abgegeben hatte, war das Weiterkommen in weniger als zwei Stunden genau das, was Thiem mit Blick auf die bevorstehenden größeren Herausforderungen gesucht hatte. Djokovic sitzt in Thiems Hälfte der Auslosung, was einen möglichen Showdown im Halbfinale bedeutet.

Thiem könnte erleichtert sein, dass sein nächster Herausforderer nicht Juan Martin del Potro ist, da der Argentinier alle vier Duelle mit ihm gewonnen hat. Stattdessen wird er auf den ersten Grand-Slam-Viertelfinalisten Karen Khachanov treffen, der den US-Open-Titelträger von 2009 mit 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 besiegte.

Del Potro und Khachanov hatten dagegen keine Probleme, das Publikum mitzureißen.

Mehr als drei Stunden lang lieferten sie sich einen Schlagabtausch mit gewaltigen Vorhänden, wobei Khachanov die Breakbälle besser verwerten konnte.

Beim Stand von 5:5 im ersten Durchgang wehrte der Russe zwei ab und schaffte dann das Break. In seinem ersten Aufschlagspiel des zweiten Durchgangs musste del Potro einen 0:2-Rückstand aufholen. Und im vierten Satz wehrte Khachanov im ersten Spiel zwei Breakbälle ab und schaffte unmittelbar danach das Break.

Frustriert schlug del Potro mit seinem Schläger auf den Kopf und warf ein anderes Mal einen Blick auf die Blumen am Spielfeldrand.

Doch der Publikumsliebling verließ den Platz unter großem Beifall.

Zuvor hatte der an Position 38 gesetzte Paire auf dem Suzanne Lenglen Court beinahe ein großes Comeback gegen den US-Open-Finalisten von 2014, Nishikori, geschafft.

Nachdem er am Sonntag bei Dunkelheit mit zwei Sätzen in Rückstand geraten war, wehrte Paire im Tiebreak des vierten Satzes zwei Matchbälle ab und führte im letzten Satz mit 4:1 und 5:3.

Aber Nishikori ist ein harter Brocken in Entscheidungsspielen. Er hat seine Bilanz in fünften Sätzen auf 23:6 verbessert und 11 seiner letzten 12 Siege errungen. In der letzten Runde gegen Laslo Djere lag der Japaner mit 0:3 zurück und kämpfte sich mit zwei Breaks zurück.

"Ich hätte es in drei oder vier Sätzen verlieren müssen, aber ich hätte es im fünften Satz gewinnen müssen", resümierte Paire.

Nishikoris Belohnung nach diesen langen Kämpfen?

Nur ein gut erholter Nadal am Dienstag.

"Das wird nicht einfach werden", sagte Nishikori.

Dennoch ein Erfolg für Paire

Dennoch war das Turnier für Paire ein Erfolg, ebenso wie für seine Landsleute Nicolas Mahut, den 23-jährigen Antoine Hoang und den 20-jährigen Corentin Moutet.

Pierre Hugues Herbert, Mahuts ehemaliger Doppelpartner, der sich jetzt auf das Einzel konzentriert, schaffte wie Mahut ein Zwei-Satz-Comeback und kämpfte anschließend tapfer gegen Paire in einem epischen Fünf-Satz-Spiel.

Paire, der als großes Talent mit einer enormen Rückhand und viel Gefühl gilt, hat zugegeben, dass er in der Vergangenheit mit Motivationsproblemen zu kämpfen hatte und in den Matches auf und ab ging.

Der 30-Jährige scheint jedoch die Kurve gekriegt zu haben.

"Ich möchte mehr solche Emotionen erleben und mich für den Rest der Saison weiter verbessern", sagte er.

Bei den Frauen, wo zum ersten Mal seit 1986 keine Französin die dritte Runde erreichte, erreichte Ashleigh Barty zum zweiten Mal ein Grand-Slam-Viertelfinale, indem sie Serena Williams' Bezwingerin Sofia Kenin mit 6:3, 3:6, 6:0 ausschaltete.

Sie wird auf eine andere Spielerin treffen, die es gewohnt ist, in der zweiten Woche der Majors anzutreten: Madison Keys. Die Amerikanerin besiegte Katerina Siniakova, die am Samstag die Weltranglistenerste Naomi Osaka ausgeschaltet hatte, mit 6-2 6-4.

